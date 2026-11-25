Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton ile üç çocuklarına ait olan Sandringham'daki kraliyet konutuna iki kişi izinsiz olarak girdi.

Büyük bir güvenlik açığını gözler önüne seren olayın ardından iki şüpheli, hırsızlık ve özel mülke izinsiz girme şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis ekipleri; köpekler, helikopterler ve insansız hava araçlarıyla Galler çiftinin Anmer Hall adlı konutunda ve çevresinde kapsamlı bir araştırma başlattı.

Bu arada The Sun gazetesi de gözaltına alınan iki kişinin kimliklerini ortaya çıkardı.

Gazetenin iddiasına göre Kate ile William'ın Anmer Hall adlı konutuna girenler, iki Arnavut göçmen. Hatta bunlardan biri daha önce sığınma talebinde bulunmuş olan yasa dışı bir göçmen.

Haberin Devamı

Yine The Sun'ın haberine göre gözaltındaki şüpheliler Anmer Hall'un, kraliyete ait bir konut olduğunu bilmediklerini söyledi.

Bu arada polis, Arnavut uyruklu iki kişinin arkasında başka biri olup olmadığını araştırıyor.

Gözden Kaçmasın Evlerine hırsız girdi! Haberi görüntüle



GALLER ÇİFTİ KONUTTA DEĞİLDİ

Kate ile William'ın kır evi olan Anmer Hall, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak çifte verilmişti.

İki şüphelinin evlerine izinsiz girdiği sırada Kate ile William, üç çocuklarıyla birlikte asıl konutları Forest Lodge'da bulunuyordu.

Kral Charles ise olay meydana geldiğinde oranın beş kilometre uzağındaki kendi konutundaydı.