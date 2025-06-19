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Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

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#Jason Segel#Kayla Radomski#How I Met Your Mother
Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 09:24

Rol aldığı efsane dizide canlandırdığı karakter evli olan tek kişiydi, karısına duyduğu aşk ve bir aile babası olma hevesiyle öne çıkıyor, saflığı ve romantikliği diğer karakterler tarafından şaka konusu yapılıyordu.

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Onu How I Met Your Mother dizisiyle tanıyan ve seven hayranları rolü adeta kendisiyle özdeşleştiği için ünlü oyuncunun hayatına giren birçok aşka rağmen bir türlü evlenmeye yanaşmamasına şaşırıyordu.

Onu evlenmeye ikna eden ve nihayet dizlerinin üzerine çöküp o büyük teklifi yapmasını sağlayan ise 2 senedir büyük bir aşk yaşadığı dansçı sevgilisi oldu.

Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

How I Met Your Mother’ın Marshall’ı Jason Segel ve kız arkadaşı Kayla Radomski, iki yıllık ilişkilerinin ardından nişanlandı.

Bir yandan oyunculuk da yapan Kayla Radomski Taylor Swift’İn ekibindeki dansçılardan bir olarak tanınmıştı.

Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

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45 yaşındaki Segel, 34 yaşındaki Radomski'ye geçtiğimiz akşam Kaliforniya'nın San Marino kentindeki Huntington Kütüphanesi'nin gül bahçesinde evlenme teklif etti.

Mutlu çift bu romantik teklifin ardından gül bahçesinde kendilerine ayrılan bölümde baş başa yemek yediler.

Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

Jason Segel ve Kayla Radomski mekandan ayrıldıktan sonra çalışanlar ünlü çiftin nişan törenine yardımcı olan personele karşı çok yakın ve nazik davrandığını söylediler.

Kayla Radomski bu özel anların profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından “SONSUZA DEK EVET” notu ve kalp ve yüzük emojileriyle birlikte paylaştı

Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

Jason Segel 2021’de ünlü fotoğrafçı Alexis Mixter'la olan 8 yıllık ilişkisini bitirdikten iki yıl sonra, 2023’te ilk kez Kayla Radomski’yle görülmüştü.

İkili, 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halıya ilk kez birlikte çıkarak ilişkilerini resmileştirdi.

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Evlenmeye 45 yaşında ikna oldu… Sevdiğinin parmağına yüzüğü gül bahçesinde taktı

Segel’in ünlü aşkları arasında Linda Cardellini ve Michelle Williams gibi yıldız oyuncular vardı.

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#Jason Segel#Kayla Radomski#How I Met Your Mother

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