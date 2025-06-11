O pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k ne demek Angelina.... EvlatlÄ±k kÄ±zÄ±nÄ± erkenden niÅŸanladÄ±n mÄ± yoksa

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Ama Ã¶yle olmadÄ±... Onu Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ ve varlÄ±klÄ± yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri ailesine kattÄ±. Zaten o andan itibaren de hayatÄ± deÄŸiÅŸti... KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir bebekti o sÄ±rada...

SonrasÄ±nda biyolojik annesi ortaya Ã§Ä±kÄ±p onun kendisine geri verilmesini istemiÅŸ olsa da o yine kendisini evlat edinen annesinin yanÄ±nda kaldÄ±... Onun verdiÄŸi sevgi ve Ã¶nÃ¼ne serdiÄŸi geniÅŸ imkanlarla bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Åžimdi artÄ±k 20 yaÅŸÄ±nda ve birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸunun kaderini paylaÅŸmaya Ã§oktan baÅŸladÄ± bile.

PARMAÄžINDAKÄ° YÃœZÃœK 'NÄ°ÅžAN' SÃ–YLENTÄ°LERÄ°NÄ° ALEVLENDÄ°RDÄ°

Bu anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kiÅŸi Angelina Jolie'nin Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara Marley Jolie Pittâ€¦ Son geliÅŸmelerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda sÃ¶ylersek eÄŸer Zahara Marley Jolie... O da babasÄ± Pitt'in soyadÄ±nÄ± reddeden kardeÅŸlerinden biri Ã§Ã¼nkÃ¼.

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Moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olmak istediÄŸi bilinen Zahara, 20 yaÅŸÄ±na geldi ve Ã¼niversiteye baÅŸladÄ±. Ama genÃ§ kÄ±zÄ±n son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ã§ok konuÅŸulmasÄ±nÄ±n tek nedeni bu deÄŸil.

Zahara, geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam yanÄ±nda bir erkek arkadaÅŸÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gece gezmesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde kendisi yaÅŸÄ±ndaki genÃ§lerin giydiÄŸi spor ve rahat kÄ±yafetler vardÄ±. YanÄ±ndaki erkek arkadaÅŸÄ± da Ã¶yle.

O gece Zahara ile ilgili olarak en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ndaki iri taÅŸlÄ± pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼ktÃ¼.

Bu niÅŸan sÃ¶ylentilerine neden olan Zahara'nÄ±n yÃ¼zÃ¼k parmaÄŸÄ±ndaki pÄ±rlanta yÃ¼zÃ¼k ve yanÄ±ndaki erkek arkadaÅŸÄ±yla sergilediÄŸi samimiyetti.Â





O DA BÄ°R OYUNCU VE ÃœNÄ°VERSÄ°TE Ã–ÄžRENCÄ°SÄ°

O yÃ¼zÃ¼k nedeniyle de Zahara'nÄ±n adÄ± hemen dedikodu basÄ±nÄ±nda manÅŸetlere Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ parmaÄŸÄ±ndaki o yÃ¼zÃ¼k nedeniyle o gece birlikte gece gezmesine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Elijah Cooper'Ä±n niÅŸanlandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

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Zahara, Elijah adlÄ± arkadaÅŸÄ±yla bir Ã¶rnek giyinmiÅŸ olduÄŸu iÃ§in iki genÃ§ arasÄ±nda romantik br yakÄ±nlÄ±k olduÄŸu sÃ¶ylentileri de iyice alevlendi. Tabii samimiyetleri de bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentilere tuz biber ekti.

Bu arada Zahara'nÄ±n yanÄ±ndaki genÃ§ adam bir oyuncu... Los Angeles'ta yaÅŸayan Elijah, Morehouse College'da eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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BABASININ SOYADINI REDDETTÄ°: Yeri gelmiÅŸken Zahara'nÄ±n babasÄ±nÄ±n soyadÄ±nÄ± reddeden ilk Ã§ocuklarÄ±ndan biri olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m. Bu konuda Shiloh gibi yasal bir giriÅŸimde bulunmadÄ±. Ama yine de okulunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte kendini "Zahara Marley Jolie" olarak tanÄ±ttÄ±.

