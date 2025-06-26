Dünyanın en ünlü 'evlilik dışı' çocuğu... Babasının verdiği 'sus payı' ile hayatını yaşıyor.. Lüks yatlar, özet jetler emrinde!

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İşte bunlardan biri var ki onun çapkınlıklarını sıralasak sayfalar yetmez... Tabii bütün bunların sonucunda da şu ana kadar bilinen, kendisinin kabullendiği iki tane evlilik dışı çocuğu da var bu ünlü kişinin.

Durum bir ara öyle bir hale gelmişti ki evlenmek üzere olduğu genç kız, onun çocuğunu dünyaya getirdiğini ileri sürenler yüzünden düğünden kaçmaya bile çalıştı. Tabii sonuç olarak bunu başaramadı.

Bu ünlü kişi iki farklı evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen biri kız diğeri erkek iki çocuğunu, yapılan DNA testleri sonucunda kabullendi.

Onların bakım masraflarını üstlendi, onlarla sık sık buluşuyor. Hatta onları yanına alıp kamera karşısına bile çıkıyor. Özetle bütün dünya onun evlilik dışı bu iki çocuğunu tanıyor.

Ama bu çocuklarına kabul ettirdiği bir önemli şartı da var!

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Gelin, bu ünlünün kim olduğuna ve evlilik dışı dünyaya gelen bu iki çocuğuna kabul ettirdiği o şarta bir bakalım.

BİRİ KIZ DİĞERİ ERKEK İKİ EVLİLİK DIŞI ÇOCUK

Evlenmeden iki çocuk babası olan bu ünlü kişi, Avrupa'nın küçük ülkesi Monako Prensliği'nin tahtında oturan Prens Albert.

Bir dönemin ünlü Hollywood yıldızıyken Monako Prensesi olan Grace Kelly ile Prens Rainier'in tek oğlu olan Albert, gençlik yıllarında sürdürdüğü hızlı hayatıyla bilinirdi.

O dönemde ablası Caroline ile kardeşi Stephanie de ondan aşağı kalmıyordu. Ama yine de tek erkek çocuk olarak tahtın varisi olduğundan Albert daha fazla ilgi çekiyordu.

Bugün 67 yaşında olan Albert, eşi Charlene ise sorunlar yaşasa da evliliğini sürdürüyor. Daha da ötesinde artık tahtının geleceğini emanet edeceği bir oğlu ve onun ikizi olan bir de kızı var.

Diğer yandan Albert'in iki farklı evlilik dışı ilişkisinden de biri kız diğeri erkek iki çocuğu daha var. Dört kardeş birbirlerini tanıyor ve sık sık da görüşüyorlar.

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TATİLDEYKEN BİR GARSONLA TANIŞTI VE BİR KIZI OLDU

İşte bu çocuklar içinde en çok ön planda olan Albert'in Tamara Rotolo adlı bir garsonla yaşadığı kısa ilişkiden dünyaya gelen kızı Jazmin Grace Grimaldi.

Albert onu öylesine benimsemiş ki 32 yaşındaki genç kadın ünlü annesi Grace Kelly'nin ismini bile taşıyor.

Artık emlakçılık yapan Rotolo, Albert ile tanıştığında Fransa'da bir kafede garsonluk yapıyordu. Prens de orada tatildeydi.

Albert ile Tamara kısa bir ilişki yaşadılar. 1992 yılında ise Jazmin Grace dünyaya gözlerini açtı.

Tamara Rotolo, Albert ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jazmin'i, yaşadığı olan California'ya götürdü ve orada büyüttü. Annesinin iddialarının üzerine bir DNA testi yapıldı ve Jazmin'in babasının Albert olduğu doğrulandı.

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BABASIYLA 11 YAŞINDAYKEN TANIŞTI

Jazmin Grace, biyolojik babası Albert ile tanıştığında 11 yaşındaydı. Yani o zamana kadar onu hiç görmemişti.

Genç kadın, 2015 yılında babasıyla tanışma konusunda şunları söylemişti: " O anda babamla iletişim kurmak istedim. Onu tanımak istedim ve onun da beni tanımasını."

Büyürken hayatında bir baba figürü olmadığını ve bunun özlemini çektiğini söyleyen Jazmin Grace, Albert ile tanışmaktan ve birbirlerinin hayatının bir parçası olmaktan son derece mutlu olduğunu gizlemedi.

Hayatın uygun gördüğü zamanda babasıyla tanıştıklarını ve o andan itibaren de harika bir ilişkinin keyfini çıkardıklarını sözlerine ekledi.

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Babaannesi Grace Kelly'nin de adını taşıyan Jazmin Grace, ailenin soyadı olan Grimaldi'yi de aldı... Taçlı ailenin bütün nimetlerinden yararlanması karşılığında babasının tek isteği taht üzerinde hak iddia etmemesi.

HAYATINI YAŞA... AMA TAHT ÜZERİNDE HAK İDDİA ETMEYECEKSİN

Bu arada Prens Albert, Jazmin Grace'in kendi kızı olduğu kesinleştikten sonra onu hayatına kabul etti. Öncelikle maddi destek sağladı. Buna ek olarak eğer isterse Monako'da yaşama ve öğrenim görme imkanı sundu.

Ama kendisi için önemli olan bir ayrıntıyı atlamadı: Jazmin Grace'in, Monako tahtında hak iddia etmesini istemedi. Bunun karşılığında da kızına hatırı sayılır miktarda bir ödeme yaptı.

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Görünüşe göre Jazmin Grace, bu durumdan çok da rahatsız değil.

Her ne kadar "prenses" unvanı taşımasa, babasının tahtında hiçbir hakkı olmasa da bu ailenin bir parçası olmaktan son derece memnun.

Öyle ki babasının başka bir evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 21 yaşındaki erkek kardeşi Alexandre Grimaldi-Coste daha da ötesinde Albert'in Prenses Charlene ile evliliğinden doğan ikizleri Jacques ve Gabriella ile gayet iyi bir ilişkisi var.

TAÇ VE TAHT DIŞINDA AİLENİN BÜTÜN NİMETLERİNDEN YARARLANIYOR

Albert'in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jazmin Grace, babasının ünlü soyadını taşımasının yanı sıra bu durumun bazı nimetlerinden de faydalanıyor. Albert'in de desteğiyle, California'da Hollywood Hills'te gösterişli bir malikanede yaşıyor.

Genç kadının ünlü komşuları arasında Winona Ryder, Felicity Huffman, Russell Brand var. Jazmin Grace zaman zaman babasının yönetimindeki Monako'ya gidip orada bazı etkinliklere katılıyor. Hatta Albert ile yan yana objektiflere poz veriyor.

İşte dünyanın en ünlü evlilik dışı çocuk olarak tanıdığı Jazmin Grace Grimaldi, geçtiğimiz günlerde de bir etkinlikte ailesini temsil etti. Monte Carlo'da düzenlenen 64'üncü Televizyon Festivali'nde yerini aldı.

Prens Albert'in Jazmin Grace dışında bir evlilik dışı çocuğu daha var. Onun annesi de eski bir hostes olan Nicole Coste. Albert, her iki çocuğuyla ve hatta oğlunun annesiyle de sık sık görüşüyor. Evli olduğu Prenses Charlene'den olan ikizleri Gabriella ve Jacques de onları tanıyor. Bu iki evlilik dışı çocuk ailenin içinde. Tek şart, taht üzerinde hak iddia etmemeleri.





İddialara göre Albert'in evlendiği Prenses Charlene düğün öncesi kaçmaya çalıştı ama bunu başaramadı.