Evlilik öncesi balayına baskın... Eski sevgilisi bile yanındaydı

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Düğün yoktu... Söylenenlerin hepsi uydurmaydı.. Zaten onlar bu düğün için hiç acele etmiyorlardı...

Herkesin evlenmesini beklediği ünlü çift, yine gezip tozmaya devam ediyor sonuç olarak. Hatta son olarak ünlülerin gözde tatil merkezinde konuklarıyla birlikte görüntülendiler.

Ama işte o sırada başlarına beklenmedik bir olay geldi. Kapılarını gümrük polisi çaldı.

DÜĞÜN İDDİALARINI YALANLADILAR

Bu olayın kahramanları, dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez.

Daha iki hafta önce çiftin, ünlülerin kayak tatili merkezi Aspen'de evlenmeyi planladığı konuşuluyordu. Hatta Bezos, konukları için bölgenin en lüks otellerinde onlarca oda bile tutmuştu.

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Ama önce Jeff Bezos sonra da Lauren Sanchez bu iddiaları yalanladı. Belli ki onların gerçekten evlenmek için hiç acelesi yoktu.

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, bunun yerine yeni yıl tatili için sıcak denizlere açıldı ve St. Barts adasının yolunu tuttu.

Nişanlı çift, orada Bezos'un Koru adlı lüks yatında denizin ve güneşin tadını çıkarmaya başladı. Planları yeni yılı orada karşılamaktı. Bunun için de tüm hazırlıkları yapmışlardı zaten.

Ama hiç hazır olmadıkları başka bir ayrıntı vardı...Gümrük polisinin yata yaptığı baskın!

GÜMRÜK POLİSİ BÜTÜN EKİPMANLARLA DONANIP YATA ÇIKTI

Lauren Sanchez, nişanlısının 500 milyon dolar değerindeki yatının güvertesinde güneşlenirken bir grup gümrük polisi yata çıktı.

Sonra da hemen bir kadın görevliyle konuşmaya başladılar. Kadın görevli de onlara nereye gitmeleri gerektiğini gösterdi.

Tüm ekipmanlarıyla donanmış olan bir grup gümrük polisinin bu baskını Page Six'e konuşan kaynaklara göre rutin bir kontrol.

Ekibin, lüks yattaki araştırması tam üç saat sürdü.

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Gümrük memurları Bezos'un 500 milyon dolarlık lüks yatına baskın yaptı. Page Six'e konuşan kaynaklar bunun rutin bir uygulama olduğunu savundu.





BEZOS ORTALARDA GÖRÜNMEDİ... ESKİ SEVGİLİSİ DE YANINDAYDI

İşin ilginç yanı Koru adlı lüks yatın sahibi Jeff Bezos baskın sırasında hiç ortada görünmedi.

Lauren Sanchez ise üzerinde ünlü bir markaya ait bikinisi ve yanında konuklarıyla birlikte güneşlenmeyi sürdürdü.

Sanchez'in ve diğer konukların bu baskın sırasında sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Sonra bir görevli Sanchez'in yanına gidip ona olan biten hakkında bilgi verdi.

Bu arada küçük bir not...

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Bu baskın sırasında Lauren Sanches'in konukları arasında 23 yaşındaki oğlu Nikko'nun babası olan eski basketbolcu Tony Gonzales de konukları arasında bulunuyordu.

Baskın sırasında Bezos ortalarda görünmedi. Ama eski sevgilisi Tony Gonzales yanındaydı. Sanchez'in 23 yaşındaki oğlunun babası da tıpkı diğer konuklar gibi baskın sırasında keyiflerini hiç bozmadı.





KIŞ DÜĞÜNÜ SÖYLENTİLERİ DOĞRU ÇIKMADI

Bu maceralı tatil, Lauren Sanchez ve Jeff Bezos hakkındaki kış düğünü söylentilerinin hemen arkasından geldi.

Bu söylentilere göre Bezos, 600 milyon doları bu düğün için gözden çıkarmıştı. Aspen'de bembeyaz karların ortasında nişanlısıyla evlenecekti. Bunun için bütün hazırlıklar da tamamdı.

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Ama söylentilerin bütün basın organlarında yer almasından sonra Bezos, bir sosyal medya paylaşımıyla tüm bunları yalanladı.

Görünüşe göre Lauren Sanchez ile Jeff Bezos'un durmadan dünyanın önemli tatil beldelerindeki tatilleri ya da bir başka deyişle evlilik öncesi balayı daha uzun süre devam edecek.

Lauren Sanchez ile Jeff Bezos, nişanlandıktan sonra evlilik için hiç acele etmiyorlar. Dünyanın gözde yazlık ve kışlık tatil beldelerinde gezip tozan ikili kelimenin tam anlamıyla düğün öncesi balayı yapıyor.

Jeff Bezos'un Koru adlı lüks yatının değeri 500 milyon dolar.