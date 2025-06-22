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Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

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#Kate Upton#Justin Verlander#Anne Olan Ünlüler
Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 12:56

2017’de, İtalya’nın Toskana şehrinde gerçekleşen küçük ama romantik düğünlerine kadar ünlü çift sürekli birbirleri ve ilişkileri hakkında açıklamalar yapıp aşklarını dünyaya anlattılar. Podyumların ünlü ismi kocası müstakbel kocası için hayatımdaki en güzel şey diyordu.

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Başarılı kariyeriyle ülkesinin en büyük spor yıldızlarından olan bu müstakbel eş de başarılı modele olan aşkını yere göğe sığdıramayıp onun güzelliğinden nasıl büyülendiğini anlatıyordu.

Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

Düğün günlerini anlatırken Amerikan futbolu yıldızı Justin Verlander da “Kapılar açılıp da onu koridorda yürürken gördüğüm an kendimi kaybettim” diyerek karısının dünyayı kendine hayran bırakan güzelliğinden nasıl etkilendiğini anlatıyordu.

Kate Upton, kariyerine 2008 yılında başlamış, model olarak asıl çıkışını ise 2011'de Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde yaparak "Yılın Çaylağı" seçilmesiyle adını duyurmuştu.

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Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

Hem geçmişte hem de günümüzde birçok ünlü modelin kariyerinde büyük bir sıçrama tahtası olan dergiye 2012, 2013 ve 2017 yıllarında da kapak olarak ününü iyice artırdı. Bir dönem Victoria’s Secret meleklerinden biri de oldu.

Kate Upton’ın hayatını değiştiren, onu mesleğinden uzaklaştıran ancak mutlu bir yuva kurmasını sağlayan şey 2014’te Justin Verlander’le tanışması oldu.

Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

Geçtiğimiz günlerde yeniden anne olan Kate Upton ikinci çocuğunu, oğlunu kucağına aldı ve büyük bir mutluluk yaşadı.

2016’da nişanlanan ünlü çift Kasım 2017’de evlenmiş ve kızları Genevieve’i de düşünlerinden tam 1 yıl sonra kucaklarına almışlardı.

Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

Çiftin Bellamy Brooks adını verdikleri oğulları da bu hafta dünyaya geldi.

Evlenip anne olduktan sonra podyumlardan çekilen Kate Upton modelliği birakmış olsa da hâlâ önemli markaların kampanyalarında yer alıp fotoğraf çekimlerine katılıyor ve bir yandan para kazanmaya da devam ediyor.

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Evlenince mesleğini bırakmıştı… Ünlü model ikinci kez anne oldu

Yine de evlendikten sonra mesleğinden vazgeçen Kate Upton için artık tüm öncelik eşi, çocukları ve ailesi oldu. Kızı Genevieve'nin doğumuyla birlikte daha gözlerden uzak bir hayat sürmeye başlayan Kate Upton annelik ve aile hayatına öncelik vermesiyle birlikte modellik projelerini büyük ölçüde azalttı ve bu yeni hayatında çok mutlu olduğunu söylüyor.

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#Kate Upton#Justin Verlander#Anne Olan Ünlüler

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