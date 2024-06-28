Evlilik bitti, sÃ¶ylentiler baÅŸladÄ±... Sevgilisini hazÄ±rlayÄ±p karÄ±sÄ±nÄ± bÄ±raktÄ±

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Bunun nedeni de geÃ§en hafta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ±ndan boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±. Ama sadece bu kadar deÄŸil.

Bu aÃ§Ä±klamadan sadece birkaÃ§ gÃ¼n sonra bu kez iÅŸ arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir gezintide gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. SonuÃ§ olarak onunla tiyatroya gitti ama sergiledikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler aralarÄ±nda iÅŸ arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan daha fazlasÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼.

Tabii bu geliÅŸmenin Ã¼zerine herkes "Acaba iÅŸ arkadaÅŸÄ±yla aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mi boÅŸanÄ±yor?" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.

HER ZAMAN KENDÄ°NE Ã–ZGÃœ BÄ°RÄ° OLDUÂ

Bu ilginÃ§ olayÄ±n kahramanÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesinin eski gelini, artÄ±k hayatta olmasa bile "gÃ¶nÃ¼llerin prensesi" olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Prenses Diana'nÄ±n erkek kardeÅŸi Charles Spencer.

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60 yaÅŸÄ±ndaki Charles Spencer, bir sÃ¼re Ã¶nce Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen Spencer'dan boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

13 yÄ±llÄ±k evliliÄŸinin biteceÄŸini Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klayan Charles Spencer "Bu, son derece Ã¼zÃ¼cÃ¼" diye konuÅŸtu.

ArdÄ±ndan da kendisini, Ã§ocuklarÄ±na ve torunlarÄ±na adayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. BoÅŸanmak Ã¼zere olduÄŸu karÄ±sÄ± Kontes Karen iÃ§in de gelecekte Ã§ok mutlu olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini belirtti.

Sessiz sedasÄ±z sÃ¼ren ve iyi gittiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len evliliÄŸin bitmesi herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± elbette. Spencer'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen da bu sÃ¼reÃ§te kendisine gÃ¶sterilen desteÄŸe teÅŸekkÃ¼r etti.

WILLIAM Ä°LE HARRY'NÄ°N DAYISIÂ

Ne Charles Spencer ne de Karen Spencer, boÅŸanmanÄ±n gerÃ§ek nedeni hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yapmadÄ±. Fakat geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Prens William ile Prens Harry'nin dayÄ±sÄ± Charles'Ä±n sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler akÄ±llara "KarÄ±- kocanÄ±n arasÄ±na baÅŸkasÄ± mÄ± girdi?" sorusunun gelmesine neden oldu.

Charles Spencer, boÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ktan birkaÃ§ gÃ¼n sonra birlikte bir podcast yayÄ±nÄ± hazÄ±rlayÄ±p sunduÄŸu Cat Jarman ile samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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GÃ¼nlÃ¼k giysiler iÃ§indeki ikili, West End'de perde aÃ§an The Book of Mormon adlÄ± komediyi izlemeye gitti.

Charles Spencer ile Cat Jarman'Ä±n, kimi zaman gizlemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± samimiyeti de "Acaba evliliÄŸin bitmesine neden olan yeni bir aÅŸk mÄ±?" sorularÄ±nÄ±n ortalÄ±kta dolaÅŸmasÄ±na neden oldu.

Spencer, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Karen ile boÅŸanacaklarÄ±nÄ± da kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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FAZLA Ä°LGÄ° GÃ–RMEYÄ° SEVMÄ°YOR

Prenses Diana'nÄ±n kardeÅŸi Kont Charles Spencer, baÅŸÄ±ndan beri basÄ±nÄ±n ve meraklÄ±larÄ±n ilgisini Ã§eken biri.

Fakat bunca ilgiye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± Ã§ok da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamamayÄ± tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan da genellikle aile konutlarÄ± olan Althorp'un farklÄ± kÃ¶ÅŸelerinde Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±yor.

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Charles Spencer, son birkaÃ§ yÄ±ldÄ±r birbiri ardÄ±na evlenen kÄ±zlarÄ± Lady Kitty ve Lady Amelia'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nlerine de katÄ±lmadÄ±.

