Evlenirken 'Gelinliğim taklittir.. Çocukluk hayalim' demişti... İlk hamileliğini böyle ilan etti

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Diğer yandan öyle gelinlikler var ki aradan yıllar geçse bile gönüllerdeki yerini kimseye kaptırmaz. İşte bu tür gelinliklerden birini giyerek evlenen genç kadından mutlu bir haber geldi.

Bundan iki yıl önce hayatını birleştiren ve düğününe o 'taklit' gelinliğiyle damga vuran genç kadın, kocasıyla birlikte ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

BÜYÜYEN KARNINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Bu sözünü ettiğimiz kişi, ABD'nin eski başkanlarından Joe Biden'ın en büyük torunu Naomi Biden...

Bundan iki yıl önce Peter George Heermann Neal ile hayatını birleştiren 30 yaşındaki Naomi Biden, ilk bebeğine hamile olduğunu ülkesi için önemli bir günde duyurdu.

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Joe Biden'ın oğlu Hunter ile eski karısı Katherine Buhle'nin kızı olan Naomi, ABD seçimlerinde oy vermek için gittiğini Instagram sayfasında "Biz oy verdik" notuyla takipçileriyle paylaştı.

O sırada da artık iyice büyümüş olan karnını gözler önüne serdi.

İki yıl önce kasım ayında evlenen genç çift, bu yıl aynı dönemde de ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.

2018'DEN BU YANA BİRLİKTELER: Naomi Biden ile genellikle kullandığı adıyla Peter Neal, 2018 yılında ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. Ondan sonra da bir daha ayrılmadılar. Damat Peter da Beyaz Saray'a yabancı bir isim değil. Yıllar önce Hilary Clinton'ın aday olduğu seçimde onun kampanya ekibinde yer aldı. Ardından da Obama döneminde Beyaz Saray'da stajyer olarak çalıştı. Naomi gibi kocası Peter da hukuk eğitimi gördü. Peter, sevgilisi Naomi'ye 2021 yılının eylül ayında çocukluğunun geçtiği evin çok yakınlarında evlenme teklif etti. Çift, 2022 yılında da Beyaz Saray'da düzenlenen bir törenle evlendi.





ÇOK ÜNLÜ BİR GELİNLİĞİN TAKLİDİYDİ

Naomi Biden bu şekilde kocası Peter George ile birlikte ilk kez anne ve baba olmaya hazırlandıklarını da duyurmuş oldu.

Joe Biden ile eşi Jill Biden'ın yedi torununun en büyüğü olan Naomi'nin düğününde giydiği gelinliğinin neden bu kadar çok konuşulduğuna gelirsek...

Genç kadın bu en mutlu gününde çocukluğundan bu yana hayallerini süsleyen bir gelinlik giydi. O gelinlik ise yıllar önce çoktan tarihe damgasını vurmuş olan başka bir gelinliğin kelimenin tam anlamıyla "taklidiydi..."

Naomi ile Peter George, 2022 yılının kasım ayında hayatlarını birleştirdi. Naomi Biden o törende giydiği gelinliği nasıl seçtiğini de Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı.

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ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Naomi Biden, gelinliğinin ilham kaynağının, sonradan Monako Prensesi olan eski Hollywood yıldızı Grace Kelly'nin gelinliği olduğunu söyledi.

Naomi Biden "Her küçük kız gibi benim de kafamın içinde bir görüntü vardı. O da sevdiğim, Grace Kelly'nin gelinliğiydi" dedi.

Gerçekten de Naomi Biden'ın mutlu gününde giydiği gelinliğin üst kısmı, duvağı hariç, Grace Kelly'nin 1959 yılında yapılan düğününde giydiği gelinliğe çok benziyordu.

Aynı onun gibi göğüs kısmı dantelli ve yüksek yakalıydı. Ralph Lauren'ın hazırladığı gelinliğin Grace Kelly'nin efsane gelinliğinden farkı ise göğüs kısmında düğmelerin yer almaması ve alt kısmın farklı bir kumaştan dikilmiş olmasıydı.

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Böylece Naomi Biden, düğününde çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Grace Kelly'den esin kaynağını alan bir gelinlik giydi.

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GERÇEK BİR EFSANE

Aslına bakılırsa Grace Kelly'nin gelinliği, gerçekten de kendi alanında bir efsane. Gelinliğin tasarımcısı ise Hollywood'un Oscar ödüllü kostümcülerinden biri olan Helen Rose.

Grace Kelly'nin bu en özel gününde onun tasarladığı gelinliği giymek istemesinin özem bir nedeni vardı. Rose, Grace Kelly'nin rol aldığı dört filmde onun kostümlerini hazırlamıştı.

Gelinliğin kumaşı, MGM Stüdyoları'nın en ünlü ve en çok izlenen oyuncularından biri olan Grace Kelly'ye düğün hediyesiydi. Gelinliği de stüdyonun kostüm bölümü hazırladı.

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HER BEDEN TİPİNE UYGUN BİR TASARIM

Moda uzmanlarına bakılırsa Grace Kelly'nin gelinliği bütün görmesine ve artık bir efsaneye dönüşmüş olmasına rağmen basit bir tasarıma sahip.

Giyebilmek için sadece Grace Kelly gibi kusursuz vücut ölçülerine sahip olmak gerekli değil. Bu tasarım her vücut tipine rahatlıkla uyarlanabilir.

Elbette düğün günü onu taşıyan Grace Kelly'nin zarafetiyle hafızalara kazınan ve yarım yüzyıl sonra bile efsane olan bu gelinliğin farklı koşulların gözdesi olmasının bir nedeni de bu.