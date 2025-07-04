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Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu!

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#Vanessa Hudgens#Cole Tucker#Ünlü Çiftler
Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 17:31

Daha 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği filmiyle adını duyuran, 18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretin doruğuna erişen ünlü yıldız ömrünün en mutlu günlerini yaşıyor.

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Kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Austin Butler’la uzun yıllar birliktelik yaşayan ancak bu ilişkiyi nikah masasına taşıyamadan bitiren Vanessa Hudgens artık tüm hayalleri gerçek olmuş olan mutlu bir eş ve anne…

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

Vanessa Hudgens, 2020’nin sonlarına doğru birlikte görüntülenmeye başladığı ünlü beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile 2023'te nişanlanmıştı.

Ünlü oyuncu o dönem evlenmeyi dört gözle beklediğini ancak düğün yapmaktan korktuğunu söylemişti.

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

Düğünlerin hem çok masraflı hem de çok stresli olduğunu söyleyen Vanessa Hudgens “Keşke kaçarak evlensek” diye şaka yaparken 2023’ün sonunda gerçekten de söylediğine yakın şekilde, Meksika'nın Tulum kentinde gizli bir törenle evlendi.

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100 kişinin davetli olduğu bu özel günde ünlü oyuncu ve müstakbel eşinin yanında sadece çok yakın dostları ve aileleri yer aldı.

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

Hudgens, hamile olduğunu ilk kez Mart 2024'teki Oscar töreninin kırmızı halısında büyüyen karnını göstererek duyurmuştu.

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Çiftin ilk çocukları 3 Temmuz 2024'te dünyaya geldi.

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

Tatlı bir tesadüf sonucu çiftin henüz adını ve cinsiyetini açıklamadıkları ve yüzünü göstermedikleri bu bebek babası Cole Tucker’ın doğum gününde doğdu.

Vanessa Hudgens her özel günde olduğu gibi bu yıl da kocasının doğum gününü ona aşk sözcükleri yollayarak ve mutlu bir pozlarını paylaşarak kutladı.

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

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36 yaşındaki ünlü oyuncu 29 yaşına basan kocasına “İyi ki doğdun en iyi arkadaşım, sevgilim ve suç ortağım” diye seslendi ve “Sen benim her şeyimsin, kimse senin gibi olamaz” diye devam ederek Cole Tucker’a öpücük ve pasta emojileri yolladı.

Cole Tucker da karısından gelen bu güzel sözlere “Annelerin en güzeli” diyerek kalplerle cevap verdi.

Evlendi, barklandı, anne oldu… Ünlü oyuncunun tüm hayalleri gerçekleşti... Bebeğini bile kocasının yaş gününde doğurdu

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#Vanessa Hudgens#Cole Tucker#Ünlü Çiftler

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