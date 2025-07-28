Evlilik bitti kavga bitmedi... Mahkemede gergin anlar... Eski eşlerin nafaka savaşı!

Haberin Devamı

14 yıllık evlilikleri bittikten sonra kanlı bıçaklı düşman haline gelen iki ünlü oyuncu Ioan Gruffudd ve Alice Evans, şimdi de çocukları yüzünden hukuk savaşı veriyor.

Eski çift, boşanma davaları sonuçlansa da yıllardır iki kızlarının nafaka davası nedeniyle mahkemede kozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Kocasından boşandığından beri onunla ve yeni eşiyle ilgili sayısız iddia ortaya atan Alice Evans nafakasının artırılması için açtığı davaya böyle geldi

ESKİ EŞLERİN KAVGASI YILLARDIR SÜRÜYOR

İkili geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta bir kez daha mahkemede karşı karşıya geldi.

Alice Evans kocasından boşandığından beri maddi zorluk çektiğini ve iki kızıyla çok zor koşullarda yaşamak zorunda kaldığını iddia ediyor.

Haberin Devamı

51 yaşındaki ünlü aktör Ioan Gruffudd ise karısının bu konuda yalan söylediğini, aslında geçinecek kadar parası olduğu halde adını karalamak için evsiz kaldığı ve kızlarıyla sokağa düşecek hale geldiğini anlattığını iddia ediyor.

Karısının adını lekelemek için yalan söylediğini iddia eden Ioan Gruffudd ise mahkemeye hamile eşi Bianca Wallace ile katıldı

İki eski eş mahkemede buluşurken Ioan Gruffudd davaya nisan ayında evlendiği yeni eşi Bianca Wallace’la el ele geldi. Bianca Wallace hamile ve çift ilk çocuklarını heyecanla bekliyor.

Magazin basını tarafından merakla takip edilen mahkeme 12 Ağustos’a ertelendi.

Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Alice Evans oldukça gergindi

BİRİ "AÇ KALDIM, EVSİZ KALDIM" DİYOR DİĞERİ ONU YALANCILIKLA SUÇLUYOR

Davayı açan taraf olan Alice Evans eski kocasından çocukları ve kendisi için aldığı nafaka miktarının artırılmasını istiyor.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu son birkaç yıldır çok büyük bir geçim sıkıntısı çektiğini ve velayetini aldığı iki kızıyla kiralık ev bulmaktan bile zorlandıklarını söylemişti.

Evans’ın anlattığına göre ünlü bir oyuncu olmasına rağmen yaptığı bütün birikim boşanma sürecinde elinden gitti. Alice Evans avukatlarına da bir servet ödediğini ve sonra elinde hiçbir şey kalmadığını söylüyordu.

Alice Evans hem aldatıldığını hem de boşandıktan sonra işsiz ve parasız kaldığını söylüyor ve iki kızıyla evlerinden atıldığını iddia ediyordu

Yeniden evlenen ve baba olmaya hazırlanan Ioan Gruffudd ise hem eski eşi hem de iki kızı için zaten yüklü miktarda nafaka ödediğini ve bunun hem bir ev tutmaya hem de yaşam masraflarını karşılamaya yeterli olduğunu iddia ediyor.

Haberin Devamı

"KIZLARINI AVRUPA'YA TATİLE GÖTÜRDÜ, BU MU EVSİZLİK?"

Eski eşi Alice Evans’ın kendisini kötü göstermek için yalan söylediğini, iki kızlarını alıp Avrupa tatiline çıktığını ama bir yandan da kirasını ödeyemediği için evinden atıldığını iddia ettiğini söyleyen Ioan Gruffudd bu konuda kendisi de mahkemeye çok sayıda delil sunmuştu.

Ioan Gruffudd ise eski karısının kızlarını kullanarak manipület ettiğini, kızlarının kendisine annelerinin ağzından yazıldığı belli olan acıklı mesajlar attığını söylüyor

Ioan Gruffudd, Alice Evans’ın kızları 11 yaşındaki Elsie ve 15 yaşındaki Ella’yı da bu yalanlara alet edip kendisine karşı doldurduğunu, iki kızının kendisine acıklı mesajlar atarak annelerini acındırmaya çalıştığını söylemişti.

Haberin Devamı

"YAŞLANDIM İŞ BULAMIYORUM"

Alice Evans ise tanınmış bir oyuncu olmasına rağmen yaşı ilerlediği için rol bulamadığını, bir başka iş de yapamadığını anlatarak gözyaşı döküyordu.

Ünlü oyuncu nisan ayında Bianca Wallace ile evlendi ve çift ilk bebeklerini bekliyor

Gruffudd ve Evans, 2007'den 2021'e kadar evli kaldılar. Temmuz 2023'te boşanmalarına rağmen, eski çift çocuk ve eş desteği konusunda mücadelelerini sürdürdü.

ALDIĞI NAFAKANIN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Basına yansıyan mahkeme belgelerine göre Ioan Gruffudd eski eşine 1500 dolar, iki kızına da 4500 dolar nafaka ödüyor.

Alice Evans ise kirası 6500 dolar olan bir evde oturduğunu ve kirasını ödeyemediği için evden atıldıklarını söylemişti.

Haberin Devamı

Ioan Gruffudd ise bu iddia karşısında eski karısının parası olduğu halde kirasını bilerek ödemeyerek kendisini evden attırdığını ve böylece ondan daha fazla nafaka koparmaya çalıştığını söylüyor.