Evlilik beklenirken ayrılık haberi geldi... Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw aşkı bitti

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DUBAİ’DE TEKLİF ETMİŞTİ

Ebru Gündeş’in Iraklı Rassan Khoshnaw’la ilişki yaşadığı haberi, haziran ayında magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Khoshnaw’ın ünlü sanatçıya Dubai’de evlenme teklif ettiği iddiasıyla birlikte çiftin nikâh masasına oturacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak beklenen olmadı. Sürpriz ilişki, yaklaşık 10 gün önce sona erdi.

Gözden Kaçmasın Ebru Gündeş-Rassan Khoshnaw aşkının ilk karesi Haberi görüntüle





YOĞUN TEMPO YÜZÜNDEN

İddiaya göre ayrılığın nedeni, Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu. Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı. İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi.

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Kızıyla Dubai’ye gitti

Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti.