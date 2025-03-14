HayatÄ±nÄ± adadÄ±ÄŸÄ± evlatlarÄ± uÄŸruna dert sahibi oldu... YÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rmeyen asi oÄŸluyla anlaÅŸma imzaladÄ±

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Ama diÄŸer yandan annelik, ister kabul edin ister etmeyin aynÄ± derecede rahatsÄ±z edici bir duygu.Â Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir insan evladÄ±nÄ± bu kadar Ã§ok sevince birbiri ardÄ±na endiÅŸeler, korkular da yÃ¼reÄŸine hÃ¼cum eder.

Ãœstelik bu konuda Ã¼nlÃ¼ler de ayrÄ±calÄ±klÄ± deÄŸil. Ellerinde her tÃ¼r imkanÄ± bulunan Ã¼nlÃ¼ler de gÃ¼nÃ¼ geldiÄŸinde evlatlarÄ± iÃ§in uykusuz kalÄ±r, gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ker...

TÄ±pkÄ± Angelina Jolie gibi!

Brad Pitt ile birlikteliÄŸinden Ã¼Ã§ biyolojik Ã§ocuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra Ã¼Ã§ tane de evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu bu var Jolie'nin. Elbette o da her anne gibi evlatlarÄ±nÄ±n iyiliÄŸini istiyor ve onun da yÃ¼reÄŸi bu altÄ± Ã§ocuk iÃ§in endiÅŸelerle dolu.

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Pitt ile boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda altÄ± Ã§ocuÄŸunun velayetini elinde tutabilmek iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verdi Jolie. Zaten bÃ¼tÃ¼n o zorlu sÃ¼reÃ§lerde Ã§ocuklarÄ± da hep onun yanÄ±ndaydÄ±.

EvliliÄŸinin yÄ±kÄ±lmasÄ±ndan sonra da kendini tamamen Ã§ocuklarÄ±na ve iÅŸine adadÄ± gÃ¼zel yÄ±ldÄ±z.

Ama sanmayÄ±n ki bunca Ã¼nlÃ¼, bunca gÃ¼zel ve bunca zengin Jolie, Ã§ok rahat bir anne. Onun da yÃ¼reÄŸinde gezinip duran endiÅŸeler var Ã§ocuklarÄ±yla ilgili.

VÄ°ETNAMLI OÄžLU ONU ÃœZÃœYOR

Ãœstelik altÄ± Ã§ocuÄŸundan biri son zamanlarda onu Ã§ok Ã¼zÃ¼yor.

Vietnam'dan evlat edindiÄŸi Pax Thien bu Ã§ocuÄŸu. 21 yaÅŸÄ±nda bir delikanlÄ± olan Pax Thien, altÄ± ay arayla iki kez elektrikli motosiklet kazasÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik ilkinde annesini de Ã§ok korkuttu.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlar da Angelina Jolie'nin yÃ¼reÄŸini aÄŸzÄ±na getirdi. Åžimdi konuÅŸulanlara gÃ¶re Jolie, Pax Thien'in daha dikkatli olmasÄ± iÃ§in onunla oturup konuÅŸtu.

Hatta bir anlaÅŸma imzaladÄ±.

OÄŸlunun geÃ§irdiÄŸi bu kazalardan Ã§ok korkan Angelina Jolie, ÅŸimdi Pax Thien'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼lÃ¼k konusunda dersler almasÄ±nÄ± istiyor.

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OÄžLUYLA ANLAÅžMA Ä°MZALADIÂ

Daha da Ã¶tesinde oÄŸlunun motosiklet kullandÄ±ÄŸÄ± her seferinde kask takmasÄ±nÄ± istiyor. Ä°ÅŸte bu konuda da oÄŸluyla bir anlaÅŸma imzaladÄ± Jolie.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±za yakÄ±n bir kaynaÄŸÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re oÄŸlu motosikletiyle her sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda bu durum ona kaygÄ± veriyor.

Ama oÄŸluna yasaklar koyamayacaÄŸÄ±na gÃ¶re yapabileceÄŸi tek ÅŸey kendine daha fazla dikkat ettiÄŸinden emin olmak.

ALTI AY ARAYLA Ä°KÄ° KEZ KAZA YAPTI

Pax Thien, geÃ§tiÄŸimiz ocak ayÄ±nda motosikletiyle Los Angeles'ta kaza yaptÄ±.

GenÃ§ adam,Â elektrikli motosikletiyle seyrederken bir otomobilin yan tarafÄ±na Ã§arptÄ±. Pax Thien'in Ã§arptÄ±ÄŸÄ± otomobilin kapÄ±sÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir hasar meydana geldi.

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Ãœstelik bu kaza delikanlÄ± normal bir ÅŸekilde yolunda giderken yaÅŸanmadÄ±.

TMZ adlÄ± internet sitesinin elde ettiÄŸi bir videoya gÃ¶re Pax Thien, kaza olduÄŸu sÄ±rada ellerini motosikletinden Ã§ekmiÅŸ bir ÅŸekilde gidiyordu.

Ä°ddialara gÃ¶re delikanlÄ± ya birilerine gÃ¶steriÅŸ yapÄ±yordu ya da kendi kendine eÄŸleniyordu.

Tam bu ÅŸekilde giderken kÃ¶ÅŸeyi dÃ¶nÃ¼nce de iÃ§inde bir Ã§iftin bulunduÄŸu otomobilin kapÄ±sÄ±na Ã§arptÄ±.

Videodaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re kazanÄ±n ardÄ±ndan otomobildeki Ã§ift inip hasarÄ± kontrol etti. SÃ¶z konusu videoda Pax Thien'in herhangi bir yara almadÄ±ÄŸÄ± da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Ä°LK KAZADA YÃœZÃœNDEN YARALANDI

Bundan altÄ± ay Ã¶nce de yine Los Angeles'ta daha ciddi bir kazaya karÄ±ÅŸtÄ± Pax Thien.

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O kazada Los Angeles'ta kullandÄ±ÄŸÄ± motosiklet ile giderken kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta duran bir otomobile Ã§arptÄ±.

Darbe sonrasÄ± elektrikli motosikletinden dÃ¼ÅŸtÃ¼ Pax Thien. Ã‡arptÄ±ÄŸÄ± otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ hemen koÅŸarak yanÄ±na gitti. Bir sÃ¼re sonra saÄŸlÄ±k ekipleri de kaza yerine ulaÅŸtÄ±.

Kaza sÄ±rasÄ±nda baÅŸÄ±nda kaskÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtilen Pax Thien, kalÃ§asÄ±ndaki ve baÅŸÄ±ndaki aÄŸrÄ±dan ÅŸikayet etti.

Bunun Ã¼zerine saÄŸlÄ±k ekipleri gencin beyin sarsÄ±ntÄ±sÄ± geÃ§irebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek hemen hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

TMZ adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re yapÄ±lan tetkiklerde Pax Thien'in ciddi bir saÄŸlÄ±k sorununun olmadÄ±ÄŸÄ± ve bir sÃ¼re mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda kaldÄ±ktan sonra evine gidebileceÄŸi belirtildi.

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JOLIE'NÄ°N ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLATLIK Ã‡OCUÄžU

Pax Thien, Angelina Jolie'nin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlatlÄ±k Ã§ocuÄŸu. Onu henÃ¼z bebeklikten yeni Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Vitnam'da bir yetimhaneden evlat edindi Jolie.

Jolie, Pitt ile birlikteytken VietnamlÄ± Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barÄ±ÅŸ'', Vietnam dilinde ise ''gÃ¶kyÃ¼zÃ¼'' anlamÄ±na geliyor. Jolie ile ilk karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¼n karÄ±ÅŸÄ±k duygular iÃ§indeydi. Ã–nce Jolie'ye gÃ¼lÃ¼mseyen minik Pax Thien sonra utangaÃ§ tavÄ±rlar sergiledi daha sonra da aÄŸlamaya baÅŸladÄ±.

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattÄ±ktan sonra eskiden kaldÄ±ÄŸÄ± yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adÄ±na Ã§ok sevindiklerini sÃ¶yleyerek "Onu Ã¶zleyeceÄŸiz ama geride Ã¶zen gÃ¶stermemiz gereken baÅŸka Ã§ocuklarÄ±mÄ±z var. Tek avuntumuz da bu olacak" demiÅŸlerdi.

EVLATLIK Ã‡OCUKLARINA Ä°LGÄ°SÄ° DAHA FAZLA

Jolie birkaÃ§ yÄ±l Ã¶nce Elle dergisine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Ã¼Ã§ biyolojik Ã§ocuÄŸundan daha fazla evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±na eÄŸilimi olduÄŸunu gizlememiÅŸti.



Bu konuda kendisine yÃ¶neltilen bir soruya "kendisini, evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ± Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakÄ±n hissettiÄŸini" sÃ¶ylemiÅŸti. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼: "Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar nice zorluklar yaÅŸadÄ±lar ve bÃ¼tÃ¼n bunlarIn sonucunda hayatta kaldÄ±lar."

Jolie, o rÃ¶portajda ilk biyolojik kÄ±zÄ± Shiloh'ya baktÄ±ÄŸÄ±nda ne gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Shiloh, onlarla kÄ±yaslandÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸduÄŸu andan itibaren birÃ§ok ayrÄ±calÄ±ÄŸa sahip. O yÃ¼zden ona yÃ¶nelik eÄŸilimim, diÄŸer ikisinden daha az." Elbette kendi Ã¶z kÄ±zÄ±nÄ± sevdiÄŸini ve onun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± etmediÄŸini sÃ¶yleyen Jolie, yine evlatlÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ±n daha kÄ±rÄ±lgan bir yapÄ±ya sahip olduklarÄ±nÄ± ekledi.

Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiÄŸinde hiÃ§birinin yeni doÄŸan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kiÅŸilikleri vardÄ±" dedi. Fakat kendi biyolojik Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kiÅŸiliÄŸinin geliÅŸmesinde kendisinin ve babalarÄ±nÄ±n etkisi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BABASINA AÄžIR SÃ–ZLER SARF ETTÄ°

Pax Thien, bir sÃ¼re Ã¶nce de babasÄ± Brad Pitt hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ve sonradan ortaya Ã§Ä±kan bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle Ã§ok konuÅŸulmuÅŸtu.

Pax Thien, dÃ¼nyayÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kleyen paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in Brad Pitt'in Oscar Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±ÄŸÄ± gece teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ± yaparken Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± seÃ§ti.

Sonra da ÅŸu satÄ±rlarÄ± yazdÄ±: "Bu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda pisliÄŸin Babalar GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k bir insan olduÄŸunu kanÄ±tlÄ±yorsun. Senin yanÄ±nda korkudan titreyen dÃ¶rt kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸuna karÅŸÄ± hiÃ§bir empatin yok. Aileme verdiÄŸin zararÄ± asla anlayamayacaksÄ±n Ã§Ã¼nkÃ¼ bunu yapabilecek durumda deÄŸilsin. En yakÄ±nlarÄ±mÄ±n hayatÄ±nÄ± sÃ¼rekli olarak cehenneme Ã§evirdin. Kendine ve dÃ¼nyaya istediÄŸini sÃ¶yleyebilirsin. Ama gÃ¼n gelir gerÃ§ekler gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kar. Babalar GÃ¼nÃ¼'n kutlu olsun berbat insan."