Tam da o dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nlerinde sanki evlenenler kendi kÄ±zlarÄ± deÄŸilmiÅŸ gibi konuyla hiÃ§ ilgisi olmayan sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± yaptÄ±.

KIZLARININ DÃœÄžÃœNÃœNE BÄ°LE GÄ°TMEDÄ°Â

Charles Spencer'Ä±n ilk eÅŸi Victoria Aitken'den dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±ndan Lady Kitty Spencer, 2021 yÄ±lÄ±nda Michael Lewis ile evlendiÄŸinde o tÃ¶rene katÄ±lmadÄ±.

O dÃ¶nemde, kÄ±zÄ±nÄ±n kendisinden daha yaÅŸlÄ± Lewis ile evlenmesine sÄ±cak bakmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸÃ¼ne de gitmediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu da sÃ¼reÃ§ iÃ§inde haklÄ± bir gerekÃ§e olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Ã‡Ã¼nkÃ¼ Charles'Ä±n kÄ±zÄ± Kitty ile damadÄ± arasÄ±nda tam 32 yaÅŸ fark var. Ãœstelik damadÄ±, Charles'tan bile daha yaÅŸlÄ±.

Bu durum bir noktaya kadar anlaÅŸÄ±labilir. Ama Spencer, ikiz kÄ±zlarÄ±ndan Amelia'nÄ±n Greg Mallett ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi tÃ¶rene de katÄ±lmadÄ±. Ãœstelik de bu kez damadÄ± ile kÄ±zÄ±nÄ±n yaÅŸlarÄ± da birbirine uygun olduÄŸu halde.

MALÄ°KANESÄ°NDEN FOTOÄžRAF VE VÄ°DEOLAR PAYLAÅžTI

Charles Spencer, Amelia'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gitmediÄŸini gizlemedi ve hatta bunun "altÄ±nÄ± kalÄ±n Ã§izgilerle Ã§izdi."

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Althorp Malikanesi'nin bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Spencer "Oval gÃ¶lde mart ayÄ±nÄ±n erken sabah Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±" notunu yazdÄ± mesaj olarak da. Tam da kÄ±zÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ olduÄŸu gÃ¼n, bu mutluluÄŸu paylaÅŸmak yerine neden bÃ¶yle bir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ± da merak konusu oldu.

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Gelin babasÄ± Spencer, bununla da yetinmedi, bu kez de yine kendi arazileri Ã¼zerinde yer alan ve kardeÅŸi Diana'nÄ±n mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÃ¼Ã§Ã¼k adacÄ±ÄŸÄ±n bir videosunu paylaÅŸtÄ± takipÃ§ileriyle.

NÄ°ÅžAN MUTLULUÄžUNU PAYLAÅžMIÅžTI: Greg Mallett, 2020 yÄ±lÄ±nda Amelia ile niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurmuÅŸtu. 'Büyük gün' diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu bu olayÄ±n ardÄ±ndan Amelia'nÄ±n babasÄ± Charles Spencer da onlarÄ± sosyal medya üzerinden tebrik etmiÅŸti. Spencer "kÄ±zÄ± Amelia ve damadÄ± Mallett adÄ±na çok mutlu olduÄŸunu" yazdÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda. Sonra da mesajÄ±nÄ± "Her ikisine de sevgilerimi ve birlikte geçirecekleri hayat için bütün iyi dileklerimi gönderiyorum" diye bitirmiÅŸti. Charles Spencer mesajÄ±nda damadÄ± Greg Mallett'in evlenme teklif etmeden önce kendisinden onay aldÄ±ÄŸÄ± bilgisini de eklemiÅŸti.

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Charles Spencer, sosyal medya hesabÄ±ndan sÄ±k sÄ±k ablasÄ± Diana'nÄ±n aile arazisindeki anÄ±t mezarÄ±nda Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±yor.

Bazen de ablasÄ±yla geÃ§miÅŸ yÄ±llarda Ã§ekilen Ã§ocukluk fotoÄŸraflarÄ±na yer veriyor sosyal medya sayfasÄ±nda.

Prens William ile Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ olan George da birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan babasÄ±nÄ±n dayÄ±sÄ± Charles Spencer'a benzetiliyor.Â

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