Evlerini bile almışlardı… Aşk iki yılda bitti

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İki yıl önce ortaya çıkan bu aşk mutu mesut devam ederken herkesi şaşırtan ayrılık haberi geldi.

Oscar’lı yıldız Rami Malek ve The Crown dizisinde Prenses Diana’yı canlandıran ünlü oyuncu Emma Corrin iki yıllık birlikteliklerinin ardından yollarını ayırdı.

Hatta söylenenlere göre zaten bir süredir görüşmeyen çiftin ayrılık haberi yeni ortaya çıktı.

Çiftin ayrılık sebebi henüz belli değil.

Bir yıl önce Londra'nın kuzeyindeki lüks mahalle Hampstead'de milyon dolarlık bir malikaneyi birlikte satın alan eski aşıkların bu hamleleriyle ilişkilerinin giderek ciddileştiği düşünülüyordu.

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Malek ve Corrin’in ilişkileri ilk kez Eylül 2023'te köpeklerini gezdirirken öpüştükleri sırada çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıkmıştı.

İkili bundan önce de aynı yılın temmuz ayında Londra'da Bruce Springsteen konserinde birlikte görülmüş, haklarındaki aşk dedikoduları ilk kez duyulmuştu.

43 yaşındaki Rami Malek ve 29 yaşındaki Emma Corrin’i bir arada görenler onların çok mutlu olduğunu söylüyor ve “Çok tutkuluydular ve birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı” diyerek anlatıyorlardı.

Rami Malek daha önce ünlü oyuncu Lucy Boynton'la 5 yıl boyunca birlikteydi. Emma Corrin’in Rami Malek’le yaşadığı aşk ise kamuoyuna yansıyan ilk ilişkisiydi.