Evliliğin lafını bile duysa korkudan saklanacak delik arıyordu… Bir güzel çıktı geldi, ona her derdini unutturdu…

Zamanından önce beyazlayan saçları yakışıklılığın bir şey alıp götürmemiş, aksine hayranları onu bu haliyle çok daha karizmatik bulmuştu.

Bu haline bir yandan sempatik tavırları, bir yandan gülen yüzü ve elbette peş peşe rol aldığı sayısız başarılı film de eklenince George Clooney yıllar içinde Hollywood’un en sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Ünlü oyuncu kariyerinin erken dönemlerinde çapkınlıklarıyla anılıyor, ilk evliliğinin ona getirdiği mutsuzluktan sonra birine yeniden bağlanmaktan korkar hale geldiği için de evlilikten öcü gibi kaçmaya başladığı söyleniyordu.

Hatta o sıralarda katıldığı bir televizyon programında bekârlık yemini ettiğini itiraf etmiş, bir daha evliliğe yanaşmayacağından çok emin olduğunu söylemişti.

Tüm bu sözler, yeminler çoktan geride kaldı; George Clooney 27 Eylül 2014'te İtalya’da evlendiği dünyaca ünlü insan hakları avukatı Amal Clooney’yle mutlu mesut yaşamaya ve ikiz çocuklarını büyütmeye devam ediyor.

Hatta artık 64 yaşını deviren George Clooney için hayatın anlamı da merkezi de karısı ve çocukları olmuş durumda. Ünlü oyuncu her fırsatta bunu belirtiyor ve bu yaşından sonra eşinin ve ailesinin zamanından çok çalmamak için giderek daha az çalışır hale geldiğini de itiraf ediyor.

George Clooney’nin Amal Clooney ile tanışana kadar evlilikten korkup kaçmasının nedeni ise 1989'da kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Talia Balsam’la yaptığı evlilikti.

Çift 4 yıl evli kalıp 1993’te yollarını ayırdı. George Clooney’nin bu evlilikten o kadar çok kötü anısı vardı ki ünlü oyuncu bir daha aynı sözü vermeyi hiç istemedi.

Ancak burada hatalı tarafın kendisi olduğunu söylemekten de kaçınmadı… Balsam ile evlendiğinde 28 yaşında olan Clooney, daha sonra 1996'da Vanity Fair'e verdiği bir röportajda "o noktada evlenmemesi gereken biri olduğunu" itiraf etmişti.

"Talia'ya adil bir şans vermediğimi düşünüyorum. O evliliğin başarısızlığından ben sorumluyum." dese de George Clooney gelecekte yeniden evlenmeye hiç gönüllü olmadı.

Kötü anılar biriktirdiği ilk evliliğin ardından evlilik kurumuna “sadece bir kağıt parçasından ibaret” demeye başlayan yıldız oyuncu için dönüm noktası Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin ile tanışması oldu.

Ailesinin ve arkadaşlarının onu yalnız kalmaması ve yeniden evlenmesi için sıkıştırdığı bir dönemde, 2013’te ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştığı bu çok güzel ve başarılı kadın George Clooney’nin deyim yerindeyse aklını almış ve ona ilk görüşte vurulmuştu.

Birkaç içinde sevgili olan ikili ertesi yıl evlendi. George Clooney’nin evlenme teklifi sırasında bile hâlâ şüphelerinin olduğu ancak yuvasını kurduktan sonra ne kadar doğru bir karar verdiğini anladığı yıllardır fısıltı halinde Hollywood’da konuşulup duruyor.

Ünlü çift şimdilerde Hollywood’dan iyice uzaklaşmış durumdalar. İtalya’da Como Gölü’nün kıyısındaki muhteşem evleri artık paparazzilerin uğrak yeri olunca bu kez Fransa’dan bir mülk edinen Clooney çifti burada 2017’de dünyaya gelen ikiz çocukları Alexander ve Ella’yı gözlerden uzak şekilde büyütüyorlar.

George Clooney’nin uzun yıllardır bir türlü vazgeçemediği ancak artık sağlığına zarar vermeye başlayan alkol alışkanlığı yüzünden sık sık tartıştıkları söylense de evlilikleri 10 yılı çoktan deviren çift oldukça mutlular.

Hatta ünlü oyuncunun söylediğine göre bu 10 yıl boyunca pek kavga bile etmemişler…

Bu ne kadar doğru bilinmez ama George Clooney her fırsatta karısını övmeye ve onun hem güzelliğine hem de zekasına hayran olduğunu söylemeye devam ediyor. Hatta geçen sene verdiği bir röportajda “Karım o kadar akıllı ki yanında kendimi aptal gibi hissediyorum” demekten bile çekinmiyor…