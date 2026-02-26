Evlilik bitti kavga bitmedi... Yıllardır mahkemede savaşıyorlar… ‘Senin kariyerini mahvedeceğim'

Haberin Devamı

Boşanma davaları sonuçlanana kadar ve sonraki süreçte de birbirlerine yönelttikleri suçlamalar ve karşılıklı kavgaları öyle bir hale geldi ki magazin dünyası hâlâ bu eski eşleri konuşmaya devam ediyor.

13 yıllık evliliklerini 2021’de bitiren Ioan Gruffudd ve eski eşi Alice Evans o gün bugündür birbirleri hakkında korkunç sözler söylemeye devam ettiler ve kavga etmekten de hiç vazgeçmediler.

Aslında boşanma davaları sonuçlanan eski aşıklar çok kısa bir süre sonra bir ke z daha mahkemede karşı karşıya gelecekler. Çünkü ünlü oyuncu Alice Evans eski eşinden aldığı nafakanın artırılmasını talep ediyor.

Haberin Devamı

Ioan Gruffudd ise tam bu nafaka davası yeniden başlamadan önce bir açıklama yaparak eski eşi Alice Evans'ın kendisine "Amber Heard" muamelesi yaparak kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini iddia etti.

"Fantastik Dörtlü" filminin yıldızı ünlü oyuncunun eski karısı Alice Evans'a karşı açtığı dava da pazartesi günü başladı ve Ioan Gruffudd, mahkemeden kendisi ve yeni eşi Bianca Wallace'ın Alice Evans'a karşı aldığı uzaklaştırma kararının yenilenmesini istiyor.

Çift, Alice Evans'ın kendilerini sürekli takip ettiğini ve internette karaladığını iddia ediyor.

Daily Mail'in haberine göre, Gruffudd mahkemede eski eşinin kendisine "Amber Heard" muamelesi yaparak kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini iddia etti. Gruffudd, Johnny Depp'in 2018'de Washington Post'ta yayınlanan ve Depp'in istismarla ilgili bir makalesinde kendisini karaladığı gerekçesiyle Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık davayı kastediyordu.

Aktör, bu karalama tehdidiyle ilgili yaşadığını iddia ettiği bir olayı şöyle anlattı: Planlı bir ziyaretin ardından kızları Ella (16) ve Elsie'yi (12) bıraktığında, Evans ona yüksek sesle hakaret etti ve "ağzının en üstünden" küfürler savurdu.

Haberin Devamı

Ioan Gruffudd mahkemede verdiği ifadede, "Beni mahvedeceğini ve bana 'Amber Heard' muamelesi yapacağını söyledi," dedi. "Sonra kızlara, 'Babanız size fiziksel olarak garip veya ürkütücü davranırsa, lütfen bana haber verin' dedi."

Ayrıca, "Beni çocuk tacizcisi, pedofil ve uyuşturucu bağımlısı olmakla suçladı," diye iddia etti. "Cinsellik, uyuşturucu ve milenyum kuşağı yüzünden aklımı kaçırdığımı söyledi."

52 yaşındaki aktör mahkemede eski karısı Alice Evans'ın onu aşağılamak için ne kadar ileri gidebileceğinden "rahatsız" olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Ioan Gruffudd, Evans'ın kendisine, "Oyuncu olamayacaksın bebeğim, sadece para dileneceksin" dediğini iddia etti.

Gruffudd mahkemeye ifade verirken “Brad ve Angelina’nınkinden daha büyük bir skandal yaratmak için benim kamuoyundaki imajımı kullanacağından endişeleniyordum. Bunu inanılmaz derecede tehdit edici buldum” dedi.

Daily Mail'in de haberine göre Gruffudd, Evans’ın tehditlerinin Nisan 2025’te evlendiği 33 yaşındaki yeni eşi Bianca Wallace’ı da kapsadığını iddia etti: “Bianca’nın işlediği sahte bir suç uyduracağını ve onu sınır dışı ettireceğini söyledi” diyen Gruffudd, Evans’ın Wallace’ın peşine düşsün diye özel bir dedektif tuttuğunu öne sürdü.

Haberin Devamı

Eski eşler 2021’de ayrıldı ve boşanmaları 2023’te kesinleşti. Ekim 2021’de Evans, kocası Ioan Gruffudd’un daha önce arkadaşı olan Bianca Wallace ile üç yıllık bir ilişki yaşadığını iddia etmişti ve Gruffudd mahkemede bu iddiayı reddetmişti.

Şubat 2022’de Gruffudd, Evans’a karşı uzaklaştırma emri başvurusunda bulundu. Mahkeme belgelerinde, Evans'ın "Ağustos 2020 ile 1 Ocak 2021'deki ayrılığımız arasında bana defalarca, eğer onu terk edersem hakkımda yanlış kamuoyu suçlamaları yapacağını, basına hakkımda yanlış haberler satacağını ve beni ve kariyerimi mahvedeceğini söylediğini" iddia etti.

Haberin Devamı

Usta aktör Ağustos 2022'de eski karısına karşı üç yıllık bir uzaklaştırma emri aldı, ancak drama devam etti. Eski eşlerin en büyük kızı Ella, Haziran 2023'te hem babasına hem de Wallace'a karşı uzaklaştırma emri başvurusunda bulundu, ancak bu reddedildi.

Ioan Gruffudd eski karısının kızlarını kendine karşı doldurduğunu ve onları kendi nefreti için kullandığını söyledi.

Temmuz 2024'te Alice Evans, iflasın eşiğinde olduğunu iddia ederek, Gruffudd'un kendisine daha fazla çocuk ve eş nafakası ödemesi için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu.

Alice Evans bu nafaka artırma talebinde "Ben çocuklarımızın sofrasına yemek koymak için mücadele ederken, Ioan dünyayı geziyor" iddiasında bulundu ve yıllardır bitmeyen mahkemeler yüzünden tüm kişisel birikimini tükettiğini iddia etti.