Evlendikleri aşk yuvası ayrılırken kabusları oldu… İntikam planı işe yaramadı… Eski kocasıyla mahkemede yüzleşecek!

Haberin Devamı

İlerleyen yıllarda yaşananlarsa bu peri masalını tam bir kâbusa çevirecekti.

2004’te, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filminin setinde büyük bir aşk yaşamaya başlayan çift önce altı çocuklu kocaman bir aile oldular, uzun yıllar sonra, 2014’te de evlendiler. Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin yıllardır bitmeyen hukuk savaşı artık mahkeme salonlarına taşınıyor

BÜYÜK AŞKIN KAHRAMANLARI ARTIK KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN

Sadece iki sene süren bu evliliğin ardından Angelina Jolie boşanma davası açtı ve o günden bu yana kanlı bıçaklı düşman haline gelen bir zamanların tutkulu aşıklarının hukuk savaşları hâlâ bitmedi.

Haberin Devamı

Önce çocuklarının velayeti konusunda kavgaya tutuşan Pitt ve Jolie bu konuda tam bir anlaşmaya varamasa da altı çocuklarının dördünün reşit olmasıyla bu konu artık geri planda kaldı.

BİTMEYEN KAVGADA SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEYECEK

Çiftin düğünlerini yaptıkları, birlikte geçirmeyi planladıkları hayatlarının ileriki aşamalarında belki de yerleşmeyi düşündükleri Fransa’daki mülkleriyle ilgili kavga ise bir türlü bitmek bilmedi.

Pitt ve Jolie Fransa'daki bu şato ve geniş arazilere yayılan üzüm bağlarını mutlu günlerinde satın almış, 2014'teki düğünlerini bile burada yapmıştı... Château Miraval olarak anılan bu aşk yuvası yıllar sonra ikilinin arasındaki savaşın en büyük kozu haline geldi

Şimdi ise Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin şaraphane savaşı mahkemeye taşınıyor. Ve söylenenlere göre dava 2026'ya kadar sürebilir…

Brad Pitt ve Angelina Jolie' nin Fransız şaraphaneleri Château Miraval üzerindeki destansı savaşı, Pitt'in sert hukuk mücadelesindeki son raundu kazanmasının ardından mahkemeye taşınıyor.

Haberin Devamı





İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR… YENİ İFŞALAR YOLDA OLABİLİR!

ABD basınına konuşan kaynaklar, davada yıldızların ifadelerinin alınacağını -ki bu da çift hakkında daha ilginç ifşaatlara yol açabilir- ancak duruşma tarihinin 2026'da olabileceğini söyledi.

Brad Pitt Château Miraval'de kurduğu şaraphaneyle üretim yapmakla kalmadı Fransız üreticilerle iş birliği yapıp bir kozmetik markası da kurdu... Ancak Angelina Jolie'nin hisselerini satmasıyla birlikte işleri zora girdi

Angelina Jolie çok uğraşsa da Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcı davayı düşürme girişimlerini reddederek kavganın mahkemede devam etmesinin önünü açtı. Böylece yıllar süren bu kavgada Brad Pitt ve Angelina Jolie ilk kez hakim karşısında ifade vermek zorunda kalacak.

Haberin Devamı

BURADA EVLENMİŞLERDİ… GELECEK HAYALLERİ YARIM KALDI

Yıllardır çocukları uğruna bile yüz yüze gelmeyi reddeden eski aşıkların uzlaşmasına ise neredeyse imkânsız gözüyle bakılıyor.

Angelina Jolie bu mülkteki hisselerini bir Rus iş adamına sattı, bunu da Brad Pitt'e haber vermeden yaptı... Ünlü oyuncu eski karsının bu davranışını "intikam" isteği olarak adlandırıyor

Eski eşler Jolie'nin 2016'da boşanma davası açmasından bu yana 2008'de satın aldıkları üzüm bağı ve arazide yer alan şato için kavga ediyor. Çift düğünlerini de burada yapmıştı.

500 milyon dolarlık mülk üzerindeki anlaşmazlık, Jolie'nin üzüm bağında sahip olduğu hisselerini Rus iş adamı Yuri Shefler'e satmasıyla başladı. Brad Pitt de bu satışın tamamen eski eşinin intikam hamlesi olduğu söyledi ve satışa itiraz ederek dava açtı. Dava konusu olan şato ve üzüm bağlarının değeri yaklaşı 500 milyon dolar

Haberin Devamı

HİSSELERİ İNTİKAM MESELESİ YAPTI

Brad Pitt, Angelina Jolie’nin hisselerini kendisine bildirim yapmadan satma hakkının bulunmadığını, bunun için bir anlaşmaya imza attığını ancak eski karısının boşanma sürecinde kendisinden intikam almak için satışı gerçekleştirdiğini savunuyor.

Jolie ise Brad Pitt'in geçmişteki kötü davranışlarını örtbas edecek ağır bir gizlilik anlaşması imzalamasını istediği için hisselerini Pitt'e değil bir başkasına sattığını ve bu satışın yasal olduğunu söylüyor. Angelina Jolie hukuk mücadelsinin ilk raundunu kaybetti ve mahkemede eski kocasıyla yüzleşmek zorunda kalacak... Eski aşıklar ayrıldıklarından beri çocukları uğruna bile hiç görüşmediler

Haberin Devamı

“DAVAYA ŞAHSİ MESELELERİ KARIŞTIRDI”

Pitt'in avukatları daha önce davanın “basit bir iş anlaşmazlığı” olduğunu ve “karşı tarafın sürekli olarak davalarındaki zayıflıkları ortaya çıkaran ve yargılamayı karmaşıklaştıran ve uzatan kişisel unsurlar ortaya koyduğunu” iddia etmişti.

HİSSELER DÜĞÜN HEDİYESİYDİ

Bu paylaşılamayan üzüm bağları iki yıldız birlikteliklerinin mutlu zamanlarında, Angelina Jolie ikizleri Vivien ve Knox’a hamileyken satın almıştı.

Brad Pitt mülkteki hisselerinin bir kısmını düğün hediyesi olarak Jolie'ye hediye etmişti ve bu sırada da bir anlaşmaya varıp kendi rızası dışında Jolie'nin bu hisseleri satmasına engel koymuştu... Pitt'ten intikam almak isteyen Jolie bu anlaşmayı delip hisselerini sattığı için hakim karşısına çıkacak

Pitt yüzde 60, Jolie ise yüzde 40 hisseye sahip olmuştu. İkili 2014 yılında bu şatoda nikah masasına oturmuş ve Pitt düğün hediyesi olarak Jolie'ye fazladan yüzde 10'luk bir pay hediye etmişti.

Hisseler Pitt'ten o zamanki müstakbel gelinine 1 avro karşılığında geçmişti. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bu kavga her iki yıldıza da çok daha pahalıya mal oldu…