Evli adama aşık oldum diye beni yerden yere vurdular... Neden dünyanın acısını ben çekeyim ki!

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Bu sözler, 2010'lu yılların başında skandal bir aşkın kahramanı olan ünlü bir yıldıza ait.

Şu anda mutlu bir evlilik sürdürdüğü kocasıyla tanıştıklarında ikisi de başkalarıyla evliydi. Ama yüreklerine söz geçiremediler. İkisi de eşlerinden ayrıldı sonrasında da evlenip birlikte bir hayat kurdular.

Olayın ardından nedendir bilinmez, evli olan ve karısını aldatan erkek ünlü çok fazla suçlanmadı. Ama yasak aşkı uğruna kocasını bırakan kadın yıldız kelimenin tam anlamıyla hedef tahtasına oturtuldu.

Ünlü yıldız aradan geçen zamanın ardından yaşadıklarına dönüp baktığında olayları serinkanlı bir şekilde nasıl değerlendirdiğini anlattı.

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SET AŞKI SKANDAL AŞKA DÖNÜŞTÜ

Bu skandal aşkın kahramanları şarkıcı ve oyuncu LeAnn Rimes ile oyuncu kocası Eddie Cibrian.

İlişkilerinin başlangıcına dönüp bakacak olursak...

Tanıştıklarında Rimes, Dean Sheremet ile evliydi... Cibrian ise TV yıldızı Brandi Glanville ile...

Rol aldıkları Northern Lights adlı yapımda çalışırken birbirlerine aşık oldular.

İkisinin de evde kendilerini bekleyen eşleri vardı ama gönüllerine söz geçiremediler.

Birlikte bir hayat kurmak için onlardan boşandılar. Tanıştıktan üç yıl sonra 2011'de de hayatlarını resmen birleştirdiler.

EN ÇOK ELEŞTİRİYİ KADIN TARAFI ALDI

Elbette o süreçte ikisi de eleştiri oklarının hedefi oldu. Ama en çok da şu anda 42 yaşında olan LeAnn Rimes…

Ünlü yıldız kısa süre önce Flow Space'e verdiği röportajda o günleri değerlendirdi ve neler hissettiğini, ağır eleştirilerin yarattığı olumsuz duygularıyla nasıl başa çıktığını anlattı.

"Çok çabuk fark ettim ki kalbi kırılan, yaralanan çok sayıda kadın vardı. Aslında ben de madalyonun her iki tarafındayım. Ben de aldatıldım, yani bu duyguyu biliyorum" diyerek anlatmaya başladı LeAnn Rimes.

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Ama benzer bir olay yaşayan yani aldatılan birçok kadının öfkesini nereye yönlendireceğini bilemeyip kendisine saldırdığını hatırlattı Rimes. "Ben kolay bir hedeftim. Ve bunu fark ettiğimde işler daha kolay hale geldi" diyerek sürdürdü sözlerini.

Bütün bu eleştirilere direnmenin ve en az zarar görmenin yolunu nasıl bulduğunu da şöyle anlattı: "Bütün bu eleştirileri kişisel almamaya karar verdim. Kendime, bütün bu acıyı taşımak zorunda olmadığımı hatırlattım."

HATASINI KABUL EDİP SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

LeAnn Rimes elbette kendisi de evliyken bir evli adama aşık olmanın hata olduğunu ve bu işte sorumluluğu bulunduğu kabullenmiş o dönemde.

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Yine de bütün o acımasız eleştirilere karşı güçlü durmanın yolunu bulmuş: "Ama biliyorsunuz ki dünyanın acısını taşımak bana düşmez. Ama sanırım bütün bu acı uzun süre bana yüklendi."

Rimes, kocasını elinden aldığı Glenville ile iyi bir ilişki kurdu.

Hatta kocası Eddie Cibrian'ın bu ilk evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu, 22 yaşındaki Mason ve 18 yaşındaki Jake ile de iyi dost oldu.

Tanıştıklarında LeAnn Rimes, Dean Sheremet ile evliydi...





Eddie Cibrian ise TV yıldızı Brandi Glanville ile yuva kurmuştu ve iki oğlu vardı.