Evlilik bana göre değil deyip 18 yıllık sevgilisinden ayrılmıştı: Mad Men yıldızı Joh Hamm dizi aşkıyla evlendi

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“Ben o 45 yaşına gelip de hâlâ istediği rolleri bulamamış, bir yandan kendini ünlü sanırken bir yandan da hayatın gerçeğinden kopmuş adamlardan olmayacağım. 30 yaşıma geldiğimde henüz istediğim yere gelememişsem bu işleri bırakacağım” demişti yıldız oyuncu.

Aslında boylu poslu ve kadınların aklını başından alan, hemcinslerini de gölgede bırakan bir adamdı. Ancak olduğundan olgun göründüğü söyleniyor, girdiği seçmelerde de bu yüzden başarılı olamıyordu. Neyse ki 30 yaşına geldiğinde artık filmlerde ve dizilerde görünmeye başlamış ve aktörlük hayalinden vazgeçmek zorunda kalmamıştı.

Jon Hamm birçok meslektaşından farklı olarak şöhrete çok geç kavuştu... Mad Men'de rol aldıktan sonraysa Hollywood'un en gözde oyuncularından birine dönüştü

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36 yaşında girdiği bir seçmede 80 kişiyi geride bırakarak kaptığı rolse onu tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız haline getirdi. Jon Hamm, 1960’larda geçen ve reklamcılık dünyasını ustalıklı senaryosuyla anlatarak dizi tarihine geçen Mad Men filminin başrolünü üstlenince hayatı değişti. 2007’den 2015’e kadar yayınlanan dizide Don Draper karakterini canlandıran Hamm, hem dünya çapında şöhrete hem sayısız ödüle kavuştu ve diziyle birlikte art arda gelen birçok projeyle başarılı bir kariyere sahip oldu.

Mad Men'in karizmatik reklam dahisi Don Draper artık evli bir adam!

Hollywood’un son yıllardaki en gözde oyuncusu Jon Hamm, göz alıcı yakışıklılığıyla kadınların kalbini çalsa da daha Mad Men’de rol almaya başlamadığı günlerde hayatına giren meslektaşı Jennifer Westfeldt’le 18 yıl boyunca büyük bir aşk yaşadı ve adı başka biriyle hiç anılmadı. 18 yıllık ilişkisi boyunca evlenmeyi hiç düşünmediği söyleyen Jon Hamm “Jennifer'ın da benim de ailelerimizde evlilikle ilgili kötü anılar var. Bu yüzden evlenmek de pek kitabımda yok.” demişti.

Hamm, yakışıklılığıyla dünya kadınlarının aklını başından alsa da daha büyük ününe kavuşmadan önce hayatına girenJennifer Westfeldt’le tam 18 yıl süren büyük bir aşk yaşadı

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Çift 18 yıllık uzunca bir ilişkinin ardından 2015’te yollarını ayırdı. 52 yaşındaki yıldız oyuncu Jon Hamm, tam da o günlerde Mad Men dizisinin final bölümünü çekmiş; o bölümde küçük bir rolle izleyicinin karşısına çıkan 35 yaşındaki aktris Anna Osceola’yla tanışmıştı. Bu karşılaşmanın Hamm’in 18 yıllık ilişkisinin bitişiyle ilgilisi olup olmadığı bilinmiyor.

Jon Hamm ve Anna Osceola, Mad Men'in final bölümünde karşılıklı rol aldıklarında tanışmışlardı... 2017'den beri de birlikte oldukları düşünülüyor: Ancak bu tanışıklık ve aşkın Hamm'in 18 yıllık ilişkisinin bitiminde rolü olup olmadığı hâlâ belirsiz

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Jon Hamm ve Anna Osceola, 2017’de birlikte görüntülenmiş, birliktelikleriyse ancak 2020’de resmiyet kazanmıştı. İki oyuncu da sosyal medya hesabı kullanmıyor, özel hayatlarını da paylaşmamaya özen gösteriyordu. Ancak son 3 yıldır kırmızı halılarda el ele görünmeye başlamışlar, davetlerde ve ödül törenlerinde dünyanın karşısına birlikte çıkmışlardı. Çiftin sürpriz nişan haberiyse geçen şubatta geldi.

Yıldız oyuncu evlenmeyi hiç düşünmediğini söylemiş olsa da Anna Osceola hayatına girince bu fikri değişti

Annesini 10 yaşındayken kanserden kaybeden ve çocukluk çağında yaşadığı travmalar yüzünden madde bağımlılığına varan sorunlar yaşan Jon Hamm için her şey onu şöhrete kavuşturan diziyle değişti. Anna Osceola’yla tanıştıktan sonra evliliğe soğuk bakmasına neden olan bu sorunlarıyla ilgili terapi de gören Hamm, en sonunda mutlu yuvasına kavuştu ve hafta sonu muhteşem bir düğünle dünya evine girdi.

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Jon Hamm, Anna Osceola’yla tanıştıktan sonra hayata dair negatif düşüncelerinden kurtulduğunu, evlilik ve aile kurmakla ilgili travmatik geçmişini geride bıraktığını anlatmıştı. Bu süreçte terapi de gören Hamm “Anna hayatıma girdiğinden beri her şey çok değişti ve güzelleşti. Artık evlilikten ve aile kurmaktan çekinmemeye başladım” demişti.

Anna Osceola, son derece sade bir gelinlik seçmiş, takı kullanmamış ve saçlarını açık bırakarak açık havadaki bu romantik düğüne çok güzel uyum sağlamıştı... Jon Hamm'se hafif kırlaşmış saçları ve papyonlu şık takım elbisesiyle oldukça yakışıklı bir damat olmuştu

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Joh Hamm’in Hollywood yıldızı dostlarının katıldığı düğün töreni California’daki Big Sur adı verilen bölgede yapıldı. Santa Lucia Dağları’ndaki, Pasifik Okyanusu manzaralı bu tepe, bir düğün için oldukça romantik bir mekân. Ancak düğünün burada gerçekleşmesinin bir özel sebebi daha var. Mad Men ’in final bölümünde Jon Hamm’in canlandırdığı Don Draper karakteri buradaki bir merkezde inzivaya çekilmişti ve dizi de böylece final yapmıştı.

Ve Jon Hamm, onu evlenmek ve bir aile kurmakla ilgili korkularından kurtaran aşkı Anna Osceola’yla da burada tanışmıştı. Anna Osceola, dizinin final bölümünde Jon Hamm’in canlandırdığı karakterin inzivaya çekildiği merkezin resepsiyon görevlisini canlandırıyordu…

Çiftin aşklarının tam da o anda, orada başlayıp başlamadığı hâlâ bir muamma. Ancak Hamm ve Anna Osceola, yeni hayatlarına bu özel yerde merhaba dediler ve basında yer aldığına göre balayı tatillerini de yine aynı bölgedeki bir otelde geçirecekler…

Çiftin düğün için seçtiği bölge oldukça büyük bir anlam taşıyor: İkili 2015'te, bu sahnelerin çekildiği aynı yerde tanışmıştı