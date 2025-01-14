Bu poz düğünden iki yıl önce çekildi... Çocukları büyütüp evlendirdi... Artık torunu bile var!

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Çünkü aradan geçen 34 yıl içinde o genç kızın hayatı tamamen değişti... Evlendi, çocukları dünyaya geldi.. Onları büyüttü... İkisini evlendirdi hatta bir tanesi sayesinde babaanne bile oldu.

Bu süre içinde giderek ön plana çıktı ve herkesin tanıdığı biri haline geldi... Üstelik dünyanın en bakımlı ve en güzel kadınlarından biri olarak tanınıyor artık...

Bütün bunlar olup biterken de neredeyse hiç değişmedi... Gülüşü bile aynı kaldı... Tek fark, hayranlarının da kaçırmadığı gibi burnuna yaptırdığı bir estetik dokunuş oldu.

O ARTIK DÜNYANIN TANIDIĞI BİR KRALİÇE

Tanıyanlar zaten tanıdı... Kim olduğunu çıkaramayanlar için biz de bir hatırlatalım... Bu fotoğraftaki genç kız, Ürdün Kraliçesi Rania…

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Mısır'da bulunan Kahire Amerikan Üniversitesi'nden mezun olduğu sırada çekilen bu fotoğraf ise okulun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

1991 yılında, yani o sırada Ürdün'ün veliaht prensi olan Abdullah ile evlenmeden sadece iki yıl önce çekilen bu fotoğraftaki haliyle günümüzdeki görünümü arasında fazla bir fark yok Rania'nın…

O dönemde dalgalı olan saçlarını artık düz kullanıyor. Bir de dikkat çeken başka bir ayrıntı, burnuna küçük bir estetik dokunuş yaptırmış olması.

Onun dışında sanki aradan geçen yıllar Rania'ya hiç dokunmamış gibi..

Kraliçe Rania'nın yüzü yıllar içinde neredeyse hiç değişmedi... Ama hayranları burnuna yaptırdığı estetik dokunuşu da gözden kaçırmadı.





Rania, dünyanın en şık kadınlarından biri olarak da tanınıyor.





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En büyük oğlu Prens Hüseyin'in Rajwa ile nişanı duyurulduğunda gelininin kendisine olan benzerliği de çok konuşuldu.





Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, dört çocuklarının en büyük ikisini yani İman ile Hüseyin'i 2023 yılında birkaç ay arayla evlendirip yuvadan uçurdu.





Rania, çocukları, gelini ve damadıyla birlikte çekilen pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.





Rania, şu andaki Kral Abdullah henüz veliaht prens olduğu sırada onunla tanıştı. İki genç fazla zaman geçirmeden evlendiler. 193 yılında kurulan yuvalarına zaman içinde dört çocuk katıldı. Şimdi onların en küçüğü 19 yaşında.

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Kraliçe Rania, bugün 53 yaşında dört çocuk annesi bir yetiştin. Kral Abdullah ile evliliğinden 30 yaşında Hüseyin, 28 yaşında İman, 24 yaşında Salma ve 19 yaşında Haşim adında ikisi kız ikisi erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

Rania ile Abdullah, 2023 yılında önce büyük kızları İman ile Cemal Thermiotis'i evlendirdi. Bunun üzerinden üç ay geçtikten sonra da en büyük çocukları Prens Hüseyin ile Rajwa Al Sahif dünya evine girdi.

Hatta geçen yıl ağustos ayında bu evlilikten bir de torunları oldu. Bir başka deyişle Rania, henüz 53 yaşındayken ilk torununu kucağına aldı.

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1993 YILINDA GÖSTERİŞLİ BİR TÖRENLE EVLENDİLER

Bir partide tanışan Rania ile Abdullah, 1993 yılında evlendi. Bir başka deyişle bu yukarıdaki fotoğraf çekildikten iki yıl sonra hayatlarını birleştirdiler.

Kraliçe Rania ya da aileye gelin gitmeden önceki adıyla Rania el Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.

Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü.

Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar. Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.

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ANNE TARAFINDAN TÜRK KÖKENLERİ DE VAR

Kraliçe Rania'nın anne tarafından dedesi Türk kökenli. Yıllar önce verdiği bir röportajında söylediğine göre Türk yemekleri ve Türk müziği de ona hiç yabancı değil.

Türkiye'yle ilgili olarak sevdikleri arasında Kapalıçarşı ve Boğaz manzarası da var üstelik.

Ortadoğu'da öne çıkan güçlü kadınlardan biri olan Rania, ülkesinde hemcinslerinin eğitimi konusunda da etkin faaliyetler yürütüyor.

Bu arada Rania'nın dört tane çocuk kitabı yazdığını da hatırlatalım.

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah, 2023 yılında iki büyük çocuklarını evlendirdi. Önce kızları İman sonra da en büyük çocukları, tahtın veliahtı Hüseyin için üç ay arayla çok konuşulan düğünlere ev sahipliği yaptılar.





Rania, kızının düğününde de şıklığıyla bütün dikkatleri üzerinde topladı.