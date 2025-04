50 yaşından sonra yuva kurmuşlardı... Ünlü çiftten mutlu evliliğin sırrı: Yatağımıza yatırım yaptık!

Haberin Devamı

İşte şimdi bu ünlü çiftin evlilikteki başarısının sırrıyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi... 'Yatağımıza yatırım yaptık!'

Bu ilginç öykünün kahramanları ünlü şarkıcı ve oyuncu Barbra Streisand ile oyuncu James Brolin.

'YAPTIĞIMIZ EN İYİ YATIRIMDI'

Today adlı programa konuk olan ünlü oyuncu, orada Barbra Streisand ile çeyrek asrı geride bırakan mutlu evliliğinin sırrını anlattı. Tabii bunu biraz da şaka yollu yaptı.

James Brolin " Bugüne kadar yaptığımız en iyi yatırım yatağımızdı" dedi...

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yanlış anlamayın... Biz ikimiz de tembeliz. Geç saatlere kadar uyumayı seviyoruz. Yataktayken telefonda bir sürü işimizi hallediyoruz, kağıt üzerindeki işlerimizi birbirimize yatakta okuyoruz."

BİRİ 84, DİĞERİ 82 YAŞINDA

84 yaşındaki James Brolin, 82 yaşındaki Barbra Streisand ile evlilikle ilgili anlaşmazlıklarını nasıl çözdüklerine de değindi programda.

"Birlikte yürümeyi öğrenmelisiniz… Tek başına demiyorum, birlikte... Bence derin bir nefes alıp yürüyüş yapmanız gerekiyor" diye konuştu.

Sonra da ilginç bir noktaya değindi: "Biliyorsunuz, hayvanlar da bunu yapıyor. Bir sürü insan böyle yapıyor."

BİRİNİN İKİNCİ, DİĞERİNİN ÜÇÜNCÜ EVLİLİĞİ

James Brolin ile Barbra Streisand 1 Temmuz 1998'de evlendiler. Ondan önce Streisand Elliot Gould ile bir evlilik yapmıştı... Bu evlilikten de Jason adında bir oğlu var.



James Brolin ise ilk evliliğini Jane Ageee ile ikincisini de Jan Smithers ile yaptı. Ünlü oyuncunun üç tane çocuğu bulunuyor.

Ünlü yıldız Barbra Streisand ile James Brolin bundan iki yıl önce de nasıl tanıştıklarını ve evlendiklerini anlatmıyştı.

Bunu da Streisand'ın anılarını topladığı My Name Is Barbra (Benim Adım Barbra) adlı kitabın tanıtım turları sırasında yaptılar.

O zaman da James Brolin yaptğı şakacı açıklamalarla gündem yarattı.

Barbra Streisand'ın kitabının tanıtım turu kapsamında konuk oldukları CBS Sunday Morning programına yıldızın kocası James Brolin dikkat çeken bir açıklamayla damgasını vurdu.

'ÜÇ YIL BOYUNCA ONA ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'

Brolin, evlenmeden önceki üç yıl boyunca Barbra Streisand'a elini bile sürmediğini, onunla cinsel anlamda yakınlaşmadıklarını açıklayarak herkesi şoke etti.

Bu arada Streisand ile evlenebilmek için James Brolin'in tam üç kez ona evlenme teklif etmesi de gerekmiş. Bu duruma Streisand "En az üç yıl onu denemek zorundaydım" diye şakayla karışık bir yorum yaptı.

Barbra Streisand kocası James'in kendisinden önce iki kez evlenip boşandığını, kendisinin de bir evlilik geçirdiğini hatırlattı

Kocası Brolin'in yine başarısızlıkla sona erecek bir üçüncü evlilik yapmaktan korktuğunu da sözlerine ekledi.

BİR ARKADAŞ PARTİSİNDE TANIŞTILAR

Hemen hatırlatalım ki Barbra Streisand ile James Brolin ilk kez 1996 yılında bir ortak arkadaşlarının partisinde tanıştılar. O sırada ikisi de 50'l yaşlarındaydı.

Brolin'in anlattığına göre Streisand'ın o anda kendisine en çekici gelen yanı "açık sözlülüğüydü." Ve her şey bir anda oldu. Aniden aralarında bir bağlantı hissetti.

Çift iki yıllık ilişkinin ardından 1998 yılında evlendi ve o zamandan bu yana da evliliklerini sürdürüyorlar.