Evlendiğinden beri bunun hayalini kurmuştu… Bebek iyice kendini gösterdi: Ünlü oyuncu çok yakında anne olacak!

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Aylar boyunca tüm dünyayı gezdi, Barbie giysileriyle gösteri dünyasını adeta pembeye boyadı. Oscar’larda hayal kırıklığı yaşadı, performansı çok başarılı olsa da aday gösterilmedi.

Buna rağmen şıklığıyla Oscar gecesinin en göz kamaştıran isimlerinden olmayı başardı. Filmin yapımcıları arasında da olan Robbie, Barbie’nin başarısıyla servetine servet katmayı da bildi.

Karnı iyice belirginleşen ve doğum yapmasına az zaman kalan Margot Robbie yapımcılığını üstlendiği filmin galasına katıldı

ÖMRÜNÜN EN TATLI HEYECANI BAŞLADI

Özel hayatını gözler önünde yaşamayı pek sevmeyen, film setleri, ödül törenleri ve kırmızı halılar dışında da ortalıklarda gözükmemesiyle ünlenen güzel yıldız bugünlerde hayatının en tatlı heyecanını yaşıyor.

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Bebek beklediği temmuz ayında ortaya çıkan 34 yaşındaki Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ile birlikte yapımcılığını üstlendiği My Old Ass filminin ilk gösterimine karnı burnunda geldi.

Üzerine oturan dar gri elbisesiyle iyice büyüyen karnını sergileyen Margot Robbie ışıl ışıl parlarken filmin başrol oyuncularıyla birlikte kırmızı halıda gülümseyerek poz verdi.

BAŞTA SAKLADILAR, DUYULUNCA RAHATLADILAR

Çifte yakın kaynaklar temmuz ayında People dergisine Margot Robbie ve kocası Tom Ackerley’nin ilk çocuklarını beklediğini doğruladı ve karı kocanın hamilelik haberinin ortaya çıkmasıyla rahatladıkları söyledi.

Ünlü çift Wimbledon finalini böyle seyretmişti

Ünlü çiftin aslında aile kurmayı evlendiklerinden beri çok istedikleri ve ilişkilerinin başından beri anne baba olmanın hayalini kurdukları söyleniyordu.

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Özel hayatlarıyla öne çıkmak istemedikleri için hamilelik haberini uzunca bir süre gizli tutan çift Margot Robbie’nin karnı büyümeye başlayınca artık durumu saklayamaz hale geldiler.

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞKIN İLK MEYVESİ

Margot Robbie ve Tom Ackerley, 2013 yılında, Ackerley’nin yönetmen yardımcısı olduğu ve Margot Robbie’nin de kamera önünde yer aldığı Suite Française'de filminin çekimlerinde tanışmıştı.

Margot Robbie ve Tom Ackerley yoğun geçen bir seneden sonra yaz tatillerini İtalya'nın Sardinya adasında yaptılar

Çift 2016’da gizli bir törenle evlenmişti. Birçok ünlünün aksine özel hayatlarına çok önem veren ve sosyal medyadan aşk pozları paylaşmayan çift evlilikleriyle birlikte iş konusunda da ortak oldular.

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LuckyCap Entertainment adında bir şirket kuran Robbie ve Ackerley, Margot Robbie’nin başrolünü oynadığı I, Tonya, Birds of Prey ve Barbie gibi birçok filmin yapımcılığını da birlikte üstlendiler.

"O BENİ ASLA SEVMEZ SANMIŞTIM"

Tom Ackerley’le tanışmadan önce evlenmeyi pek de aklına getirmediğini itiraf eden Margot Robbie evlendikten yıllar sonra aşkının başladığı günleri “Çok uzun zamandır arkadaştık. Ona hep aşıktım ama “Tom beni asla sevmez” diye düşünüyordum” diyerek anlatmıştı.

Oysa güzel yıldızın duyguları karşılıklıydı ve çift 2014’te başlayan aşklarını iki yıl sonra nikah masasına taşıdı.

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İlişkilerini büyük ölçüde gözlerden uzak tutan çift, düğünlerinden neredeyse tam bir yıl sonrasına, 2017'ye kadar kırmızı halıda birlikte yürümedi.

Margot Robbie 2016’da evliliğiyle ilgili verdiği nadir röportajlardan birinde “Bu sektördeki diğer çiftlerden öğrendiğim en yararlı şey, kocanızla birbirinizi görmeden üç haftadan fazla zaman geçirmemenizin gerektiği oldu” demişti.

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HEM AŞKTA HEM İŞTE ORTAKLAR

Kocasıyla hem hayatını paylaşan hem de birlikte iş kurup çalışan güzel yıldız “Eşinizle birlikte iş yapmanın büyük bir savunucusuyum” sözlerini kullanmış ve “Evli olmak aslında şimdiye kadarki en eğlenceli şey, hayat bir şekilde çok daha eğlenceli hale geldi. Birinin eşi olmak gibi bir sorumluluğum var ve bu konuda hep daha iyi olmak istiyorum” demişti.

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