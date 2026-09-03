Evlenirken bir gelinlik bile giyememiÅŸti... Kendileri usul usul zamana yeniliyor... Ama 42 yÄ±llÄ±k aÅŸklarÄ± hala ilk gÃ¼nkÃ¼ gibi!

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Belki her zaman dile getirilmez ama bu sÃ¶zlere, yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸen fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼me, ak dÃ¼ÅŸen saÃ§lara ya da gelip bir tÃ¼rlÃ¼ gitmeyen fazla kilolara raÄŸmen eÅŸini sevmek de dahil.

Belki ilk anda gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ etkili olsa da aÅŸk Ã§ok daha derin bir duygu Ã§Ã¼nkÃ¼.Â

Ä°ÅŸte bu durumun Ã¶rneklerinden birini bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ modeli Yasmin Le Bon ile Duran Duran adlÄ± mÃ¼zik grubuyla tanÄ±nan kocasÄ± Simon Le Bon sergiliyor.

ArtÄ±k bÄ±rakÄ±n Ã§oluk Ã§ocuÄŸa karÄ±ÅŸmayÄ± torun sahibi bile olan Yasmin ve Simon da zaman iÃ§inde deÄŸiÅŸti.



Hala genÃ§liklerindeki gÃ¼zellik ve yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± fazla aratmasalar da biri 61 diÄŸeri de 67 yaÅŸÄ±nda. Elbette ikisi de yÄ±llarÄ±n izlerini Ã¼zerlerinde taÅŸÄ±yor.

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Ama aÅŸklarÄ±na gelecek olursak iÅŸte o hala taptaze...

1984 yÄ±lÄ±nda Simon Le Bon'un, o dÃ¶nemdeki adÄ±yla Yasmin Parvaneh'nin bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p ona aÅŸÄ±k olmasÄ±yla baÅŸladÄ± her ÅŸey.

Bir yÄ±l sonra evlendiler ve hala aynÄ± yastÄ±ÄŸa baÅŸ koyuyorlar.

Yasmin ile Simon Le Bon, birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Sardinya tatilinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.

DostlarÄ±yla birlikte denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karan Ã§ift, bir ara da kumsalda dalgalar eÅŸliÄŸinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

Siyah bir bikini giyen Yasmin Le Bon'un da kÄ±rmÄ±zÄ± mayosuyla sahile inen Simon Le Bon'un da biraz kilo aldÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaÃ§madÄ±. Ama elbette bu da yaÅŸlarÄ±na gÃ¶re gayet normal.

Mutlu Ã§iftin yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼mseme ise gÃ¼n boyu eksik olmadÄ±.

Her ne kadar yaÅŸlarÄ±na gÃ¶re formda olsalar da geÃ§ip giden yÄ±llarÄ±n Ã¼nlÃ¼ Ã§iftte bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± izler de gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. Bu arada Yasmin Le Bon'un, Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±k modasÄ±na kapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± da tam not aldÄ±.Â

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ÅžÃ¶yle bir geriye doÄŸru uzanÄ±rsak Ã§iftin aÅŸk hikayesinin baÅŸlangÄ±cÄ± gerÃ§ekten ilginÃ§.

1984 yÄ±lÄ±nda bir gÃ¼n Simon Le Bon, Ä°ranlÄ± bir baba ile Ä°ngiliz bir annenin kÄ±zÄ± olan ve 80'lerde moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± arasÄ±nda yer alan Yasmin'in bir derginin kapaÄŸÄ±nda yer alan fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Åžimdi kulaÄŸa biraz tuhaf gelecek ama o fotoÄŸrafa aÅŸÄ±k oldu Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±.

Tabii kendisi de Ã¼nlÃ¼ biri olduÄŸu iÃ§in Ã¶yle bir Ã¼nlÃ¼ye uzaktan hayran olup aÅŸkÄ±nÄ± kalbine gÃ¶menlerden olmadÄ±.

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Hemen Yasmin'in modellik ajansÄ±yla irtibata geÃ§ti ve bir tanÄ±ÅŸma ayarlandÄ±. Åžans bu ya Yasmin de bu yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± genÃ§ adamdan etkilendi. O yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±lar ve ertesi yÄ±l da hemen evlendiler.

DÃ¼ÄŸÃ¼nleri de gayet sadeydi. Ucuz bir yÃ¼zÃ¼k, gelinlik yerine kot pantolon gibi sÄ±radan insanlarÄ±n bile pek yanaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±ntÄ±lar hakimdi evlilik tÃ¶renlerine.

Ãœstelik de Simon'Ä±n, fotoÄŸrafÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼p Yasmin'e aÅŸÄ±k olmasÄ±ndan bir yÄ±l sonra yani 1985'te.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin 36 yaÅŸÄ±nda Amber, 34 yaÅŸÄ±nda Saffron ve 30 yaÅŸÄ±nda Tallulah adÄ±nda Ã¼Ã§ kÄ±zÄ± bulunuyor.

Saffron ve Amber sayesinde de Ã¼Ã§ tane torun sahibi oldular.

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