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ALTI AYLIK BEBEKKEN EVLAT EDÄ°NDÄ°

Angelina Jolie'nin, ufacÄ±k bir bebekken Etiyopya'dan evlat edindiÄŸi Zahara bugÃ¼n atÄ±k annesinin boÅŸuna yetiÅŸen, gÃ¼zel ve ÅŸÄ±k giyinmeye meraklÄ± olduÄŸu bilinen bir genÃ§ kÄ±z.

Ama Jolie de bÃ¼tÃ¼n annelerin Ã§ocuklarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tÃ¼rken yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklardan hatta kimi zaman daha fazlasÄ±ndan ayrÄ±calÄ±klÄ± kalmadÄ± kÄ±zÄ±nÄ± bugÃ¼nlere getirene kadar.

Bunlar arasÄ±nda en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ de 2007 yÄ±lÄ±nda Zahara'nÄ±n gerÃ§ek annesinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ydÄ±. Daha da Ã¶tesinde onu geri istediÄŸini sÃ¶ylemesi Jolie'ye ve o dÃ¶nemde birlikte olduÄŸu Brad Pitt'e soÄŸuk terler dÃ¶ktÃ¼rdÃ¼.

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Ã–Z ANNESÄ° ORTAYA Ã‡IKTI

Zahara; Angelina Jolie tarafÄ±ndan evlat edinildikten yÄ±llar sonra daha doÄŸrusu 2015'te Zahara'nÄ±n Ã¶z annesi olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Lentewab Dawit Lebiso adlÄ± kadÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ± geri istiyorum" diye ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n "KÄ±zÄ±mÄ± istiyorum. Ben ve bÃ¼yÃ¼kannesi onun buraya gelmesini ve kimliÄŸini yeniden bulmasÄ±nÄ± istiyoruz" dediÄŸi haberleri basÄ±na yansÄ±dÄ±.

Africa Ccho adlÄ± gazetenin ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re kÄ±zÄ±nÄ± evlatlÄ±k vermek iÃ§in herhangi bir belge imzalamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu olayÄ±n kendisinin bilgisi ve onayÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼.

Fakat Zahara kendisini evlat edinen annesi Angelina Jolie'nin yanÄ±nda kaldÄ± ve onun sunduÄŸu imkanlarla bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

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KALÃ‡ASINDAN AMELÄ°YAT GEÃ‡Ä°RDÄ°

Zahara, 2020 yÄ±lÄ±nda da Ã¶nemli bir operasyon iÃ§in ameliyat masasÄ±na yattÄ±. Ondan Ã¶nce Jolie, aslÄ±nda yÃ¼rÃ¼mesi gereken bir yaÅŸa gelmesine raÄŸmen kÄ±zÄ±nÄ± kucaÄŸÄ±nda taÅŸÄ±masÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§ok konuÅŸuluyordu. Bunun nedenini de gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z 2020 yÄ±lÄ±nda Time dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede anlattÄ±.

Jolie, o makalesinde Zahara'nÄ±n kalÃ§asÄ±ndan operasyon geÃ§irdiÄŸini belirtti. Hatta aynÄ± dÃ¶nemde bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Shiloh da koltuk deÄŸneÄŸiyle yÃ¼rÃ¼mesini gerektiren bir ameliyat geÃ§irmiÅŸti.

Jolie onun nedenini aÃ§Ä±klamasa da kÄ±zÄ± Zahara'nÄ±n kalÃ§asÄ±nda doÄŸuÅŸtan gelen bir bozukluk olduÄŸunu bu yÃ¼zden bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bu arada Zahara'nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk saÄŸlÄ±k sorunu bu deÄŸildi. Daha bebekken kolunda raÅŸitizme baÄŸlÄ± bir hastalÄ±k tespit edildi.

DoÄŸduÄŸu ve altÄ± aylÄ±k olana kadar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'daki koÅŸullarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± beslenme bozukluÄŸu da Zahara'nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± olumsuz etkilemiÅŸti.

Ama Jolie onu evlat edindikten sonra bÃ¼tÃ¼n bu sorunlara da teker teker Ã§are bulundu.

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