Evlenip yuva kurdu ama 10 yıl önce ölen aşkını unutmadı: Seni çok özledim koca adam!

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Ünlü oyuncu Lea Michele, ses getiren dizi Glee’de rol almaya başlamasıyla birlikte tüm dünya tarafından tanınan bir yıldıza dönüşmüştü. Ülkemizde de ilgiyle izlenen dizinin bir diğer oyuncusuysa Kanadalı Cory Monteith’ti. İki genç yıldız dizide aşıkları canlandırıyordu ve aralarındaki kimya gerçek hayata da yansımakta gecikmeyecekti.

Lea Michele ve Cory Monteith Glee dizisiyle hem şöhrete hem de aşka kavuşmuştu

İkili 2008’de dizinin kadro seçimleri yapılırken tanıştılar. 2009’da yayınlanmaya başlayan ve 2015’te sona eren dizinin başrollerini paylaşan genç oyuncular dizi yayınlanmaya başladıktan sonra giderek yakınlaştı ve 2011 sonunda sevgili oldular.

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Cory Monteith, genç yaşında hatta çocuk denecek yaşta uyuşturucuya alıştığını ve bunun hayatında büyük bir soruna dönüştüğünü hiçbir zaman saklamamıştı. Dönem dönem bu konuda tedavi gören genç yıldız her seferinde bu batağa tekrar düşmekten kurtulamıyordu.

Genç çift dizideki aşklarını gerçek hayata taşımışlardı

Oynadıkları diziyle hem dünya çapında şöhreti hem de aşkı bulan Lea Michele ve Cory Monteith, birbirlerinin kariyerlerini ve genel manada hayatlarını iyi yönde etkilemek için çaba gösteriyordu. Cory Monteith, Lea Michele’le aşk yaşamaya başladıktan sonra yeniden rehabilitasyon merkezine gitti ve iyileşmek için çok çaba gösterdi.

Ancak genç aşıkları ayıran acı haber ilişkileri başladıktan sadece 1,5 sene sonra gelecekti: Cory Monteith, Kanada'nın Vancouver şehrinde bir otel odasında ölü bulunmuştu. Takvimlerse tam 10 yıl öncesini, 14 Temmuz 2013’ü gösteriyordu. Yıldız aktörün ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu açıklandı.

Lea Michele ve Cory Monteith'in aşk ne yazık ki genç oyunucunun aşırı dozda uyuşturucudan ölümüyle birlikte yarım kaldı

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Cory Monteith, trajik bir şekilde hayatını kaybettiğinde daha sadece 31 yaşındaydı ve gösteri dünyasının gelecek vaat eden parlak oyuncularından biriydi. Ölümü tüm Glee ekibini yıktı. Başta da sevgilisi Lea Michele’i… Günlerce ağzını bıçak açmayan, aşkının ölümüyle ilgili açıklama bile yapamayan Lea Michele o günlerde boynunda “Cory” yazan bir kolyeyle görüntülenmişti.

26 yaşında gencecik bir yıldızken yaşadığı büyük acıyı kalbine gömmeye çalışan ve çok uğraşsa da sevdiği adamı uyuşturucuya kurban Lea Michele, Cory Monteith’in ölümünün ardından haftalar geçtikten sonra sadece Instagram’a onunla birlikteyken çekilmiş bir fotoğrafını koymuş ve "Çok büyük sevginiz ve desteğinizle bu dönemi atlatmama yardım ettiğiniz için teşekkürler. Cory sonsuza kadar kalbimde olacak." yazabilmişti.

Lea Michele, evlendi ve bir yuva kurdu ancak üzerinden 10 yıl geçmiş olsa da Cory Monteith'i unutmadı... Ölüm yıldönümünde eski aşkı için özel bir paylaşım yapan ünlü oyuncu ona "Seni çok özledim koca adam" diye seslendi

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Aradan geçen yıllarda Lea Michele, kariyerine odaklandı, hem sinema hem de televizyon için çekilen projelerde yer almaya devam etti. Bir yandan da tiyatro sahnesine adım atan yıldız oyuncu Broadway’in de en sevilen oyuncularından biri oldu.

2019’da iş insanı Zandy Reich’la evlenen Lea Michele’in 2020’de bir oğlu oldu. Mutlu evliliğini sürdüren ve hayal ettiği aileyi kuran Lea Michele, yine de 10 yıl önce ölen büyük aşkını unutmadı. Cory Monteith’in 10. ölüm yıldönümünde birlikte bir fotoğraflarını paylaşan Michele eski aşkına şu sözlerle seslendi:

“Hey sen. 10 yıl oldu. Burada, yanımda olduğun anlar sanki dün gibi. Ama bir yandan da sanki sana milyonlarca yıl uzakmışım gibi. Seninle sahip olduğumuz tüm anıları kalbimde, en güvenli yerde tutuyorum. Ve hiçbirini unutmayacağım. Hepimiz seni özledik. Bizi aydınlatan ışığını asla unutmayacağız. Seni çok özlüyorum koca adam.”