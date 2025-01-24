Evlilik bilmecesi sürüyor… Onlar isteseler de ayrılamazlar… ‘Sen ben olmadan bir hiçsin!’

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İngiliz kraliyet ailesine sırt çevirip ABD’ye yerleştikten sonra birlikte iş girişimlerine imza atan, ayrılmaz bir ikili gibi her projelerini el ele hayata geçiren karı koca bu büyük hamlelerinin ardından istediklerini bir türlü bulamamıştı.

Irkçılığa ve ayrımcılığa uğradıklarını, aile içinde kabul görmediklerini ve basının yaptığı yanlı yayınlardan sonra da artık bu kötülük çemberinin içinde kalamayacaklarını söyleyen ikili kendilerine yeni bir hayat kurmuştu.





ONLARA SUNULAN HAYATTAN VAZGEÇİP YENİ MACERALARA YELKEN AÇTILAR

Ve elbette bu yeni hayatı rahatça yaşayabilecekleri finansal kaynaklara ihtiyaç duydular. Çünkü İngiltere’den koparken kraliyetin kendilerine sağladığı para kaynaklarına ve lüks yaşama da sırt çevirmişlerdi.

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Bunu sağlamak için yaptıkları girişimler ne yazık ki birer birer ellerinden kayıp giden Harry ve Meghan bir yandan da oynadıkları kurban rollerinden istediklerini alamadılar. İngiltere’de büyük tepki toplayan çift ABD’de de bekledikleri gibi kabullenilmediler ve onları yakın dostları dışında bağrına basan olmadı.

Bu duruma düşünce evliliklerinin de sarsıldığı söylenen Harry ve Meghan’ın ayrılık yolunda olduğu, ayrı yollara gitmek istedikleri konuşulmaya başladı. Geçen hafta yaşanan bir gelişme de bu dedikoduları iyice alevlendirdi.

PLANLAR TUTMADI, "HAYATLAR" AYRILDI

Artık ayrı hayatlar yaşadıkları söylenen ikili iş girişimlerini de ayırdılar ve farklı kariyer tercihleriyle yola devam etmeye başladılar. Vanity Fair dergisinin kapak haberi yaptığı bir gelişme ise deyim yerindeyse bardağı taşıran son damla oldu.

Meghan Markle ve ekibinin çiftin olası bir ayrılık durumundan sonra yazılacak yine olası bir “boşanma” kitabıyla ilgili saha araştırması yapmaya başladığı ortaya çıktı.

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Meghan Markle’ın çalışanlarının adı açıklanmayan bir yayıneviyle görüşüp böyle bir kitap yazılması durumunda ilginin ve satışların durumunun nasıl olacağını şimdiden araştırıp ona göre hazırlık yapmak istediği konuşuldu.

"BOŞANMA KİTABI" HABERİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Yani aslında kendi ünü, serveti ve kariyerini canlandırmak için her şeyi göze alabileceği anlatılan Meghan çoktan kocası Harry’den ayrılırsa bunun sonucunda ne kadar kitap satabileceğini ve bu işten nasıl fayda sağlayabileceğini araştırmaya başlamıştı.

Bu söylentilerin gerçekliği bir yana çiftle ilgili kaynakların, bilhassa da onlarla birlikte çalışan ekiplerin isim vermeden anlattıklarına göre aslında böyle bir ayrılık durumu gündemde değil.

Hatta bu pek mümkün de değil…

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"AYRILMAK İSTESELER BİLE YAPAMAZLAR"

Çünkü söylenenlere göre “Meghan ve Harry birbirlerine bağlı olduklarını biliyorlar, onların değeri bir çift olmakta. Ayrılmak isteseler bile yapamazlar. Ve dürüst olmak gerekirse, birbirlerine takıntılılar. Onlar sadece birbirini bulmuş iki narsist” ve bu da aşkları bitse bile ünlü çiftin bir arada tutmaya yetecek.

Kitap konusu da aslında Harry ve Meghan’ın ABD’ye taşındıktan sonra 2021 yılında Penguin Random House ile imzaladığı 20 milyon dolarlık orijinal anlaşmayla ilgi. Harry, bu anlaşma gereği 2023’ün ilk günlerinde büyük fırtınalar koparan anı kitabını Spare’i (Yedek) piyasaya sürmüştü.

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Yayınevinden kaynaklar ortada bir boşanma kitabıyla ilgili durumun olmadığını söylüyor. Ancak Harry’nin liderlik, Meghan’ın da sağlıklı yaşam konularında yazacakları söylenen kitaplar da hâlâ ortada yok… Zaten söylenenlere göre yayınevi bu anlaşmaları çoktan iptal etmiş...





BİRLİKTE DAHA DEĞERLİLER

Basına konuşan bir yayıncı ünlü çift için “Birlikte daha değerli oluyorlar. Ayrı olmak onlara fayda sağlamıyor. Tüm anlaşmalarını birlikte yapıyorlar. Bence Random House anlaşması ve dijital platform anlaşmaları birbirine çok benziyor” diyor.

Çitle iş anlaşması yapan kurumların her şeye evet dediği çünkü haklarındaki belgesel diziyi “Harry & Meghan”ın çok izleneceğini bildikleri iddia ediliyor. Bu projeyi kapmak için de Harry ve Meghan’dan gelen diğer yapım isteklerine evet denmeye devam ediliyor.

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Ancak seyircilerin ve okuyucuların ilgisi artık azalıyor üstelik çifte duyulan sempati de artık antipatiye dönüşmüş durumda ve artık imzalanan anlaşmalar da pamuk ipliğine bağlı durumda.

Öte yandan Vanity Fair'deki boşanma kitabı haberlinde sözde “boşanma” kitabının Markle'ın 2014 yılında boşandığı ilk kocası Trevor Engelson'la değil, Harry'den ayrılmasının ardından yaşananlarla ilgili olduğu açıkça belirtilmişti.





"GÖRÜNÜŞE GÖRE 10-12 KEZ BOŞANDIK"

Vanity Fair'in haberinde, kitap toplantısının Sussex'lerin ayrıldığına işaret etmediği, ancak boşanmanın gerçekleşmesi halinde yayıncının “teorik olarak ilgilenip ilgilenmeyeceğini” görmek için yapıldığı belirtiliyordu.

Harry geçtiğimiz aralık ayında New York Times'ın 2024 DealBook Zirvesi'nde boşanma spekülasyonlarına değinerek “Görünüşe göre 10, 12 kez ev satın aldık ya da taşıdık. Görünüşe göre belki 10-12 kez de boşanmışız” diyerek konuyu şaka yollu yalanlamıştı.