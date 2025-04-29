Bir çiftçinin kızıydı... Şimdi Amerikan rüyasını yaşıyor... Evlendi, üç yıl sonra pasaportunu aldı... Vatandaşlık için değil aşk uğruna

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Elbette bazıları hedeflerini belirleyip yola çıkar ama bazıları da hiç öyle bir niyetleri yokken aniden kendilerini spot ışıklarının altında bulur. Önlerinde uzanan yol da pırıltılıdır zaten.

İşte Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan Camilla Alves de bunlardan biri. Ödüllü oyuncu Matthew McConaughey ile 2012 yılından beri üç çocuklu mutlu bir evlilik sürdüren Camilla Alves'in hayatı tam bir Amerikan rüyası.

AİLECE GECEYE DAMGA VURDULAR

42 yaşındaki Alves ile 55 yaşındaki McConaughey, geçtiğimiz hafta gittikleri bir etkinlikte bütün bakışları üzerlerinde topladı.

Elbette kendileri başlı başına bir ilgi odağı. Ama bu kez yanlarında artık boylarına gelen üç çocukları vardı. Onların bu kadar büyümüş olması ve özellikle de annelerine olan benzerlikleri bütün bakışları ünlü çiftin üzerinde topladı.

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Uzun sözün kısası, Camilla Alves ve Matthew McConaughey, çocuklarıyla birlikte geceye damgalarını vurdu.

Aslına bakılırsa Camilla Alves'in öykünü birçoklarına göre "rüya gibi... " Brezilya'da çiftlik sahibi bir baba ile tasarımcı bir annenin kızı olarak dünyaya geldi Camilla Alves. 15 yaşına kadar da ülkesinde büyüdü.

Sonra bir gün ABD'de yaşayan teyzesini ziyaret etmeye karar verdi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Teyzesinin de desteğiyle orada kalmaya karar verdi.

Alves, geçimini teyzesinin yardımıyla sağlamak yerine türlü türlü işte çalıştı. Kimi zaman temizliğe gitti, kimi zaman garsonluk yaptı.

Bu süreçte de doğru dürüst bilmediği İngilizceyi öğrendi. 19 yaşına geldiğinde de New York'a taşındı. Artık bir hedefi vardı: Modellik yapmak.

Gösterişli fiziği sayesinde amacına ulaşması zor olmadı. Alves, 2010 yılında bir TV programı sunmaya başladı. İki yıl sonra da ünlü bir giyim firmasıyla anlaşma imzaladı.

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2016'da kadınlara yönelik bir internet sitesi kurdu. Burada sağlıklı beslenme, güzellik gibi konularda hemcinslerine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı.

Camila Alves'in ailesi Brezilya'da yaşıyor. O da zaman zaman sosyal medyada eski günlerini anıyor.

HAYATINI DEĞİŞTİREN TANIŞMA

2006'da Matthew McConaughey ile romantik bir ilişkiye başladı. Altı yıl sonra çift evlendi. Üç çocuklarıyla mutlu bir evlilikleri var.

Matthew McConaughey, birkaç ay önce katıldığı bir sohbet programında eşini gördüğü zaman neler hissettiğini açık yüreklilikle anlatmıştı.

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Matthew McConaughey, Brezilyalı model Camila Alves'le ilk tanıştığında aralarında çok sıkı bir bağ oluştuğunu söyledi.

Oyuncu "O sırada eskisinden çok daha iyi Portekizce ve İspanyolca konuşmaya başladım" dedi. McConaughey, İspanyolcayı gençlik yıllarında Teksas'ta yaşadığı dönemde öğrendiğini anlattı.

DİZ ÇÖKEREK EVLENME TEKLİF ETTİ

2006'da Camila Alves ile çıkmaya başlayan Matthew McConaughey, bir başka röportajında da ona evlenme teklif ederken bunu kabul edip etmeyeceğinden emin olmadığını da itiraf etti.

Oyuncu, önünde diz çöküp Alves'e evlilik teklif ettiği anı hatırladığını da söyledi. Teklifi tüm ailesinin bir arada bulunduğu bir ortamda yaptığını söyleyen McConaughey "Hemen 'evet' demedi. Bütün aile onun 'hayır' diyeceğini sandı" diye anlattı.

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Alves teklifi kabul ettikten sonra da oyuncunun yoğun çalışma programı nedeniyle birkaç ay beklemek zorunda kalmışlar.

Camilla Alves, evlenrdikten üç yıl sonra ABD vatandaşı oldu. Yeni pasaportunu almak için gittiği yemin töreninde kocası Matthew onu yalnız bırakmadı. Tabii üç çocukları da yanlarındaydı.

Camila Alvces, sosyal medya sayfasında kayınvalidesi ile birlikte çekip paylaştığı videolarla da konuşuluyor.

Sık sık kayınvalidesi ile mutfakta sağlıklı yiyecek ve içecekler hazırlarken çekilen görüntülerini de paylaşan Alves'in takipçileri, Mary Kathlene McCabe'in de gelinini gerçekten sevdiği görüşünde.

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Aile, önceki yıl Matthew McConaughey ve Camila Alves, Mary Kathlene McCabe'in doğum günü kutlamaları için İstanbul'u da kapsayan bir Avrupa turuna çıktı.

Ünlü çiftin 15 yaşında Vida, 12 yaşında Livingstone ve 6 yaşında Levi adında üç tane çocuğu var. Üç kardeşin en büyüğü Vida sık sık anne ya da babasıyla objektiflere takılıyor.