Evlendikten yıllar sonra kuzen olduklarını öğrenmişlerdi… Bir yastıkta 36 seneyi devirdiler!

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Aşkların ve evliliklerin çoğu zaman uzun ömürlü olmadığı gösteri dünyasının en mutlu evliliklerinden birine imza atan Kevin Bacon ve Kyra Sedgwick geçtiğimiz gün evliliklerinin 36. yıl dönümünü kutladı.
BİRLİKTE YAŞLANDILAR... ÖZEL GÜNLERİNİ ŞARKI SÖYLEYEREK KUTLADILAR
Yıl dönümü kutlaması için dışarı çıkmaya hazırlanırken çektikleri tatlı bir videoyu Instagram hesaplarından paylaşan çift birbirlerine olan ölmez aşklarını birlikte şarkı söyleyerek kutladılar.
Videoda 59 yaşındaki Sedgwick makyaj yaparken 66 yaşındaki Bacon elinde bir gitarla odaya girerken Sedgwick gitmeye neredeyse hazır olduğunu söyledikten sonra Bacon gitarı tıngırdatmaya ve ona şarkı söylemeye başlıyor.
Travis (35) ve Sosie (32) adında iki yetişkin çocuğu olan Bacon ve Sedgwick, 1988 yapımı televizyon filmi Lemon Sky'ın setinde Bacon'ın Sedgwick'i yemeğe davet etmesinin ardından birbirlerine aşık oldular.
Çift, çıkmaya başladıktan sadece birkaç ay sonra, Aralık 1987'de nişanlandı ve 1988’de de evlendiler.
O YEMEĞE GİTMEDİ AMA...
Oysa Kevin Bacon o yemeğe setteki tüm ekibi davet etmiş ama en çok Kyra Sedgwick’le buluşmayı iple çekmişti. Sedgwick o gece yemeğe gitmedi, bir otelde önceden yaptırdığı masaj randevusuna gitmeyi tercih etti.
Kyra Sedgwick, masaj randevusundan çıktığında ise karşısında ileride evleneceği Kevin Bacon’ı görecekti… Bacon, aslında gönlünü kazanmak için ayarladığı bu yemeğe gelmeyen müstakbel karısını takip etmiş, ne yapıp edip onunla baş başa kalıp kalbini çalmayı başarmıştı.
Kyra Sedgwick bu büyük aşkın doğduğu günleri yıllar sonra “Kevin'e aşık olduğumda, gerçekten evlenmek için bir aciliyet varmış gibi hissettim ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sanki dehşete kapılmıştım. O tam aradığım kişiydi. O ruh eşimdi, o sadece bir taneydi.” diyerek anlatmıştı.
HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞAMIŞLARDI
Bir yastıkta 36 yılı deviren ünlü çift hakkındaki şaşırtıcı gerçek ise geçen yıl ortaya çıkmış ve herkesi şoke etmişti.
İngiltere'de oldukça popüler bir soy araştırması programı olan Finding Your Roots'a (Köklerini Bulmak) katılan Bacon ve Sedgwick birbirleriyle kuzen olduklarını evlendikten yıllar sonra öğrenmişti.
ÜNLÜ ÇİFT MEĞER KUZENMİŞ!
Programın sunucusu Henry Louis Gates Jr, stüdyoda Kyra Sedgwick'e, bir fotoğraf göstermiş ve bunun dokuzuncu göbekten kuzeni olduğunu söylemişti.
Bu inanılmaz tesadüfü öğrenen ünlü oyuncu “Biliyordum!” diye bağırmış ve "Birinci dereceden kuzen olmadığımız sürece sorun yok!" demişti.