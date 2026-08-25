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Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Güncelleme Tarihi:

#Keith Urban#Nicole Kidman#Boşanan Ünlüler
Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 15:22

Ünlü çiftin 20 yıllık birlikteliği ve 19 yıllık evliliği geçen sene bitmiş, görünürde bir sorunları yokmuş gibi davranan aşıklar bir anda yollarını ayırmaya karar vermişti. Bu ayrılığın gerçek sebebi hâlâ bilinmiyor ve ortalıkta söylentiler dolaşmaya devam ediyor…

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Kimileri bu uzun soluklu evliliğin ünlü çiftin arasındaki tutkuyu bitirdiğini söylüyor, kimileri ise aralarına işle ilgili sıkıntıların ve kıskançlıkların girdiğini iddia ediyor.

Bir çarpıcı iddia ise ünlü şarkıcı Keith Urban’ın, Nicole Kidman aylarca evliliklerini kurtarmaya uğraşırken etrafındaki genç müzisyenlerle kaçamak gönül maceraları yaşadığı yönünde…

Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Sebep ne olursa olsun bilinen gerçek evliliği bitiren tarafın Keith Urban olduğu, Nicole Kidman’ın ilişkiyi kurtarma çabalarının yeterli gelmediği ve en sonunda boşanma davası açan taraf olmak zorunda kaldığı…

Eylül 2025’te yollarını ayıran bir zamanların ünlü aşıkları Ocak 2025’te anlaşmalı boşanarak resmen bekâr kaldılar.

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Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Nicole Kidman iki kızının velayetini aldı ve yoluna devam etti. Keith Urban’ın ise verdiği ayrılık kararından sonradan pişman olduğu ama hatasını düzeltmek için çok geç kaldığı için büyük bir pişmanlık yaşadığı söyleniyor.

Üstelik bu pişmanlık zamanla azalacağına giderek artıyor… Çünkü Nicole Kidman kendini çoktan yeni bir aşkın kollarına attı bile!

Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Keith Urban, hafta sonu sahneye çıktığı Atlantic City'deki Hard Rock Hotel & Casino'da "We Go Back" şarkısını seslendirirken gözyaşlarını tutamadı. Bu şarkı ünlü şarkcının yeni albümünden bir ayrılık şarkısı.

Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Urban kalabalığa, "Bu şarkı küçük bir kasabada büyüyen bir erkek ve bir kız hakkında" dedi ve ekledi, "Arkadaşlarının ilk aşık olanlarıydılar. İyi gidiyordu, ta ki erkek her şeyi mahvedene kadar. Ben de bunu yaparım..."

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Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Şarkıdaki kız da tıpkı Nicole Kidman gibi eski aşkına hayatında bir başkasının olduğunu söylüyor…

Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Ünlü şarkıcı sahnede gözyaşlarını silerken şarkının nakaratına dalarak “Seni asla bırakmamalıydım biliyorum. Genç ve aptaldım ve her şeyi berbat ettim. Bana artık çok geç olduğunu söylüyorsun, çünkü etrafta yeni biri var. Ama bizde olan şey, senin asla sahip olamayacağın tek şey. Geri dönüyoruz.” diye seyircileriyle içindeki acıyı paylaşıyordu.

Evliliğini kendi elleriyle yıktı… Büyük aşkı artık başka kollarda… Sahnede gözyaşlarını tutamadı

İşte Keith Urban’ı pişmanlık içinde sahnede ağlatan şarkının özel hayatıyla bağlantısı bu şekilde. Nicole Kidman son birkaç aydır milyarder iş insanı Michael Reinstein ile aşk yaşıyor. İkili yakın zaman önce İtalya'nın Portofino kentinde tatilde görüntülenmişti.

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#Keith Urban#Nicole Kidman#Boşanan Ünlüler

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