Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı… Ünlü televizyon yıldızı 39 yaşında anneanne oldu!

ABD televizyonlarının en uzun soluklu reality şovlarından ve evlilik yarışmalarından biri olan Bachelor programıyla tanınan Emily Maynard ilk kez torun sevinci yaşıyor.
39 yaşındaki eski televizyon yıldızının 20 yaşındaki kızı Ricki Hendrick, ilk çocuğunu kucağına aldığını Instagram'dan duyurdu.
Emily Maynard da eşi Tyler Johnson ile birlikte hastanede bebeği tutarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün büyükanne ve büyükbaba olduk!! Duygularımız tarif edilemez. Bu çok büyük bir sevgi” yazdılar.
Ünlü yıldızın 20 yaşındaki kızı Ricki Hendrick daha önce hastaneden iki siyah beyaz fotoğraf paylaşmış, bunlardan birinde, yatakta dinlenirken kundaklanmış yeni doğan bebeğini başının üstünde tutan bir sağlık görevlisi görülüyordu.
İkinci fotoğrafta ise üvey babasının bebeği tuttuğu, annesinin ise sevgiyle bebeğin koluna dokunduğu görülüyordu. Genç anne bu fotoğrafların altına “Hayatımın en güzel günü” diye yazdı.
Ricki Hendrick'in babası, yani Emily Maynard'ın nişanlısı Ricky Hendrick, 2004 yılında 24 yaşındayken bir uçak kazasında hayatını kaybetti.
Emily Maynard, hamile olduğunu nişanlısının zamansız ölümünden sonra öğrendi ve 19 yaşında doğum yaparak ilk kez anne oldu.
Ricki Hendrick'in tam adı Josephine Riddick Hendrick, ancak annesi merhum babasının anısına kızına Ricki diyor.
Emily Maynard kızını tek başına büyüttükten sonra 2011 yılında The Bachelor programına katılarak ünlendi. Diğer yarışmacıları geride bırakarak reality şovun 15. sezonun sonunda Brad Womack ile nişanlandı, ancak çift finalden kısa bir süre sonra ayrıldı.
Maynard daha sonra 2012'deki sekizinci sezonda benzer bir evlilik yarışması olan The Bachelorette’e de katıldı. Bu kez de Jef Holm adlı yarışmacıyla nişanlandı, ancak onlar da evlenmeden önce ayrıldılar.
En sonunda büyük bir televizyon şöhreti olduktan sonra 2014 yılında Tyler Johnson ile evlenen Emily Maynard’ın bu evlilikten de Jennings (10), Gibson (9), Gatlin (8), Jones (3) ve Nola (5) adında dört çocuğu daha var.
Emily Maynard kızı Ricki Hendrick'in hamilelik duyurusunun ardından onun evlenmeden anne olmasına biraz bozulduğunu itiraf etmiş kızı da şakayla karışık, "Annem gerçekten çok yıkılmış durumda, çok üzgün," diyerek annesinin torununu beklerken aldığı bebek eşyalarını göstermişti.