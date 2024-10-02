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Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

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#Lady Gaga#Michael Polansky#Joker 2 Vizyon Tarihi
Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 14:36

Son günlerde hatta son haftalarda herkes onun bambaşka saçlar, giysiler ve makyajlarla süslediği hepsi birbirinden farklı kırmızı halı görünümlerini ve görenin adeta gözlerini kamaştıran nişan yüzüğünü konuşuyor.

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Joker: İkili Delilik filminde Joaquin Phoenix’le başrol oynayan ve filmin galaları için dünyanın dört bir yanına koşuşturan ünlü şarkıcı Lady Gaga artık oyuncu olarak da kendini kanıtlamış durumda.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

FİLM HEYECANI VE AŞK SARHOŞLUĞUNU BİRLİKTE YAŞIYOR

Dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Michael Polansky'yle nişanlandığı temmuz ayındaki Paris Olimpiyatlarında ortaya çıkan Lady Gaga son birkaç aydır tüm kırmızı halılara da Polansky'yle el ele kol kola çıkmaya başladı.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

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DÖRT YILLIK AŞTAN SON NİŞANLANMIŞLARDI

Gaga ve Polansky kırmızı halıda ilk kez Venedik Film Festivali'nde dünyanın karşısına çıkmıştı. Çiftin ilişkileri ise ilk olarak 2020'ye girerken gittikleri bir yılbaşı partisinde öpüşürken fotoğraflandıklarında ortaya çıkmıştı.

Lady Gaga geçtiğimiz günlerde Michael Polansky'nin kendisine nasıl evlenme teklif ettiğini anlatmıştı. Vogue dergisine konuşan Gaga, Polansky'nin evlenme teklifinin 1 Nisan’da geldiğini bu yüzden teklifi ilk başta şaka sandığını itiraf etti.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

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"ONA AŞIK OLMAK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Merakla beklenen filminin Los Angeles galasında People dergisine konuşan Lady Gaga nişanlısı Michael Polansky'ye aşık olduğundan beri hayatındaki her şeyin değiştiğini söyledi.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

“Ona çok aşığım” diyen Gaga “Nişanlımı çok seviyorum. O benim en iyi arkadaşım. O benim hayattaki partnerim ve en iyi arkadaşınızla birlikte olduğunuzda her şeyin bambaşka oluyor” sözleriyle mutlu ilişkisinin hayatını nasıl değiştirdiğini itiraf etti.

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ARTIK BİR AİLE KURMAYI BEKLİYORLAR

Neredeyse kendisine her mikrofon uzatıldığında nişanlısından bahsetmeden duramayan Lady Gaga birkaç gün önce de Polansky ile bir aile kurmayı dört gözle beklediğini “Biliyorsunuz, aşık olduğum için çok mutluyum ve onunla bir aile kuracağım için çok heyecanlıyım” demişti.

Evlilik hazırlığı yapan ünlü şarkıcı aşk sarhoşu oldu… ‘Onunla tanışınca dünyam değişti’

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#Lady Gaga#Michael Polansky#Joker 2 Vizyon Tarihi

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