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Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

Güncelleme Tarihi:

#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#St. Barts Adası
Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 16:45

Bütün dünya onların evlenmesini bekliyor... Hatta bu konuda söylentiler bile çıktı. Büyük bir kış düğünü yapılacaktı; iş, sanat ve sosyete dünyasının ünlüleri de davetliler arasında olacaktı. Nikah dağların zirvesinde kıyılacaktı. Ancak daha bu söylentilerin dumanı tüterken olayın kahramanları hepsini yalanladı.

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Düğün yoktu... Söylenenlerin hepsi uydurmaydı.. Zaten onlar bu düğün için hiç acele etmiyorlardı...

Herkesin evlenmesini beklediği ünlü çift, yine gezip tozmaya devam ediyor sonuç olarak. Hatta son olarak ünlülerin gözde tatil merkezinde konuklarıyla birlikte görüntülendiler. 

Ama işte o sırada başlarına beklenmedik bir olay geldi. Kapılarını gümrük polisi çaldı.

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

DÜĞÜN İDDİALARINI YALANLADILAR
Bu olayın kahramanları, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez.

Daha iki hafta önce çiftin, ünlülerin kayak tatili merkezi Aspen'de evlenmeyi planladığı konuşuluyordu. Hatta Bezos, konukları için bölgenin en lüks otellerinde onlarca oda bile tutmuştu.

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Ama önce Jeff Bezos sonra da Lauren Sanchez bu iddiaları yalanladı. Belli ki onların gerçekten evlenmek için hiç acelesi yoktu.

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bunun yerine yeni yıl tatili için sıcak denizlere açıldı ve St. Barts adasının yolunu tuttu.

Nişanlı çift, orada Bezos'un Koru adlı lüks yatında denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı. Planları yeni yılı orada karşılamaktı. Bunun için de tüm hazırlıkları yapmışlardı zaten.

Ama hiç hazır olmadıkları başka bir ayrıntı vardı...Gümrük polisinin yata yaptığı baskın!

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

GÜMRÜK POLİSİ BÜTÜN EKİPMANLARLA DONANIP YATA ÇIKTI
Lauren Sanchez, nişanlısının 500 milyon dolar değerindeki yatının güvertesinde güneşlenirken bir grup gümrük polisi yata çıktı.

Sonra da hemen bir kadın görevliyle konuşmaya başladılar. Kadın görevli de onlara nereye gitmeleri gerektiğini gösterdi. 

Tüm ekipmanlarıyla donanmış olan bir grup gümrük polisinin bu baskını Page Six'e konuşan kaynaklara göre rutin bir kontrol.

Ekibin, lüks yattaki araştırması tam üç saat sürdü.

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Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

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Gümrük memurları Bezos'un 500 milyon dolarlık lüks yatına baskın yaptı. Page Six'e konuşan kaynaklar bunun rutin bir uygulama olduğunu savundu.

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

BEZOS ORTALARDA GÖRÜNMEDİ... ESKİ SEVGİLİSİ DE YANINDAYDI
İşin ilginç yanı Koru adlı lüks yatın sahibi Jeff Bezos baskın sırasında hiç ortada görünmedi.

Lauren Sanchez ise üzerinde ünlü bir markaya ait bikinisi ve yanında konuklarıyla birlikte güneşlenmeyi sürdürdü.

Sanchez'in ve diğer konukların bu baskın sırasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sonra bir görevli Sanchez'in yanına gidip ona olan biten hakkında bilgi verdi.

Bu arada küçük bir not...

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Bu baskın sırasında Lauren Sanches'in konukları arasında 23 yaşındaki oğlu Nikko'nun babası olan eski basketbolcu Tony Gonzales de konukları arasında bulunuyordu.

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Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

Baskın sırasında Bezos ortalarda görünmedi. Ama eski sevgilisi Tony Gonzales yanındaydı. Sanchez'in 23 yaşındaki oğlunun babası da tıpkı diğer konuklar gibi baskın sırasında keyiflerini hiç bozmadı. 

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

KIŞ DÜĞÜNÜ SÖYLENTİLERİ DOĞRU ÇIKMADI 
Bu maceralı tatil, Lauren Sanchez ve Jeff Bezos hakkındaki kış düğünü söylentilerinin hemen arkasından geldi.

Bu söylentilere göre Bezos, 600 milyon doları bu düğün için gözden çıkarmıştı. Aspen'de bembeyaz karların ortasında nişanlısıyla evlenecekti. Bunun için bütün hazırlıklar da tamamdı.

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Ama söylentilerin bütün basın organlarında yer almasından sonra Bezos, bir sosyal medya paylaşımıyla tüm bunları yalanladı.

Görünüşe göre Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un durmadan dünyanın önemli tatil beldelerindeki tatilleri ya da bir başka deyişle evlilik öncesi balayı daha uzun süre devam edecek.

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, nişanlandıktan sonra evlilik için hiç acele etmiyorlar. Dünyanın gözde yazlık ve kışlık tatil beldelerinde gezip tozan ikili kelimenin tam anlamıyla düğün öncesi balayı yapıyor. 

Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

Jeff Bezos'un Koru adlı lüks yatının değeri 500 milyon dolar. 

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#Lauren Sanchez#Jeff Bezos#St. Barts Adası

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