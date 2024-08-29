Evlilik yıl dönümünde sürpriz teklif… Bu kez kendisi değil karısı dizlerinin üstüne çöktü!

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Birkaç yıl önce verdiği röportajda ona oyunculuk yolunu açan şeyin geçirdiği ve neredeyse ölümden döndüğü korkunç bir araba kazası olduğunu açıklamıştı 37 yaşındaki ünlü oyuncu Miles Teller.

ÜNÜNÜ GEÇİRDİĞİ O KORKUNÇ KAZAYA BORÇLU

Daha 20 yaşındayken arkadaşının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve 8 takla atan bir arabanın camından yola fırlamış, bir mucize eseri hayatta kalsa da vücudunun sol tarafında büyük yara izleri oluşmuştu.

Hollywood'un sevilen çifti Keleigh Sperry ve Miles Teller evliliklerinde 5 yılı devirdiler ve hâlâ ilk günkü gibi mutlular

İşte bu korkunç kazanın hatırası olan izler ona benzer bir kazadan kurtulan bir adamı oynadığı filmde rol bulmasını sağladı. İlerleyen yıllarda yeteneği ve çalışkanlığıyla dikkat çekmeye devam etti.

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Önce Wiplash’teki rolüyle sayısız ödülü kucakladı en son olarak da Top Gun Maverick’te Tom Cruise’la başrol oynayarak ününe ün katmayı bildi. Keleigh Sperry'nin eşi Teller'a yıl dönümlerinde yaptığı romantik jest çok konuşuldu

ONU GÖRÜR GÖRMEZ VURULDU

Gösteri dünyasının pırıltılı ama dedikodu ve skandallarla dolu dünyasından uzakta, sessiz sakin bir hayatı seçen Miles Teller, bundan tam 5 yıl önce hayatını kendisi gibi oyuncu olan 31 yaşındaki Keleigh Sperry’yle birleştirmişti.

Ünlü çift Teller Hollywood’da adını henüz yeni yeni duyurmaya başlamışken, 2013’te Grammy ödülleri sonrasında verilen bir partide tanıştılar. Keleigh Sperry’yi görür görme vurulan Miles Teller bir gün onunla hayatını birleştirmek istediğine daha o günden karar vermişti. Keleigh Sperry eşi Miles Teller'a evlilik yıl dönümlerinde hayatının sürprizini yaptı ve dizlerinin üzerine çökerek ona "Kalbimin anahtarını iste misin?" diye sordu

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“BUGÜN BENİM KIZ ARKADAŞIM OLARAK UYANDIĞIN SON GÜN”

Miles Teller Keleigh Sperry’ye 2017’de çıktıkları safaride, Afrika’da evlenme teklif etmişti. Ünlü oyuncu o büyülü günü daha sonra “Keleigh'i üzerinde bir gül ve ‘11 Mayıs 2013-20 Ağustos 2017’ yazılı bir not bulunan bir ağaca götürdüm. Dizlerimin üstüne çöktüm ve ona ‘Bugün yılar önce sana kız arkadaşım olmanı teklif ettiğim ilk gündü ve bugün benim kız arkadaşım olarak uyandığın son gündü’ dedim” diyerek anlatmıştı.

Keleigh Sperry eşine aldığı tekneyi kırmızı bir kurdeleyle süslemiş ve üzerine de "5. yıl dönümümüz kutlu olsun" yazısı asmıştı

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Çift bu romantik anlardan 2 yıl sonra, 2019’da evlendiler. Bu mutlu evliliğin 5. yıl dönümü ise Miles Teller için hayatının sürprizine sahne oldu. Keleigh Sperry, eşi Teller’ı göl kıyısına, teknelerin ve kayıkların bağlandığı iskeleye götürdü.

Gözden Kaçmasın Aşkları yuvalarını ayakta tutmaya yetmedi… Ünlü çiftin 5 yıllık evliliği sona erdi Haberi görüntüle

5 YILLIK KARISI DİZLERİNİN ÜSTÜNE ÇÖKÜP SORDU: KALBİMİN ANAHTARINI KABUL EDER MİSİN?

Ve ünlü oyuncu neler olduğunu anlayamadan bu kez dizlerinin üzerine çöken Keleigh Sperry, elindeki küçük mücevher kutusunu uzatıp sevgili olmalarının onuncu ve evliliklerinin de beşinci yıl dönümünü ölümsüz kılmak için Miles Teller’a etraftakilerin meraklı bakışları arasında evlenme teklif etti.

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Keleigh Sperry bu romantik anda eşine “Kalbimin anahtarını kabul eder misin?” diye sordu. Ünlü oyuncu Miles Teller’ın kendisine daha önce erkeklerin evlenme teklifi almamasının adil olmadığını söylediğini, bu yıl dönümü sürprizinde de bu yüzden 5 yıllık kocasına yeniden evlenme teklif ettiğini söyledi.

RÜYALARINDAKİ HEDİYEYE KAVUŞTU

Bununla da kalmayan güzel yıldız şaşkınlık ve mutluluktan ne yapacağını şaşıran kocasını iskeleye çıkarıp ona yıl dönümü hediyesini gösterdi. Keleigh Sperry, Miles Teller’a yıl dönümü hediyesi olarak hep hayal ettiği tekneyi almıştı…





ŞAŞKINLIKTAN VE SEVİNÇTEN ŞOKA GİRDİ

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Keleigh Sperry’nin Instagram’da paylaştığı videoda ünlü oyuncu elinde bir mücevher kutusuyla dizlerinin üzerine çökerken Miles Teler’ın şok içinde olduğu görülüyor.

Çift bu özel anların ardından Miles Teller’ın yeni teknesiyle güzel bir göl turu attıktan sonra evlilik yıl dönümlerini arkadaşlarıyla kurdukları geniş ve neşeli bir yemek sofrasında kutladılar…