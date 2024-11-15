Evlendikleri aşk yuvası ayrılırken kabusları oldu… İntikam planı işe yaramadı… Eski kocasıyla mahkemede yüzleşecek!

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İlerleyen yıllarda yaşananlarsa bu peri masalını tam bir kâbusa çevirecekti.
2004’te, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filminin setinde büyük bir aşk yaşamaya başlayan çift önce altı çocuklu kocaman bir aile oldular, uzun yıllar sonra, 2014’te de evlendiler.
BÜYÜK AŞKIN KAHRAMANLARI ARTIK KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN
Sadece iki sene süren bu evliliğin ardından Angelina Jolie boşanma davası açtı ve o günden bu yana kanlı bıçaklı düşman haline gelen bir zamanların tutkulu aşıklarının hukuk savaşları hâlâ bitmedi.
Önce çocuklarının velayeti konusunda kavgaya tutuşan Pitt ve Jolie bu konuda tam bir anlaşmaya varamasa da altı çocuklarının dördünün reşit olmasıyla bu konu artık geri planda kaldı.
BİTMEYEN KAVGADA SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK
Çiftin düğünlerini yaptıkları, birlikte geçirmeyi planladıkları hayatlarının ileriki aşamalarında belki de yerleşmeyi düşündükleri Fransa’daki mülkleriyle ilgili kavga ise bir türlü bitmek bilmedi.
Şimdi ise Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin şaraphane savaşı mahkemeye taşınıyor. Ve söylenenlere göre dava 2026'ya kadar sürebilir…
Brad Pitt ve Angelina Jolie' nin Fransız şaraphaneleri Château Miraval üzerindeki destansı savaşı, Pitt'in sert hukuk mücadelesindeki son raundu kazanmasının ardından mahkemeye taşınıyor.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR… YENİ İFŞALAR YOLDA OLABİLİR!
ABD basınına konuşan kaynaklar, davada yıldızların ifadelerinin alınacağını -ki bu da çift hakkında daha ilginç ifşaatlara yol açabilir- ancak duruşma tarihinin 2026'da olabileceğini söyledi.
Angelina Jolie çok uğraşsa da Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcı davayı düşürme girişimlerini reddederek kavganın mahkemede devam etmesinin önünü açtı. Böylece yıllar süren bu kavgada Brad Pitt ve Angelina Jolie ilk kez hakim karşısında ifade vermek zorunda kalacak.
BURADA EVLENMİŞLERDİ… GELECEK HAYALLERİ YARIM KALDI
Yıllardır çocukları uğruna bile yüz yüze gelmeyi reddeden eski aşıkların uzlaşmasına ise neredeyse imkânsız gözüyle bakılıyor.
Eski eşler Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasından bu yana 2008'de satın aldıkları üzüm bağı ve arazide yer alan şato için kavga ediyor. Çift düğünlerini de burada yapmıştı.
500 milyon dolarlık mülk üzerindeki anlaşmazlık, Jolie'nin üzüm bağında sahip olduğu hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler'e satmasıyla başladı. Brad Pitt de bu satışın tamamen eski eşinin intikam hamlesi olduğu söyledi ve satışa itiraz ederek dava açtı.
HİSSELERİ İNTİKAM MESELESİ YAPTI
Brad Pitt, Angelina Jolie’nin hisselerini kendisine bildirim yapmadan satma hakkının bulunmadığını, bunun için bir anlaşmaya imza attığını ancak eski karısının boşanma sürecinde kendisinden intikam almak için satışı gerçekleştirdiğini savunuyor.
Jolie ise Brad Pitt'in geçmişteki kötü davranışlarını örtbas edecek ağır bir gizlilik anlaşması imzalamasını istediği için hisselerini Pitt'e değil bir başkasına sattığını ve bu satışın yasal olduğunu söylüyor.
“DAVAYA ŞAHSİ MESELELERİ KARIŞTIRDI”
Pitt'in avukatları daha önce davanın “basit bir iş anlaşmazlığı” olduğunu ve “karşı tarafın sürekli olarak davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran ve yargılamayı karmaşıklaştıran ve uzatan kişisel unsurlar ortaya koyduğunu” iddia etmişti.
HİSSELER DÜĞÜN HEDİYESİYDİ
Bu paylaşılamayan üzüm bağları iki yıldız birlikteliklerinin mutlu zamanlarında, Angelina Jolie ikizleri Vivien ve Knox’a hamileyken satın almıştı.
Pitt yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu. İkili 2014 yılında bu şatoda nikah masasına oturmuş ve Pitt düğün hediyesi olarak Jolie'ye fazladan yüzde 10'luk bir pay hediye etmişti.
Hisseler Pitt'ten o zamanki müstakbel gelinine 1 avro karşılığında geçmişti. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bu kavga her iki yıldıza da çok daha pahalıya mal oldu…