Evlilik yemini töreninin altından da başka şey çıktı… Kocasına olan aşkını yine kendi hırsı için kullanacak

Haberin Devamı

Meghan Markle'ın, kamuoyundaki imajını düzeltmek ve yeni bir pr çalışması başlatmak için oluşturduğu stratejinin parçası olarak Prens Harry ile bir evlilik yemini yenileme töreni düzenlemeyi düşündüğü söyleniyor.

Üstelik bu evlilik yeminini yenileme töreninin de “Kardashian” formülüne göre hazırlanacak bir reality şovun merkez parçası olarak da kullanılabileceği iddia edildi.

44 yaşındaki Markle ve 41 yaşındaki Harry, 19 Mayıs 2018'de Windsor'daki St George Şapeli'nde evlendiler ve 2020'de kraliyet görevlerinden çekildikten sonra çocukları Archie (altı yaşında) ve Lilibet (dört yaşında) ile ABD’ye taşındılar.

Haberin Devamı

Sekizinci evlilik yıldönümleri yaklaşırken, çiftin medya ve eğlence sektöründeki kariyerlerini sürdürürken yoğun kamuoyu baskısı altında kalmalarıyla birlikte, ilişkilerinin durumu hakkındaki spekülasyonlar da yoğunlaştı.

Hem kendisi hem de Harry’yle evlilikleri konusunda bitmek bilmeyen dedikodu ve eleştirileri bitirmek isteyen Meghan'ın evlilik yeminini yenilemeyi sadece kişisel bir dönüm noktası olarak değil, çok daha büyük bir projeyi destekleyebilecek güçlü bir hikaye anlatımı parçası olarak gördüğü konuşuluyor.

Düşes hanımı yakından tanıyanlar "Perde arkasında, bunun izleyicilere aile hayatına samimi bir bakış sunan, reality şov tarzı bir dizinin kilit anı olarak konumlandırılabileceği konuşuluyor." diyorlar.

Meghan Markle Harry’yi peşinden ABD’ye sürükledikten sonra ikili ünlerini sürdürmek ve bir yandan da lüks hayatlarını finanse edebilmek için birçok iş girişiminde bulundu ancak bunların hepsi teker teker başarısızlıkla sonuçlandı.

Haberin Devamı

Çiftin Netflix’le yaptığı 100 milyonluk anlaşma da sonlanınca Meghan’ın elinde sadece kurduğu yaşam tarzı markası As Ever kaldı. Bu markanın da dışarıdan işleri yolunda gibi gösterilse de çok büyük başarılar elde ettiği söylenemez.

Meghan hem kendisine yönelik antipatiyi sonlandırmak hem de giderek azalan popülerliğini yeniden yakalamak peşinde. Bunu yaparken de bir Hollywood yıldızına dönüşmek ve bir yandan da büyük bir servet kazanma hırsına sahip.

Bu yola baş koyduğunda da önündeki en başarılı örneklerden biri olan Kardashian ailesi gibi kendi hayatını ekranlara satmak istemesi şaşırtıcı değil.

Haberin Devamı

Sussex'ler daha önce, özellikle 2021'de Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda, resmi törenlerinden önce özel yeminler ettiklerini açıklayarak, bağlarının gücünü vurgulamışlardı.

Daha yakın zamanlarda, Meghan’ın bir influencer gibi kullanmaya başladığı Instagram hesabından yayınladığı 2025 yıl dönümü montajı da dahil olmak üzere özenle hazırlanmış sosyal medya paylaşımları, aile hayatlarına dair ipuçları sundu.

Ancak kaynaklar, kamuoyuna yansıyan imaj ile özel gerçeklik arasında bir uçurumun olduğunu öne sürüyor ve "Dünyaya sunulanlar ile kapalı kapılar ardında bundan sonra ne olacağı hakkında yapılan tartışmalar arasında inkar edilemez bir gerilim var. Yemin yenileme töreni bu zıtlığı artırabilir; peri masalı anlatısını güçlendirirken aynı zamanda neyi başarmayı amaçladığı konusunda da sorular ortaya çıkarabilir." diyorlar.