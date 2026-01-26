Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı… Ünlü televizyon yıldızı 39 yaşında anneanne oldu!

Haberin Devamı

ABD televizyonlarının en uzun soluklu reality şovlarından ve evlilik yarışmalarından biri olan Bachelor programıyla tanınan Emily Maynard ilk kez torun sevinci yaşıyor.

Ekranların en çok izlenen evlilik yarışmasını kazanarak ünlenen Emily Maynard 39 yaşında anneanne oldu

39 yaşındaki eski televizyon yıldızının 20 yaşındaki kızı Ricki Hendrick, ilk çocuğunu kucağına aldığını Instagram'dan duyurdu.

Emily Maynard da eşi Tyler Johnson ile birlikte hastanede bebeği tutarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Bugün büyükanne ve büyükbaba olduk!! Duygularımız tarif edilemez. Bu çok büyük bir sevgi” yazdılar.

Emily Maynard kendisi 19 yaşında anne olmuştu... Kızı Ricki de 20 yaşında çocuğunu kucağına alınca ünlü ekran yıldızı daha 40 yaşını görmeden anneanne oldu

Haberin Devamı

Ünlü yıldızın 20 yaşındaki kızı Ricki Hendrick daha önce hastaneden iki siyah beyaz fotoğraf paylaşmış, bunlardan birinde, yatakta dinlenirken kundaklanmış yeni doğan bebeğini başının üstünde tutan bir sağlık görevlisi görülüyordu.

İkinci fotoğrafta ise üvey babasının bebeği tuttuğu, annesinin ise sevgiyle bebeğin koluna dokunduğu görülüyordu. Genç anne bu fotoğrafların altına “Hayatımın en güzel günü” diye yazdı.

Ricki Hendrick'in babası, yani Emily Maynard'ın nişanlısı Ricky Hendrick, 2004 yılında 24 yaşındayken bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Emily Maynard kızı evlenmeden doğum yaptığı için ona kızdığını söylese de torun sahibi olduğu için sevinçten havalara uçtu

Haberin Devamı

Emily Maynard, hamile olduğunu nişanlısının zamansız ölümünden sonra öğrendi ve 19 yaşında doğum yaparak ilk kez anne oldu.

Ricki Hendrick'in tam adı Josephine Riddick Hendrick, ancak annesi merhum babasının anısına kızına Ricki diyor.

39 yaşında torun sahibi olan Emily Maynard kızıyla aynı yaşta gibi görünüyor

Emily Maynard kızını tek başına büyüttükten sonra 2011 yılında The Bachelor programına katılarak ünlendi. Diğer yarışmacıları geride bırakarak reality şovun 15. sezonun sonunda Brad Womack ile nişanlandı, ancak çift finalden kısa bir süre sonra ayrıldı.

Maynard daha sonra 2012'deki sekizinci sezonda benzer bir evlilik yarışması olan The Bachelorette’e de katıldı. Bu kez de Jef Holm adlı yarışmacıyla nişanlandı, ancak onlar da evlenmeden önce ayrıldılar.

Ricki Hendrick küçük bir kızken annesi Bachelor programında yarışırken onunla birlikte televizyona çıkıyordu

Haberin Devamı

En sonunda büyük bir televizyon şöhreti olduktan sonra 2014 yılında Tyler Johnson ile evlenen Emily Maynard’ın bu evlilikten de Jennings (10), Gibson (9), Gatlin (8), Jones (3) ve Nola (5) adında dört çocuğu daha var.

Hâlâ genç kız gibi görünen Emily Maynard 6 çocuk annesi

Emily Maynard kızı Ricki Hendrick'in hamilelik duyurusunun ardından onun evlenmeden anne olmasına biraz bozulduğunu itiraf etmiş kızı da şakayla karışık, "Annem gerçekten çok yıkılmış durumda, çok üzgün," diyerek annesinin torununu beklerken aldığı bebek eşyalarını göstermişti.