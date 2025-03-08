İki çocuklu yuvasını ihanet yıkmıştı: Mutluluğu yeni aşkının kollarında buldu... Saçlarını bile öpüp kokladı

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Karşı konulamayacak kadar büyük bir aşktı bu. Sonuç olarak kamera arkasında başlayan bu büyük aşkı evliliğe taşıdılar. Bu arada iki tane de çocukları dünyaya geldi.

İlk anda ideal bir aile tablosu çiziyorlardı. Ünlü bir kadın oyuncu, kendisi kadar ünlü bir koca... İki tane güzel çocuk. Ama günün birinde ihanet bulutları onların yuvasının üzerine de geldi... Bir süre direnseler de sonunda boşandılar. İkisi de çocuklarına ortak ebeveynlik yapsalar da kendi hayat yollarını çiziyor şimdi.

Kocası tarafından aldatılmanın acısını uzun süre üzerinden atamayan güzel oyuncu belli ki geçmişe bir sünger çekti. Çünkü o da sonunda yeni aşkının kollarında objektiflere takıldı.

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FRANSIZ KOCASINDAN AYRILDI, YİNE FRANSIZ SEVGİLİ BULDU

Bu anlattığımız hikayenin kahramanları Natalie Portman ve Benjamin Millepied…

Siyah Kuğu (Black Swan) adlı filmin setinde başlayan aşklarını önce oğulları Aleph ile taçlandıran ardından evlenip Amalia adında bir de kız çocuk sahibi olan Portman ile Millepied geçen yıl resmen boşandı.

Bunun nedeni de Millepied'in karısı Natalie Portman'ı Camille Etienne adında genç bir iklim aktivisti ile aldatmasıydı.

Millepied bu yaptığından büyük bir pişmanlık duyup kendini karısına affettirmeye çalışsa da yaptıkları işe yaramadı. Sonunda Portman ile Millepied yollarını ayırdı.

Görünüşe göre 43 yaşındaki Natalie Portman da artık kendini hazır hissetti ki yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik Fransız kocasından ayrılan Natalie Portman, gönlünü yine bir başka Fransız'a kaptırdı.

Natalie Portman, 11 yıllık kocası Benjamin Millepied kendisini aldatınca boşanma kararı aldı.





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Portman ve Tanguy Destable, kalabalık caddede birbirlerinden başka kimseyi görmedi... Destasle, bir ara Portman'ın saçlarına öpücükler kondurdu.

Natalie Portman geçtiğimiz günlerde Fransız müzik yapımcısı Tanguy Destable ile birlikte Paris'te çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.

Hem Portman'ın, hem de müzik dünyasında Tepr adıyla tanınan Tanguy Destable'nin ne kadar mutlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Belli ki ilişkilerinin henüz kısa bir geçmişi olan Portman ile Destable'nin gözleri, kalabalık caddedeki yürüyüşleri sırasında birbirlerinden başka kimseyi görmedi.

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Sarmaş dolaş yürüyen ikili arada sohbet etti o anlarda yüzlerine yayılan mutlu gülümsemeler de dikkatlerden kaçmadı.

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EVLİLİĞİ SADECE 11 YIL SÜRDÜ

Natalie Portman, eski kocası Benjamin Millepied ile büyük bir aşk yaşayıp 2012 yılında evlenmişti. Fakat ihanet yuvalarını önce sarstı sonra da yıktı.

Görünüşe göre ünlü oyuncu şimdi de bir başka Fransız ünlü, 44 yaşındaki Tungay Destable'de mutluluğu yeniden buldu.

Bu arada Millepied de geçen yıl Paris'te genç bir kadınla öpüşürken objektiflere takılmıştı.





Tanguy Destable, Natalie Portman'dan önce Fransız oyuncu Louise Bourgoin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden iki çocuk sahibi oldu.