×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası 'Evde otur, çocuklara bak' dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi!

Güncelleme Tarihi:

#Paris Hilton#Carter Reum#Taşıyıcı Anne Yoluyla Anne Olan Ünlüler
Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2025 16:04

Zengin bir ailede dünyaya geldi... Bunun nimetlerinden de kimi zaman "şımarıklık" seviyesine varıncaya kadar yararlandı... Bir ara o kadar hızlı yaşadı ki herkes bu çılgınlığın onun hayatına bile mal olacağını düşünmeye başladı.

Haberin Devamı

Bundan dört yıl önce kimsenin kendisinden beklemediği bir adım attı ve evlendi!

Aslına bakılırsa bu dördüncü nişanlısıydı ve öncekilerle yuva kuramadan ayrılmıştı. Bunun da aynı olacağını düşünenleri ise yanılttı bu kez.. Gerçekten evlendi ve iki çocuk sahibi bile oldu.

Böyle ilk bakışta artık evli ve çocuklu bir genç kadın olarak sakin bir hayat sürüyor gibi bir görüntü var ortada. Ama hakkındaki son iddialara göre durum pek öyle değil..

Sosyetik güzelin yuvasının üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Bunun nedeni de ısrarla çalışmaya devam etmek istemesi ve kocasının da artık bu konuda sabrının sınırına gelmesi.

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

Haberin Devamı

KOCASI EVDEN UZAK KALMASINI DOĞRU BULMUYOR 
Şu ana kadar sözünü ettiğimiz kişi Paris Hilton'un ta kendisi...

2021 yılında Carter Reum ile evlenip bir yuva kurdu Paris Hilton. Bu arada taşıyıcı anneden de olsa biri kız diğeri erkek iki çocuk büyütmeye başladılar birlikte.

Aslında çok varlıklı bir ailede dünyaya gelmesine rağmen çalışıp kendi parasını da kazandı Paris Hilton.

İşte iddialara göre de artık bu durum kocası Carter Reum ile arasında sorun yaratmaya başladı.

Bunun nedeni de otelci bir aileden gelen Paris Hilton'un kendi adını taşıyan bir dizi butik otel kurma konusundaki çalışmaları.

Gözden Kaçmasın30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor30 milyon yeni eve harcadı... 4 milyon mobilyalara ve tadilata gitti... Ünlü çift rıhtımlar üzerinde yeni hayata başlıyor!Haberi görüntüle

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

İDDİALARA GÖRE CARTER REUM ÇİLEDEN ÇIKMAK ÜZERE 
Paris Hilton bu projesini hayata geçirdiğinde sık sık tanıtım turlarına çıkması, bazı etkinliklere katılması gerekecek. Bu da evinden, kocasından ve iki küçük çocuğundan uzak kalması anlamına geliyor.

İşte kaynaklara göre Carter Reum'u çileden çıkaran da bu olasılık...

Bir kaynak Radar adlı internet sitesine "Carter, Paris'in bu projeye ağırlık vermesinin onun uzun sürelerle evinden ayrı kalmasına yol açacağını biliyor. Bu durum da onu öfkelendiriyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

İleri sürülenlere göre 44 yaşındaki Carter Reum, karısı Paris Hilton'un artık işlerine mola vermesini, evinde oturup 2 yaşındaki oğlu Phoenix ve 1 yaşındaki kızı London ile ilgilenmesini istiyor.

Paris Hilton ise tam zamanlı olarak aktif çalışma hayatına dönmenin heyecanına kapılmış durumda.

Gözden Kaçmasınİlişki durumları karışık... Çocuk bile yaptılar ama sevgili olup olmadıklarını kendileri de bilmiyorİlişki durumları karışık... Çocuk bile yaptılar ama sevgili olup olmadıklarını kendileri de bilmiyor!Haberi görüntüle

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

'İLGİ GÖRMEYİ ÖZLÜYOR... EVDE OTURMAK ONA GÖRE DEĞİL'
Bir kaynak "40 yaşına girinceye kadar Paris bir yuva kurmadı. Carter ile evlendikten sonra da hemen çocuk sahibi olmadılar. İkisi de aynı yaşta olan çift, 42 yaşında ilk kez evlat sahibi oldu. Paris hayatının büyük bir bölümünü spot ışıkları altında yaşadı. Buna alışık ve uzak kaldığında ilgi görmeyi özlüyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Ama söylenenlere göre bu durum da Carter Reum'u tek başına evle ve çocuklarıyla ilgilenmek zorunda bırakıyor.

Bu kaynaklara bakılırsa Paris Hilton'un şu ana kadar yaşadığı hayat uzun bir fotoğraf çekimi sanki...

Bütün gün evde oturup iki çocuğuyla ilgilenmek ve kocası Carter'ın eve ekmek getirmesini beklemek ona göre değil... Paris Hilton'un yaşamak istediği hayat bu değil çünkü.

İşte Paris Hilton ile Carter Reum arasındaki bu çekişme yüzünden evliliklerinin fazla yaşamayacağını ileri sürenler bile var.

Gözden KaçmasınO kadar servetleri var ama harcamaya kıyamıyorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyerizO kadar servetleri var ama harcamaya kıyamıyorlar... Biz bu ailede elbiseye fazla para vermeyiz... Birbirimizin eskilerini giyeriz!Haberi görüntüle

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

Paris Hilton ile Carter Reum, taşıyıcı anne yöntemiyle biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Haberin Devamı

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

Çift, 2021 yılında gösterişli bir törenle evlenmişti.

Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası Evde otur, çocuklara bak dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi

Paris ile Carter'ın balayı tatili 7 haftadan biraz daha uzun sürmüştü.  

Gözden KaçmasınBakışı bile hiç değişmemiş Ünlü olmayı küçükken kafasına koymuşBakışı bile hiç değişmemiş! Ünlü olmayı küçükken kafasına koymuş!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paris Hilton#Carter Reum#Taşıyıcı Anne Yoluyla Anne Olan Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!