Evlerine sığamadılar, gurbette de yapamadılar… Herkes sırt çevirdi, bir başlarına kaldılar

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Bunun öncülüğünü de ilk zamanlar haklarında olumlu haberlere yer veren medya kuruluşları yaptı üstelik.

ABD medyasının Prens Harry ve “dırdırcı” diye adlandırmaya başladığı Meghan Markle’a olan tavrı yıllar içinde “acımasız” bir şekilde dönüşüm gösterdi.





SUSSEX’LER ABD’DE DE ARADIKLARINI BULAMADI

Oysa Sussex Dükü ve Düşesi, kıdemli kraliyet ailesi üyeleri olarak yaşadıkları hayatlarını bıraktıktan sonra 2020'de taşındıkları Amerika’da gayet olumlu karşılanmıştı.

Prens Harry ve Meghan Markle, çiftin geçen ay Vanity Fair'de yayınlanan bir makalede yazanlar yüzünden zor günler geçiriyor.

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Ocak ayında yayınlanan makale, 43 yaşındaki Meghan'ı eski çalışanlarını deyim yerindeyse “delirtip” terapiye ihtiyaç duyacak hale getiren davranışlarıyla suçlanıyordu.

EVLERİNE KAPANDILAR

Harry ve Meghan bu tür iddialara kamuoyu önünde yanıt vermemiş olsalar da, çiftin makaleye üzüldüğü söyleniyor. İkili o zamandan beri Montecito'daki mahallelerinde bile ortalarda görünmediler.

Harry ve Meghan çifti aslında ocak ayında Los Angeles’ı yakıp kavuran yangınlarda yardım çalışmaları yaparken görülmüştü. Kimileri bu çabayı olumlu bulsa da birçok yayın organı onların sadece kendi “tanıtımları” için orada olduklarını söyleyip ikiliye “felaket turistleri” diye isim taktı.

İNGİLİZ BASININI SUÇLAMIŞLARDI

Harry ve Meghan 2018’de evlendikten sonra sürekli ırkçılığa ve ayrımcılığa uğradıklarını söyleyerek İngiltere’yi terk edip Meghan’ın memleketi Amerika’ya taşındı. Kraliyetin onlara sağladığı ayrıcalıklardan vazgeçerlerken de basını suçladılar.

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Başlarda bu ilgi çeken aşk hikâyesi kısa sürede Meghan’ın evlenip boşanmış bir kadın olması, dizi oyunculuğu yapması ve annesini siyah bir kadın olması nedeniyle sayısız karalama haberine yol açtı.

Doğacak bebeklerinin ten rengine kadar hey şeyin gazetelerin birinci sayfasına basılması çifti bunalttı, ailenin diğer üyeleri William ve Kate’le araları da bozulunca Harry ve Meghan çareyi kaçmakta buldu.





“ACIKLI HİKÂYELERİ İNANDIRICI DEĞİL”

Üstelik çifte yönelik medya eleştirileri yeni de değil.

Variety de 2022'de Harry ve Meghan belgeselinin yayınlanmasının ardından hem Meghan'a hem de Prens Harry'ye saldırdı. Yayın organı ikiliden bahsederken “Oyun planları her zaman, acıklı hikâye için gel, yüksek fikirli yükseliş için kal oldu. Ancak bu, muhtemelen ikisinin de kraliyet dedikodusu dışında söyleyecekleri hiçbir şeyi umursamayan bir izleyici kitlesini etrafta tutmak için kullanılan ve işe de yaramayan bir strateji” yazdı.

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Hollywood Reporter da “Hollywood Harry ve Meghan'dan Neden Vazgeçiyor” başlıklı makaleyle çifte ve popülerliklerine büyük bir darbe vurdu.

“TOPUKLU AYAKKABI GİYEN DİKTATÖR”

Yayın kaynaklar tarafından söylenenlere dayanarak, eski bir çalışanın Meghan'ın “topuklu ayakkabı giyen bir diktatör” olduğunu söylemesi de dahil olmak üzere düşes hakkında son derece eleştirel iddialara yer verdi.

Makalede şöyle yazıyordu: “Neden hepsi ayrıldı? Çalkantıyı ne açıklıyor? Çifte yakın bir kaynak 'Herkes Meghan'dan korkuyor' diyor. 'İnsanları küçümsüyor, tavsiye almıyor. İkisi de kötü kararlar veriyor, sık sık fikir değiştiriyorlar. Harry çok ama çok çekici bir insan ama hiç havalı değil. Kadın ise berbat biri.”

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“ASİ PRENS” OLDU “SÜRGÜN PRENS”

Öte yandan Prens Harry için ABD döneminin başlarında “kaçak prens” ya da “asi prens” şeklinde atılan başlıklar da değişti. Onun verdiği karardan pişman olduğunu ve aslında İngiltere’ye dönmek istediğini düşünen basın organları Harry’ye bir süredir “sürgün prens” demeye başladı.