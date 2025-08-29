'Evlenme teklif edeceksen bitir bu işi' dediler... Nişanı 'baba baskısı' hızlandırmış!

×
Güncelleme Tarihi:

#Taylor Swift#Travis Kelce#2025'Te Nişanlanan Ünlüler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 08:50

Bütün dünya son birkaç gündür iki ünlünün nişanlanmasını konuşuyor... Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ve bir ara haklarında ayrılık söylentileri bile çıkan bu iki ünlü sonunda nişan yüzüklerini parmaklarına taktı.

Bu mutlu haberi de sosyal medya hesaplarından bütün takipçilerine duyurdu...

Nişan yüzüğünün taşının büyüklüğü, evlenme teklif edilen ortamın romantizmi gibi ilk bakışta görülen ayrıntılar, yerini nişanın perde arkasına bıraktı.

Onlar da usul usul ortaya çıkıyor zaten.

BÜTÜN DÜNYA BU NİŞAN HABERİNİ KONUŞUYOR
Bütün dünyayı heyecanlandıran bu nişan haberinin kahramanları, genç kuşağın gözde müzisyenlerinden Taylor Swift ile Amerikan futbolu sahalarının tanınmış yıldızı Travis Kelce.

Her ikisi de 35 yaşında olan Swift ile Kelce, önceki gün nişanlandıklarını Instagram hesaplarından duyurdu...

Elbette o paylaşımlarda ortamın güzelliği kadar Swift'in parmağındaki 'dev' taşlı yüzük de konu oldu.

Şimdi yavaş yavaş Taylor Swift ile Travis Kelce'nin nişanının perde arkası da ortaya çıkıyor.

'NE ZAMAN BİTİRECEKSİN BU İŞİ!'
People dergisinin haberine göre Kelce, sevgilisine evlenme teklif etmeden önce geleneklerini de bir kenara koymamış.

Swift'e "Benimle evlenir misin?" diye sormadan gidip babası Scott Swift'ten izin istemiş.

Olayın ayrıntılarını da Travis'in babası Ed Kelce, bir Avustralya radyosunda yayınlanan The Jimmy & Nath Show with Emma adlı programda anlattı.

Travis'in babası Ed Kelce şöyle anlattı gelişmeleri: "Scott Swift ile konuşuyordum. Ve Travis ona gidip kızıyla evlenmek istedi. Bu muhtemelen bir ay önceydi. Scott da 'Haydi ama, bu işi ne zaman bitireceksin?' dedi.

İKİ BABA DA TEŞVİK ETMİŞ
Ed Kelce'nin anlattığına göre aileler de iki genci birbirine öyle yakıştırmış ki kendisi de Swift'in babası da Travis'e, ünlü şarkıcıya artık evlenme teklif etmesi için bir tür baskı yapmışlar.

Ed Kelce "Travis tavsiye almak için bana gelmedi. Daha çok ben onu teşvik ettim" diye konuştu.

Yine babasının anlattığına göre Travis Kelce, bu evlilik teklifinin özel olmasını istedi. Bunun için de önceden plan yapmaya başladı.

Travis sonunda hem kendi babası Ed'in hem de gelecekte kayınpederi olacak Scott Swift'in tavsiyesini dinleyip Taylor Swift'e evlenme teklif etti.

SEVGİLİSİ İÇİN NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN TASARIMINA DA KATILDI
Elbette bu romantik teklifle ilgili olarak en çok merak edilen ayrıntı Taylor Swift'in iri taşlı yüzüğü oldu...

Dünyanın en çok kazanan sanatçılarından biri olan Swift'e sevgilisi Kelce, şanına yakışır bir yüzük hediye etti.

Yüzüğü Kelce, Kindred Lubeck ile birlikte tasarladı. Sarı altın bir montur üzerine yerleştirilen oval bir pırlantaya sahip söz konusu yüzük.

Nişan yüzüğü de takıldıktan sonra gözler Taylor Swift ile Travis Kelce'nin düğününe çevrildi. Söylentilere bakılırsa aşıklar öyle çok gösterişli bir tören istemiyor.

Ama her ikisi de çok ünlü olduğuna göre bu konuda bir sürpriz de yapabilirler elbette.

