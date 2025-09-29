Evlilik de isterim, Ã§ocuk da yapalÄ±m diyor ama iki aydÄ±r elini tuttuÄŸu yok Yine bir baÅŸÄ±na kaldÄ±

Haberin DevamÄ±

BugÃ¼ne kadar Ã¼Ã§ kez evlenip boÅŸanan, biri yÄ±llardÄ±r yÃ¼zÃ¼ne bile bakmadÄ±ÄŸÄ± biyolojik, ikisi de evlatlÄ±k Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Cruise, Ã¶yle kÄ±sa zamanda kÃ¶ÅŸesine Ã§ekilecek gibi de gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Ä°KÄ° AYDIR ONLARI BÄ°RLÄ°KTE GÃ–REN YOK

Cruise son dÃ¶nemde KÃ¼balÄ± meslektaÅŸÄ± Ana de Armas ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸuluyor. Hatta iddialara gÃ¶re Cruise ile Ana de Armas, evlilik planlarÄ± da yapÄ±yor. Daha da Ã¶tesinde Cruise'un, 37 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisinden bir Ã§ocuk istediÄŸi bile iddialar arasÄ±nda.

Ama Tom Cruise ve Ana de Armas ile ilgili bir Ã§arpÄ±cÄ± gerÃ§ek de var ortada... GeÃ§en temmuz ayÄ±ndan bu yana yani neredeyse iki aydÄ±r hiÃ§ birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmediler.

Haberin DevamÄ±

Oysa temmuz ayÄ±nda Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± yat gezisinde sonra da sokaklarda el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten kaÃ§mayacak kadar kendilerinden ve aÅŸklarÄ±ndan emin gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlardÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Ana de Armas, Fransa'da tek baÅŸÄ±na gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, Paris'te gerÃ§ekleÅŸen Caviar Kaspia defilesini izlemeye gitti.

Ana de Armas, Paris'te bir baÅŸÄ±na defile izledi. Daha temmuz ayÄ±nda el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiÄŸi Tom Cruise ise iki aydÄ±n KÃ¼balÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n yanÄ±nda hiÃ§ gÃ¶rÃ¼lmedi.





EVLÄ°LÄ°K VE Ã‡OCUK LAFLARI EKSÄ°K OLMUYOR

Tom Cruise ile Ana de Armas uzun sÃ¼redir magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde ilk sÄ±ralarda. SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Cruise aslÄ±nda Ã¶nceleri Ana de Armas ile bir film projesi iÃ§in ilgileniyordu. Fakat sonra ondan hoÅŸlanmaya baÅŸladÄ±. Ä°liÅŸkileri uzun sÃ¼re sÃ¶ylenti dÃ¼zeyinde kalsa da Cruise ile de Armas, sonunda el ele gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ama o zamandan bu yana yan yana gÃ¶rÃ¼lmemeleri de haklarÄ±nda sÃ¶ylentilere neden oldu.

KonuÅŸulanlara gÃ¶re Cruise, aslÄ±nda genÃ§ sevgilisinden bir Ã§ocuk sahibi daha olmak istiyor. Hatta onunla evlenmeye bile hazÄ±r. Ama bunun iÃ§in atÄ±lmasÄ± gereken bir adÄ±m var. Ana de Armas'a evlilik sÃ¶zleÅŸmesi imzalatmak. BÃ¶ylece Tom Cruise, milyon dolarlÄ±k servetini gÃ¼vence altÄ±na almak istiyor.

Haberin DevamÄ±

Cruise ile de Armas geÃ§en temmuz ayÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir yat gezisinde objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Ã–NCE Ä°Åž Ä°Ã‡Ä°N BULUÅžTUKLARI SÃ–YLENMÄ°ÅžTÄ°

Tom Cruise ile Ana de Armas, bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Ä°kili, ilk olarak ÅŸubat ayÄ±nda Londra'da objektiflere takÄ±ldÄ±. O sÄ±rada mesleki bir nedenle buluÅŸtuklarÄ± sÃ¶ylendi.

Ama sonrasÄ±nda Cruise ile de Armas yine sÄ±k sÄ±k birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Durum bÃ¶yle olunca da aralarÄ±ndaki aÅŸk sÃ¶ylentileri giderek alev aldÄ±.

Ana de Armas'Ä±n 37'nci doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ birlikte kutlamalarÄ±, David Beckham'Ä±n 50'inci yaÅŸ kutlamasÄ±na katÄ±lmalarÄ± da romantik iliÅŸki sÃ¶ylentilerini artÄ±rdÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu arada Page Six'e konuÅŸan bir kaynak Tom ile Ana'nÄ±n, Londra'da sadece seÃ§kin Ã¼yelerin girebildiÄŸi bir Ã¶zel kulÃ¼bÃ¼n bir odasÄ±nda Ã¶zel bir odada buluÅŸtuklarÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.





CANININ Ä°STEDÄ°ÄžÄ° HER KADINLA BÄ°RLÄ°KTE OLMASI ZOR

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Tom Cruise'un Ã¶yle canÄ±nÄ±n her istediÄŸi kadÄ±nla sevgili olmasÄ± da Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bunun nedenine gelirsek... Cruise, Hollywood'da birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã¼yesi bulunan Scientology tarikatÄ±nÄ±n Ã¶nde gelenlerinden biri.

Bu yÃ¼zden de hayatÄ±na girecek kadÄ±nÄ±n bu topluluÄŸun kurallarÄ±na uymasÄ± ve Ã¼st yÃ¶neticilerden onay almasÄ± gerekiyor.

Zaten Cruise'un, Katie Holmes'tan dÃ¼nyaya gelen tek biyolojik Ã§ocuÄŸu Suri'yi de bu yÃ¼zden gÃ¶rmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Haberin DevamÄ±

KÄ±zÄ±nÄ± aÄŸrÄ± kesici kullanmadan ve Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atmadan normal yollarla dÃ¼nyaya getiren Holmes da Cruise ile boÅŸandÄ±ktan sonra onunla evliliÄŸi hakkÄ±nda tek sÃ¶z etmedi.