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Haber Giriş: 05.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Evlilik sorusu Melisa Şenolsun'u gülümsetti

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Evlilik sorusu Melisa Şenolsun'u gülümsetti
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Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen önceki akşam Rumelihisarı’ndaki bir balıkçıda yemekteydi.

Bir süredir aşk yaşayan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, son olarak beraber yaşama kararı aldıkları haberleriyle gündeme geldi.

Moda’da oturan güzel oyuncunun, sevgilisinin Emirgan’daki evine taşındığı öne sürüldü. Çift önceki akşam Rumelihisarı’ndaki İskele Balık’tan çıkarken görüntülendi.

Evlilik sorusu Melisa Şenolsunu gülümsetti

Melisa Şenolsun “Evlilik yolunda ilk adımı attığınız, sevgilinizin evine yerleştiğiniz söyleniyor, doğru mu?” sorusunu gülümseyerek yanıtsız bıraktı. Çift araçlarına binerek uzaklaştı.
Evlilik sorusu Melisa Şenolsunu gülümsetti


 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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