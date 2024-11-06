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Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Ben Affleck#Violet Affleck#Jennifer Lopez
Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 08:54

Hem gerçek hayatta hem de ünlüler dünyasında bazen çiftler boşandığı zaman herkesin ağzında "kötü bir tat" kalır... Çünkü bazen boşanmalar öylesine kavgalı gürültülü olur ki her şey bittikten sonra eski eşler bırakın birbirleriyle görüşmeyi isimlerini bile anmak istemezler.

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Ama bazen de tam tersi olur...

Eşler boşanır, herkes kendi yoluna gider. Kimi zaman çocuklarının hatırına kimi zaman da çocukları olmasa bile birbirlerine değer verdikleri için  dost kalırlar. Hatta bunun bir adım ötesi daha var:

Yine de bu eski çiftler sayesinde birbirlerini tanıyan akrabaların arasındaki bağ baki kalır. İşte bunun örneklerinden biri de Hollywood'da yaşanıyor.

Birbirlerine yıllar sonra kavuşup evlenen ünlü çift iki yılın sonunda yollarını ayırma kararı aldı. Buna rağmen görünüşe göre yuvaları yıkılsa da onlar sayesinde birbirlerini tanıyan, birbirlerinin hayatına dahil olan akrabaları ise eski yakınlıklarını koruyor.

Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

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EVLİLİK BİTTİ AMA AKRABALAR HALA BİRBİRİYLE GÖRÜŞÜYOR
Muhtemelen "birbirlerine yıllar sonra kavuşan" kısmından Jennifer Lopez ile Ben Affleck'i ve onların akrabalarını anlattığımızı anladınız.

2000'li yılların başında nişanlanıp ayrılan JLo ve Affleck, 2022 yılında bu kez evlenmeyi başardılar. Ama bu mutluluk uzun sürmedi. Kısa süre önce yuvalarının dağıldığını açıkladılar. Lopez ile Affleck şimdi kendi yollarına gitti.

Magazin basınının taktığı isimle Bennifer çifti evliliklerini bitirse de belli ki aileleri arasında öyle büyük bir gerilim yaşanmadı.

Çünkü Jennifer Lopez'in küçük kardeşi Lynda, Ben Affleck'in büyük kızı Violet'i yani kardeşinin eski üvey kızını okuduğu Yale Üniversitesi'nde ziyaret etti.

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Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

KARDEŞİNİN ESKİ ÜVEY KIZINI ZİYARET ETTİ 
O anlarda Violet ile birlikte çekilen bir fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı 53 yaşındaki Lynda Lopez.

Gazeteci olan Lynda, paylaşımına da 'En sevdiğim Yale Üniversitesi öğrencisiyle New Haven' diye yazdı. Lynda Lopez'in takipçilerinin birçoğu bu paylaşım nedeniyle büyük bir şaşkınlığa düştü.

Lynda'nın, ablası Jennifer'ın boşandığı eşi Ben Affleck'in kızını ziyaret etmesine inanamayanlar paylaşımın yorum kısmına "O yanındaki Violet Affleck mi?" diye yazdı.

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Birçoğu da 'Onların hala böyle birbirlerine yakın olduklarını görmek ne güzel' satırlarını yazarak bu konudaki görüşlerini bildirdi.

Bazı kullanıcılar da "Bu insanları ayrı düşünmek mümkün değil. Aralarında her ne olduysa, her ne yaşandıysa Lopez'in ailesinin Affleck'in ailesine gösterdiği bu sevgi çok değerli" diyerek durumdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

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Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

Jennifer Lopez'in 53 yaşındaki kardeşi Lynda bir gazeteci. Görünüşe göre ablası eşinden boşansa da onun sayesinde tanıdığı yeni akrabalarıyla arası gayet iyi.

Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

Ben Affleck'in eski karısı Jennifer Garner, üç çocuğunun en büyüğü olan Violet'in lise mezuniyetinde kelimenin tam anlamıyla "iki gözü iki çeşme" ağlamıştı.

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Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

LOPEZ'İN KONUŞMASINDAN ÇOK HOŞLANMADI
Bu aile buluşması Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in iki yıllık evliliklerinin bittiğini açıklamasından üç ay sonra geldi.

Lopez bu arada bir dergiye verdiği röportajda artık mutluluğu, hayatını paylaştığı partnerlerde değil kendisinde arayacağını söyledi.

İddialara göre Affleck, onun böyle çıkıp boşanmalarıyla ilgili konuşmasından çok da hoşlanmadı. Çünkü kendisi şu ana kadar Lopez ile özel yaşamı konusunda tek söz bile etmedi.

Hatta yine ileri sürülenlere göre Jennifer Lopez'in ilişkileri, evlilikleri ve boşanmaları konusunda durmadan konuşacağını da söyledi.

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Evlilik bitti ama akrabalık yerinde kaldı: Eski damadı duygulandıran ziyaret

ESKİ ÇİFTİN ÇOCUKLARI DA 'KARDEŞ KARDEŞ' GEÇİNİYOR
Her ne kadar onların evliliği bitmiş olsa da görünüşe göre aileleri birbirlerini sevdi ve görüşüp birbirlerini ziyaret etmeyi de sürdürecekler.

Ayrıca eski aşıklar, birbirlerinin çocuklarına karşı da evlilikleri döneminde sergiledikleri ilgili tavrı gösteriyorlar.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'dan 18 yaşındaki Violet'ın dışında 15 yaşında Seraphina (Finn) ve 12 yaşında Samuel adında iki çocuğu daha var.

Jennifer Lopez ise eski eşi Marc Anthony'den Max ve Emme adında 16 yaşında ikizlere sahip.

Anne ve babaları evliyken birbirleriyle kaynaşan bu beş çocuk da Lopez ile Affleck yollarını ayırmasına rağmen gayet iyi geçiriyorlar. Zaman zaman Los Angeles sokaklarında birlikte görüntüleniyorlar.

 

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#Ben Affleck#Violet Affleck#Jennifer Lopez

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