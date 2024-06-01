Kocasından boşanıp yeni sevgili peşine düşmüştü... İki başarısız evlilik onu kötü etkilemiş: Tek eşlilik yakında tarihe karışacak

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Daha kısa bir süre önce hayatını paylaşacak yeni birisini bulma konusunda "Beni beş çocukla kim ister" diye yakınan ünlü oyuncudan şimdi de ilginç bir itiraf geldi.

Onun öngörüsüne göre 20, bilemediniz 30 yıl önce tek eşlilik tarihe karışacak, eski çağlara ait modası geçmiş bir alışkanlık haline gelecek.

İKİNCİ EVLİLİĞİYLE BİRLİKTE TEK EŞLİLİĞE İNANCI DA BİTTİ

Böylesine iddialı bir öngörüde bulunan kişi Tori Spelling'in ta kendisi!

Dean McDermott ile evliliğini bitiren 51 yaşındaki oyuncu, kendisinin hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınında, monogaminin yani tek eşliliğin çok uzak olmayan bir gelecekte tarihe karışacağını savundu.

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İlişki uzmanı Dr. Viviana Coles'u programına konuk alan Tori Spelling "Bilemiyorum... 20 yıl, 30 yıl sonra tek eşlilik arkaik bir kelime olacak.. Sanki modası geçmiş bir şey olacak" diye konuştu.

Onun bu yorumuna konuğu olan Dr. Coles'dan ilginç bir yanıt geldi: "İlişkilerde bazı şeyleri hemen o anda deneyemezsiniz... İşlerin iyi gitmesi için bedeninizi buna hazırlamanız gerekir."

KOCASI DA YILLAR ÖNCE SÖYLEMİŞTİ: TEK EŞLİLİK ZOR

Belli ki Tori Spelling ile eski eşi Kanadalı oyuncu Dean McDermott, evlilikleri sırasında da bu konuya epey kafa yoruyorlardı.

Çünkü 57 yaşındaki McDermott, bundan birkaç yıl önce verdiği bir röportajda Tori Spelling ile evliliğin çaba gerektirdiğini söyleyip "Tek eşlilik zor" diye konuşmuştu.

Tori Spelling, hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı podcast yayınını bir tür "iç dökme" aracı olarak kullanıyor. Geçtiğimiz haftalarda da yine programında çok konuşulan bazı açıklamalar yaptı.

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YENİ HAYAT ARKADAŞI DERDİNE DÜŞTÜ

O programda Spelling, biten evliliği sırasında beş tane çocuk sahibi olduğunu aslında altıncı kez hamile kalmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Ama sözün bu noktasında başka bir konuya da değindi.

Yollarını ayırdığı eşi Dean McDermott, kendine hemen yeni bir sevgili bulsa da kendisinin bunu yapmasının kolay olmadığını belirtti. Beş çocuğuyla birlikte kendisini kabullenecek bir sevgili bulmanın zorluğunu vurguladı.

Artık bir kadının doğurganlık özelliğini yitirdiği yaşta olmasına rağmen tekrar hamile olabilmeyi istediğini itiraf etti Spelling.

Aslında programda konuyu açan da Spelling'in konuğu Sara Evans oldu. Evans, yeniden hamile kalabilmeyi çok istediğini söyledi. Bunun üzerine Spelling, kendisinin de aynı duyguları hissettiğini belirtti.

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Hatta biraz sınırı aşan bir şaka yapıp Sara Evans'ın kocası Jay Barker'a "keşke bizi hamile bıraksan" diye seslendi. Ardından da "Yumurtalarımı dondurmuş olmayı isterdim" diye itirafta bulundu.

'BEŞ ÇOCUKLA SEVGİLİ BULMAK ZOR''

Spelling her ne kadar bir kez daha anne olmayı istediğini söylese de bununla bağlantılı olarak geleceğine dair bazı endişeleri de var.

Babasından kalan milyon dolarlık servetin yönetimi annesinde olduğu için çocuklarıyla hayat mücadelesi veren Spelling henüz kalbinin yeni sahibini bulamadı.

Buna karşın yollarını ayırdığı eski eşi McDermott, Lily Calo ile birlikte olmaya başladı.

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İşte Sara Evans ile yaptığı sohbet sırasında bu konu da gündeme geldi. Eski eşi hemen kendine yeni bir sevgili bulsa da kendisi için durumun o kadar kolay olmadığını belirtti Spelling.

Buna gerekçe olarak da çok sayıda çocuk sahibi olmasını gösterdi: "Gelecekte bir partner bulma konuşunda endişeliyim. Benim beş tane çocuğum var. Bunu kim ister" diyerek kendini ifade etti.

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Tori Spelling , gerilimli geçen uzun bir sürenin ardından boşanma davası açtığı kocası Dean McDermott ile 2006 yılında evlendi. Son iki buçuk yıldır araları iyi olmayan çift, ayrı hayatlar yaşamaya başladı. Sonunda da geçen yıl beklenen boşanma davası geldi.

Spelling ilk evliliğini Charlie Shanian ile yaptı. Fakat birlikte çalıştıkları bir filmin setinde Dean McDermott ile tanışınca ona aşık oldu. Aynı durum McDermott için de geçerliydi.

O da tanıştıklarında Jo Eustace ile evliydi. Fakat ilk görüşte başlayan bu set aşkı yüzünden gözleri eşlerini görmez oldu. Zaten ilk adımları evli oldukları eşlerine ihanet etmek oldu.

Sonunda onlardan boşanıp birlikte bir hayat kurdular. Bu süreçte beş tane de çocuk sahibi oldular. Ama işler iyi gitmedi ve sonunda evlilik de bitme noktasına geldi.

Konuyu, Dean McDermott'un bu eski evliliğinden şu anda 25 yaşında oyan Jack adında bir oğlu olduğunu belirterek toparlayalım.

Fakat Jack'in, kendisi daha küçücükken annesini aldatan babasıyla arası iyi değil. İkili, görüşmüyorlar bile.

BABASININ MİLYONLARINA UZAKTAN BAKTI

Hollywood'un en nüfuzlu ve zengin yapımcılarından Aaron Spelling ile Candy Spelling'in kızı olan Tori, babasının ölümünden sonra onun milyonluk mirasından sadece çok küçük bir miktar alabilmişti.



McDermott ile evliliğinin son döneminde de önce beş çocuğuyla birlikte ucuz bir motelde kaldı. Ardından karavan parkına sonra da bir arkadaşının evine taşındı.

Yollarını ayırdığı kocası Dean McDermott ise Tori'nin aslında normal yaşayacak parası olduğunu ama bilerek kendini zor koşullarda gösterdiğini ileri sürdü.

Spelling hayatını yoluna koysa da eski çift son günlerde bambaşka bir konuyla gündemde. İleri sürülenlere göre Spelling ve McDermott'un, bir bankadan aldıkları kredi nedeniyle hala 200 bin doların üzerinde ortak bir borçları bulunuyor.