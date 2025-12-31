Evliliğinin ikinci yılı dolmadan ikinci kez anne olmuştu: Doğum yaptığımdan beri sokağa çıkmadım!

Haberin Devamı

Ancak bununla da kalmayacak, ünlü oyuncu ilk bebeğini kucağına aldıktan sonra anneliğe doyamayıp bir kez daha hayranlarına bebek müjdesini verecekti.

Aralık 2023’te eski bir spor yıldızı olan Cole Tucker’la evlenen Vanessa Hudgens daha evliliğinin ikinci yılını kutlamadan ikinci bebeğini çoktan kucağına almış epey meşgul bir anne haline geldi.

Bunu da son Instagram gönderiminde hayranlarıyla paylaştı. Ünlü oyuncu dediğine göre ikinci kez anne olduğundan beri sokağa bile adım atmamış…

Neon pembe bir mayo giymiş halinin fotoğrafının yanında, çocukları ve kocası Cole Tucker’ın fotoğrafını paylaşan Vanessa Hudgens, gönderisinin açıklamasına "Bu tatil sezonunda hiçbir tatil partisine gitmedim, hatta evden bile çıkmadım. Yenidoğan hayatı işte, bu yüzden masalarda dans ettiğim daha basit zamanlardan bir fotoğrafım burada” yazdı.

Bu halinden pek de şikayet etmediği belli olan yıldız isim 2025’i kapatırken yeni 2 çocuklu hayatı için "Ne yıl oldu ama. Bu hallerden 2 çocuk annesi olmaya... Ne yolculuk ama” diye noktaladığı paylaşımını tek bir kırmızı kalp emojisiyle süsledi.

37 yaşındaki Hudgens ve 29 yaşındaki Tucker, Aralık 2023'te Meksika'nın Tulum şehrinde evlendi. Ünlü yıldız ve artık emekli olan profesyonel beyzbol oyuncusunun adları ilk olarak Kasım 2020'de birlikte anılmaya başlanmıştı.

Çift, Temmuz 2024'te ilk kez anne baba oldular ancak çocuğun adı ve cinsiyeti de dahil olmak üzere hiçbir bilgiyi hayranlarıyla paylaşmadılar.

Çiftten ikinci çocuk müjdesi ise yaz aylarında gelmiş, Vanessa Hudgens ve Cole Tucker ünlü sporcunun karısının büyüyen karnına elini sevgiyle koyduğu bir fotoğraf paylaşarak bu güzel haberi duyurmuştu.

Ünlü çift ilk çocukları gibi, ikinci çocukları hakkında da ser verip sır vermediler ve kasım ayında dünyaya gelen çocuklarının adını ya da cinsiyetini açıklamadılar.

Vanessa Hudgens çocuklarının fotoğraflarını paylaşmamayı veya onlar hakkında kamuoyuna açıkça konuşmamayı tercih etse de kocası Cole Tucker'ın ne kadar harika bir baba olduğunu defalarca dile getirdi.

Haziran ayında, Babalar Günü'nde kocasını kutlayarak ona "dünyanın en iyi babası" diye seslenen ünlü oyuncu ona yaptığı paylaşımda ona "Ebeveynliği çok daha eğlenceli, müzikal ve büyülü hale getiriyorsun” yazdı.