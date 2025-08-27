Onun bile tek derdi sevdiÄŸine iyi gÃ¶rÃ¼nmek Evlenecek ama Ã¶nce gÃ¶ÄŸÃ¼slerini kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼rmek istiyor

Haberin DevamÄ±

Ã–ncelikle ÅŸunu belirtelim ki Tom Cruise elbette fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n gÃ¼zel olmasÄ± iÃ§in elinden geleni yapÄ±yor. Sahip olduÄŸu bÃ¼tÃ¼n olanaklarÄ± deÄŸerlendiriyor...

Estetik, kozmetik mÃ¼dahale bir yana o inci gibi diÅŸlerinin de doÄŸal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± herkes biliyor.

Ama diÄŸer yandan onunla ilgili bilinen baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± da Cruise'un kendine Ã§ok iyi baktÄ±ÄŸÄ±. Yani yaÅŸÄ±na meydan okuyan o fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ korumak iÃ§in dÃ¼zenli egzersiz yapÄ±yor, saÄŸlÄ±klÄ± besleniyor.

Belki canÄ±nÄ±n Ã§ektiÄŸi bazÄ± yiyecekleri aÄŸzÄ±na bile koyamÄ±yor. Hayatta her ÅŸeyin bir bedeli var!

OÄžLU YAÅžINDAKÄ°LER BÄ°LE ONU KISKANIYOR... AMA Ã–YLE BÄ°R DERDÄ° VAR KÄ°!

SonuÃ§ olarak Tom Cruise, bÄ±rakÄ±n yaÅŸÄ±tlarÄ±nÄ± ve kuÅŸaktaÅŸlarÄ±nÄ±, kendisinden Ã§ok genÃ§leri bile kÄ±skandÄ±racak bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip.

Ama sanmayÄ±n ki Cruise aynaya baktÄ±ÄŸÄ±nda "Tamam... Ben kusursuzum" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Tam tersine onun da iÃ§ini kemiren, Ã§are bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sorunu var..

Gelin, bunun ne olduÄŸuna ve Cruise'un bunu neden bu kadar dert ettiÄŸine bir bakalÄ±m.

ArtÄ±k herkesin bildiÄŸi gibi 2012 yÄ±lÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ karÄ±sÄ± Katie Holmes'tan boÅŸandÄ±ktan sonra Cruise'un hayatÄ±na Ã¶yle gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ gere gere kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ± biri girmemiÅŸti..

Elbette adÄ± birÃ§ok aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸtÄ± ama Cruise, bunlar hakkÄ±nda hep sessiz kaldÄ±.





GENÃ‡ YILDIZLA AÅžK YAÅžAMAYA BAÅžLADI KENDÄ°NE BAKIÅžI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Sonunda KÃ¼ba'dan Hollywood'a gelen Ana de Armas ile gerÃ§ekten aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ± Cruiseâ€¦ Hatta ikili, artÄ±k el ele kameralar tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmekten bile Ã§ekinmiyor.

Daha da Ã¶tesinde Cruise ile Ana de Armas'Ä±n evleneceÄŸi bile konuÅŸuluyor.

DiÄŸer yandan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Tom Cruise'un bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶ncesinde iÃ§ini kemiren bir sorundan kurtulmasÄ± gerekiyor.

Film setlerindeki mÃ¼kemmeliyetÃ§iliÄŸi bilinen Cruise, Ã¶zel hayatÄ±nda da farklÄ± deÄŸil. En Ã§ok da sevgilisinin yanÄ±nda ve ona kusursuz gÃ¶rÃ¼nme amacÄ±nda.

Mission Impossible (GÃ¶revimiz Tehlike) serisiyle kariyerinin en zirve dÃ¶nemini yaÅŸayan Tom Cruise, gÃ¶ÄŸÃ¼slerini bir erkek iÃ§in fazla bÃ¼yÃ¼k buluyor. BunlarÄ± operasyonla kÃ¼Ã§Ã¼ltmeyi istiyor.

KURTULMAK Ä°Ã‡Ä°N HER YOLU DENEDÄ° AMA OLMADI

Radar adlÄ± internet sitesine konuÅŸan bir kaynaÄŸa gÃ¶re Cruise, bir erkek iÃ§in fazla bÃ¼yÃ¼k bulduÄŸu bu gÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesi yaÄŸlarÄ±ndan kurtulmak iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor yÄ±llardÄ±r.

O bÃ¶lgeye Ã¶zel egzersizler ve diyet programlarÄ± uyguluyor. Ama ne Ã§are ki bir tÃ¼rlÃ¼ istediÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye kavuÅŸabilmiÅŸ deÄŸil.

SÃ¶z konusu kaynak "Tom'un yaÅŸÄ±na gÃ¶re gayet formda olduÄŸu inkar edilemez... Ama vÃ¼cudundaki bir bÃ¶lge ona gerÃ§ekten Ã¼zÃ¼ntÃ¼ veriyor. O da gÃ¶ÄŸÃ¼sleri" diye konuÅŸtu.

BÃ¼tÃ¼n Ã§abalarÄ±na raÄŸmen bir tÃ¼rlÃ¼ kurtulamadÄ±ÄŸÄ± bu sorun iÃ§in bir kerelik ve net bir Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yor Cruise sÃ¶ylenenlere gÃ¶re. Bunun iÃ§in de ameliyat masasÄ±na yatmayÄ± bile gÃ¶ze almÄ±ÅŸ durumda.

Tom Cruise her ne kadar kendisi gÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesini iri bulup kurtulmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da sevgilisi Ana de Armas onun fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden hiÃ§ rahatsÄ±zlÄ±k duymuyor.





FÄ°LM PROJESÄ° Ä°Ã‡Ä°N YAKINLAÅžTI SONRA ROMANTÄ°K Ä°LÄ°ÅžKÄ° BAÅžLADI

KÄ±saca Cruise ile Ana de Armas'Ä±n aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ne deÄŸinirsek... SÃ¶ylenenlere gÃ¶re baÅŸlangÄ±Ã§ta Cruise KÃ¼balÄ± yÄ±ldÄ±za bir film projesi nedeniyle yakÄ±nlaÅŸtÄ±. Ama sonra romantik olarak da ilgi duymaya baÅŸladÄ±.

Kaynaklara gÃ¶re de Ana'yÄ± etkilemek iÃ§in bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullandÄ±. SonuÃ§ta gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de bu konuda baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Cruise'u rahatsÄ±z eden tek ayrÄ±ntÄ± ise bÃ¼yÃ¼k bulduÄŸu bÃ¼yÃ¼k gÃ¶ÄŸÃ¼sleri.

Genellikle aklÄ±na koyduÄŸunu yapan Cruise'un bu sorununa da Ã§Ã¶zÃ¼m bulacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.





Ana de Armas daha Ã¶nce de bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ oyuncu Ben Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla konuÅŸulmuÅŸtu.Â

