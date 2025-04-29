Evlenirken ağzı kulaklarındaydı... Bu kez makyajsız çıktı... İki çocuğu için gözyaşı döktü

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Gerçekten de Harry'nin ağabeyi William'ın, Kate Middleton ile evlenmesinden yedi yıl sonra aile ikinci kez büyük bir düğüne ev sahipliğ yapıyordu.

Harry, kendisinden üç yaş büyük Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile o gün görkemli bir şekilde hayatını birleştirdi.

Herkes Meghan'ın aileye yeni bir soluk getireceğini, William, Kate ve Harry'den oluşan üçlüyü dörde tamamlayacağını düşünüyordu. Böylece popülerliği giderek düşen ve yüzleri yaşlanan İngiliz kraliyet ailesi yenilenmiş olacaktı.

Harry ile Meghan, önümüzdeki ay, yedinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacak.

Ama işler öyle yürümedi.. Düğünün üzerinden iki yıl geçtikten sonra Harry ile Meghan o sırada bebek olan oğulları Archie'yi de alıp ABD'ye taşındı.

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Sussex çifti ile ailenin arası iyice açıldı, aralarındaki uçurum giderek derinleşti.

Şimdi Meghan Markle ile Prens Harry'nin ABD'de bambaşka bir hayatı var... Elbette para kazanmak için de ellerinden geleni yapıyorlar. Her ne kadar uzandıkları dallar ardı ardına kırılsa da!

Aslına bakılırsa Meghan Markle, eskiden beri çok iyi bildiği işi yapıyor. Harry ile evlenirken bıraktığı mesleğini sürdürüyor bir anlamda.

43 yaşındaki Meghan Markle, önceki gün aynı zamanda arkadaşı da olan Jamie Kern Lima'nın sunduğu podcast yayınına konuk oldu.

Sussex Düşesi Meghan Markle, arkadaşının podcast yayınına konuk oldu.



Genellikle katıldığı etkinliklerde makyajını eksik etmeyen Markle, bu kez görüntüleneceğini bile bile doğal haliyle yer aldı. Üstelik saçlarını da dümdüz tarayıp kendi haline bıraktı.

Ve daha da sürprizli yanı ise Meghan Markle, o yayın sırasında çocukları Archie ve Lilibet ile için hazırladığı hediyeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kendisi de podcast yayınları hazırlayan Meghan Markle, ilk kez böyle bir yayında konuk olarak yer aldı.

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Programda Lima ile Markle elbette ebeveynlik konusunda da konuştu.

Prens Harry ile evliliğinden 5 yaşında Archie adında bir oğlu, 3 yaşında Lilibet adında bir kızı olan Markle, bütün samimiyetiyle iyi bir anne olmak istediğini anlattı.

İki çocuğu Archie ve Lilibet hakkında konuşurken Markle, gözyaşlarını tutamadı.

Söylediğine göre Meghan Markle'ın en çok istediği şey kızının da oğlunun da kendisi tarafından ne kadar çok sevildiklerini bilmesi.

Markle "Çocuklarım hiç kimsenin kimseyi, benim onları sevdiğim kadar sevmediğini bilmesini isterim" derken birden gözyaşlarına boğuldu.

Çocuklarının anne sevgisinden emin olmaları için her gece yaptığı bir şeyi de anlattı Meghan Markle.

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Anlattığına göre Meghan Markle'ın çocuk sahibi olan arkadaşlarından biri kendi çocukları için her gece elektronik postalar yazıyor.

Bunlara çocuklarının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflar da ekliyor. Bu elektronik postaların da çocukları büyüdüğü zaman onlara verilmesini istiyor.

Markle, iki çocuğunun fotoğraflarını son zamanlarda sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. Fakat yüzlerini göstermiyor.

İşte arkadaşının bu yaptığı Meghan Markle'a da esin kaynağı oldu. O da çocukları için benzer bir hazırlık yapıyor.

Markle "Onlar için böyle bir zaman kapsülü yapmanın harika olduğunu düşündüm. Bu yüzden çocuklarım için elektronik postalar hazırlıyorum. Bunları bir noktada onları vereceğim" diye konuştu.

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Markle "Her gece yatmadan önce onlara elektronik postalar yazıp gönderiyorum" diye anlattı yaptıklarını.

Hatta tıpkı arkadaşı gibi Archie ve Lilibet'e fotoğraflar da gönderiyor. Böylece iki çocuğu için anılar yaratıyor.

Meghan Markle, Archie ile Lilibet'in bu elektronik postaları ya 16 ya da 18 yaşında göreceklerini de sözlerine ekledi.

Anlattığına göre Markle bu şekilde iki çocuğuna da onlara ne kadar önem verdiğini göstermeyi amaçlıyor.

Meghan Markle, çocuklarıyla gurur duyduğunu ve ikisinin de harika olduğunu söyledi.

İki çocuk da babaları Prens Harry gibi kızıl saçlı.

Sussex Düşesi, bu röportajı vermeden önce Archie ve Lilibet'in daha önce hiç görülmemiş fotoğraflarını sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Montecito'daki aile evlerinin gül bahçesinde çekilen fotoğraflarda hem Archie'nin hem de Lilibet'in saç renginin babaları Prens Harry gibi kızıl olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada Markle, geleneği bozmadı ve yine çocuklarının yüzünü göstermedi, bunun yerine arkadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Archie, henüz anne ve babası İngiliz kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bırakmadan önce Londra'da dünyaya geldi.

Bu yüzden de doğumundan 10 gün sonra aile tarafından davet edilen basın mensuplarının karşısına çıktı.

Söylenenlere göre Harry, karısı Meghan'ın işlerinin tanıtımı için çocuklarını kullanmasından hiç hoşlanmıyor.

Birkaç kez de babasıyla birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

ABD'de dünyaya gelen Lilibet ise bir yaşına gelip de ilk doğum gününü Londra'da kutlayıncaya kadar yüzünün net olarak göründüğü hiçbir fotoğrafı yayınlanmadı.

Archie ve Lilibet büyüdükçe ikisinin de yüzünü kamuoyuna göstermemek için ayrı bir çaba harcamaya başladı Meghan ile Harry.

Fakat Markle'ın kocası Harry ile ABD'de yürüttüğü işlerin yolunda gitmemesi üzerine çocuklarını ön plana çıkarmaya başladı. Yine de yüzlerini göstermemeyi tercih ettiğini hatırlatalım.