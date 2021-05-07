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Magazin
Haber Giriş: 07.05.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı

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Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı

Oyuncu Öykü Çelik, nisan ayında Survivor yarışmasından elenmişti. Türkiye'ye döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan'dan evlenme teklifi alan Çelik'in mutluluğu kısa sürdü.

Vakalar düştükten sonra nikah masasına oturacaklarını açıklayan çift, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Çelik haberi Instagram sayfasından duyurdu:

"İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinde bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da aynı hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler..."

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Evleneceklerini açıklamışlardı... Öykü Çelik ile İsmail Berhan Perinçekli ayrıldı

 

 

 

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