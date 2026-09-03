Evlenirken bir gelinlik bile giyememiÅŸti... Kendileri usul usul zamana yeniliyor... Ama 42 yÄ±llÄ±k aÅŸklarÄ± hala ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi!

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Belki her zaman dile getirilmez ama bu sÃ¶zlere, yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸen fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me, ak dÃ¼ÅŸen saÃ§lara ya da gelip bir tÃ¼rlÃ¼ gitmeyen fazla kilolara raÄŸmen eÅŸini sevmek de dahil.
Belki ilk anda gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ etkili olsa da aÅŸk Ã§ok daha derin bir duygu Ã§Ã¼nkÃ¼.Â
ArtÄ±k bÄ±rakÄ±n Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸmayÄ± torun sahibi bile olan Yasmin ve Simon da zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸti.
Hala genÃ§liklerindeki gÃ¼zellik ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± fazla aratmasalar da biri 61 diÄŸeri de 67 yaÅŸÄ±nda. Elbette ikisi de yÄ±llarÄ±n izlerini Ã¼zerlerinde taÅŸÄ±yor.
Ama aÅŸklarÄ±na gelecek olursak iÅŸte o hala taptaze...
Bir yÄ±l sonra evlendiler ve hala aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyuyorlar.
Yasmin ile Simon Le Bon, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Sardinya tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.
Siyah bir bikini giyen Yasmin Le Bon'un da kÄ±rmÄ±zÄ± mayosuyla sahile inen Simon Le Bon'un da biraz kilo aldÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ama elbette bu da yaÅŸlarÄ±na gÃ¶re gayet normal.
Mutlu Ã§iftin yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼mseme ise gÃ¼n boyu eksik olmadÄ±.
1984 yÄ±lÄ±nda bir gÃ¼n Simon Le Bon, Ä°ranlÄ± bir baba ile Ä°ngiliz bir annenin kÄ±zÄ± olan ve 80'lerde moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer alan Yasmin'in bir derginin kapaÄŸÄ±nda yer alan fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.
Åžimdi kulaÄŸa biraz tuhaf gelecek ama o fotoÄŸrafa aÅŸÄ±k oldu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.
Tabii kendisi de Ã¼nlÃ¼ biri olduÄŸu iÃ§in Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ye uzaktan hayran olup aÅŸkÄ±nÄ± kalbine gÃ¶menlerden olmadÄ±.
DÃ¼ÄŸÃ¼nleri de gayet sadeydi. Ucuz bir yÃ¼zÃ¼k, gelinlik yerine kot pantolon gibi sÄ±radan insanlarÄ±n bile pek yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ntÄ±lar hakimdi evlilik tÃ¶renlerine.
ÃœnlÃ¼ Ã§iftin 36 yaÅŸÄ±nda Amber, 34 yaÅŸÄ±nda Saffron ve 30 yaÅŸÄ±nda Tallulah adÄ±nda Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± bulunuyor.
Saffron ve Amber sayesinde de Ã¼Ã§ tane torun sahibi oldular.
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