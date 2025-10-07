Evlenince müziği bırakıp bırakmayacağını açıkladı: Bunlar ne kırıcı sözler böyle!

Haberin Devamı

Mesleğindeki büyük başarısıyla birlikte bu kez aşkta da yüzü güldü ve en sonunda gönlünün sahibini bulup nişanlandı.

12’nci albümünü çıkaran Taylor Swift bu aralar tanıtım çalışmaları için o kanal senin bu kanal benim dolaşıyor. Ve albümünün reklamını yaparken bir yandan da ekranlarda ve radyolarda röportajlar veriyor.

İşte bunların en sonuncusunda çok merak edilen bir konuya da açıklık getirdi.

BBC Radio 2 sunucusu, Taylor Swift'e Travis Kelce ile nişanlandıktan sonra çıkardığı bu 12’nci albümün son albümü olup olmayacağını sordu.

Haberin Devamı

Bu sorunun sorulma nedeni de aslında Swift hayranlarının sürekli olarak bu teoriyi gündeme getirmesi ve ünlü şarkıcının evlenince artık sahneden inip sadece mutlu bir hayat yaşamak istediğini söylemeleriydi.

Taylor Swift bu teorinin çok “kırıcı” olduğunu söyledi ve mesleğini bırakmaya asla niyeti olmadığını söyledi.

"Bu, şok edici derecede saldırgan bir tavır ve çok da kırıcı bir şey” diyen Taylor Swift "İnsanlar işlerini bırakmak için evlenmiyor” sözleriyle müziği bırakmaya hiç niyeti olmadığını açıkça ortaya koydu.

Sunucu ise bu gerginliği "Sanırım hayranlar sadece panik halindeydi. Bazen paniklemeyi seviyorlar” sözleriyle geçiştirmeye çalıştı.

Taylor Swift yeni albümü "The Life of a Showgirl"ü 3 Ekim’de yayınladı. 12 şarkılık albüm internette fırtına gibi estirdi ve karışık eleştiriler aldı.

Ünlü şarkıcı daha sonra nişanlısı, ünlü futbol yıldızı Travis Kelce’nin kendisinin de mesleğine çok bağlı olduğunu söyledi ve "Birlikte olduğum kişiyi seviyorum çünkü o yaptığım işi seviyor ve benim sanat ve müzik yapmaktan ne kadar tatmin olduğumu çok iyi biliyor" dedi.

Haberin Devamı

"Travis'le ilgili en harika şey şu: Yaptığı işe o kadar tutkulu ki, benim de yaptığım işe tutkuyla bağlı olmam hoşuna gidiyor. Hiçbir zaman 'Hâlâ müzik yapıyor olmana çok üzülüyorum' demeyecek.”

2023’ten beri birlikte olan ünlü çift 26 Ağustos'ta nişanlanmıştı.

Taylor Swift, kendi düğününden önce, uzun zamandır arkadaşı olan Selena Gomez'in düğününe katıldı. Hatta düğünde bir konuşma da yaparak “Vay be, Selena benden önce evlenmeyi başardı” diyerek şaka yaptı.