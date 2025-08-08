Balayı tatili bile yedi haftadan uzun sürmüştü... Kocası 'Evde otur, çocuklara bak' dedi... Sosyetik güzelin evliliği zora girdi!

Haberin Devamı

Bundan dört yıl önce kimsenin kendisinden beklemediği bir adım attı ve evlendi!

Aslına bakılırsa bu dördüncü nişanlısıydı ve öncekilerle yuva kuramadan ayrılmıştı. Bunun da aynı olacağını düşünenleri ise yanılttı bu kez.. Gerçekten evlendi ve iki çocuk sahibi bile oldu.

Böyle ilk bakışta artık evli ve çocuklu bir genç kadın olarak sakin bir hayat sürüyor gibi bir görüntü var ortada. Ama hakkındaki son iddialara göre durum pek öyle değil..

Sosyetik güzelin yuvasının üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Bunun nedeni de ısrarla çalışmaya devam etmek istemesi ve kocasının da artık bu konuda sabrının sınırına gelmesi.





KOCASI EVDEN UZAK KALMASINI DOĞRU BULMUYOR

Şu ana kadar sözünü ettiğimiz kişi Paris Hilton'un ta kendisi...

2021 yılında Carter Reum ile evlenip bir yuva kurdu Paris Hilton. Bu arada taşıyıcı anneden de olsa biri kız diğeri erkek iki çocuk büyütmeye başladılar birlikte.

Aslında çok varlıklı bir ailede dünyaya gelmesine rağmen çalışıp kendi parasını da kazandı Paris Hilton.

İşte iddialara göre de artık bu durum kocası Carter Reum ile arasında sorun yaratmaya başladı.

Bunun nedeni de otelci bir aileden gelen Paris Hilton'un kendi adını taşıyan bir dizi butik otel kurma konusundaki çalışmaları.

İDDİALARA GÖRE CARTER REUM ÇİLEDEN ÇIKMAK ÜZERE

Paris Hilton bu projesini hayata geçirdiğinde sık sık tanıtım turlarına çıkması, bazı etkinliklere katılması gerekecek. Bu da evinden, kocasından ve iki küçük çocuğundan uzak kalması anlamına geliyor.

İşte kaynaklara göre Carter Reum'u çileden çıkaran da bu olasılık...

Bir kaynak Radar adlı internet sitesine "Carter, Paris'in bu projeye ağırlık vermesinin onun uzun sürelerle evinden ayrı kalmasına yol açacağını biliyor. Bu durum da onu öfkelendiriyor" diye konuştu.

İleri sürülenlere göre 44 yaşındaki Carter Reum, karısı Paris Hilton'un artık işlerine mola vermesini, evinde oturup 2 yaşındaki oğlu Phoenix ve 1 yaşındaki kızı London ile ilgilenmesini istiyor.

Paris Hilton ise tam zamanlı olarak aktif çalışma hayatına dönmenin heyecanına kapılmış durumda.

'İLGİ GÖRMEYİ ÖZLÜYOR... EVDE OTURMAK ONA GÖRE DEĞİL'

Bir kaynak "40 yaşına girinceye kadar Paris bir yuva kurmadı. Carter ile evlendikten sonra da hemen çocuk sahibi olmadılar. İkisi de aynı yaşta olan çift, 42 yaşında ilk kez evlat sahibi oldu. Paris hayatının büyük bir bölümünü spot ışıkları altında yaşadı. Buna alışık ve uzak kaldığında ilgi görmeyi özlüyor" diye konuştu.

Ama söylenenlere göre bu durum da Carter Reum'u tek başına evle ve çocuklarıyla ilgilenmek zorunda bırakıyor.

Bu kaynaklara bakılırsa Paris Hilton'un şu ana kadar yaşadığı hayat uzun bir fotoğraf çekimi sanki...

Bütün gün evde oturup iki çocuğuyla ilgilenmek ve kocası Carter'ın eve ekmek getirmesini beklemek ona göre değil... Paris Hilton'un yaşamak istediği hayat bu değil çünkü.

İşte Paris Hilton ile Carter Reum arasındaki bu çekişme yüzünden evliliklerinin fazla yaşamayacağını ileri sürenler bile var.

Paris Hilton ile Carter Reum, taşıyıcı anne yöntemiyle biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi oldu.

Çift, 2021 yılında gösterişli bir törenle evlenmişti.





Paris ile Carter'ın balayı tatili 7 haftadan biraz daha uzun sürmüştü.