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Yarışmanın katı kuralları yıkıldı, evli ve çocuklu genç kadınların da katılımına izin çıktı. Bu yıl ilk kez evli ve çocuklu bir yarışmacı Kainat Güzeli tacını taktı.

Bu sayede tarihe geçen kişi de ev sahibi ülke Porto Riko'yu temsil eden Jennifer Barreto oldu.

27 yaşındaki Barreto, Kainat Güzeli seçildikten sonra sahnede mutluluk gözyaşları döktü. Sonra da kocasıyla kızının yanına koştu.

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Jennifer Barreto ya da kocasından aldığı soyadıyla söylersek Jennifer Barreto Calderon, 7 yaşında Penelope adında bir kız çocuğu annesi.

Bu arada kocası Yan Carlos Barreto Calderon'un da Latin kökenli olduğunu ve ABD Ordusu'nda çavuş rütbesinde bulunduğunu hatırlatalım.

Yeni Kainat Güzeli'nin Penelope adında 7 yaşında bir kızı var. 1998 yılında Porto Riko'nun Mayagüez kentinde dünyaya gelen Jennifer Barreto , Isabela kentinde büyüdü. Psikoloji alanında yüksek öğrenim gören yeni Kainat Güzeli, bir yandan da modellik yaptı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Port Hood'da ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde eğitimci ve kriz müdahale uzmanı olarak çalıştı.

Bütün bunların yanı sıra bir yandan da güzellik yarışmaları konusundaki hedefinin peşinden gitti.

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San Sebastian kentini temsilen katıldığı yarışmada Porto Riko Güzeli seçildi. En sonunda da ülkesini temsil ettiği ve 75'inci kez düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasında birinci oldu.

Tacını da geçen yılki olaylı yarışmada birinci olan Meksikalı Fatima Bosch'un taktığını hatırlatalım.

Bu arada Barreto'nun bu unvanı kazanan altıncı Porto Rikolu olduğunu da söyleyelim.

Bu yılki yarışmada Yarışmada Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden Melissa Nunes ikinci seçildi.







Venezule temsilcisi Clara Vegas da üçüncü oldu.

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