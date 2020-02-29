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Haber Giriş: 29.02.2020 - 07:52,Son Güncelleme:/

Evlilik sorusu Zehra'yı güldürdü

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Evlilik sorusu Zehra'yı güldürdü
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Zehra Çilingiroğlu önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken objektife yansıdı.

Çilingiroğlu’na annesi ve babasının yeniden evleneceği yönündeki dedikodular soruldu. “Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun yeniden evlenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusunu duyunca gülen Çilingiroğlu, yanıt vermeden aracına bindi.

Evlilik sorusu Zehrayı güldürdü

Zehra ÇilingiroğluAlaattin Kadayıfçıoğlu ile uzun zamandır aşk yaşıyor.
Evlilik sorusu Zehrayı güldürdü


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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