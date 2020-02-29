Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:52,
Evlilik sorusu Zehra'yı güldürdü
Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken objektife yansıdı.
Çilingiroğlu’na annesi ve babasının yeniden evleneceği yönündeki dedikodular soruldu. “Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun yeniden evlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu duyunca gülen Çilingiroğlu, yanıt vermeden aracına bindi.
Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun zamandır aşk yaşıyor.
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