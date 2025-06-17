Evlat edindikten sonra hamile olduğunu öğrendi… Bir yılda hem bir oğlu hem de kızı oldu… ‘Evimize hoş geldin miniğim’

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Joss Stone ve eski bir deniz piyadesi olan büyük aşkı Cody DaLuz’un kızları doğdu.

ÜNLÜ ŞARKICI DÖRDÜNCÜ KEZ ANNE OLDU

38 yaşındaki ünlü şarkıcı, hastane yatağından tatlı bir fotoğraf paylaşarak doğum yaptığını dördüncü çocuğu olan kızına Nalima Rose adını verdiğini duyurdu.

Joss Stone geçen yılın sonunda bir aylık bir erkek bebeği evlat edinmiş hemen ardından da hamile olduğunu öğrenmişti

Joss Stone geçen senenin sonunda daha bir aylık olan bir erkek bebeği evlat edinmiş, bu takdir toplayan davranışından hemen sonra hamile olduğunu öğrenerek büyük bir sürpriz yaşamıştı.

Kızının doğumunu paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyuran Joss Stone fotoğrafın altına “Güzel Nalima Rose'a dünyaya hoş geldin diyoruz. Onu çok seviyoruz” yazdı.

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ÇİFTE SEVİNÇ YAŞIYORLAR

Joss Stone ve 2020’den beri birlikte olduğu erkek arkadaşı Cody DaLuz’la ailesini genişletmeye başladıktan sonra gizlice evlenmişti.

Çiftin üç yaşında Violet ve iki yaşında Shackleton adını verdikleri iki çocukları daha var.

Hamilelik günlerinden bol bol fotoğraf paylaşan Joss Stone geçen hafta iyice büyümüş karnının resmini Instagram hesabına koymuş ve “Karnım çok büyük. Doğuma dört gün kaldı. Bebek cumartesi günü doğacak” demişti.

Joss Stone evlat edindiği oğluna Bear adını vermiş, akciğerleri tam gelişmeden doğan bebeğinin sağlığına kavuşması için gece gündüz dua atmişti

Hafta sonu kızı Violet’in dans gösterisine katılan ve ardından da sezaryen için hastaneye yatan Joss Stone dördüncü bebeğine dün kavuştu.

Ünlü şarkıcı Noel tatilinden hemen önce Bear adını verdikleri bir erkek çocuğu evlat edinmiş sonra da hamile olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadığını itiraf etmişti.

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Şarkıcı, evlatlık oğlu Bear'ı henüz bir aylıkken resmi olarak evlat edinmişti.

EVLATLIK OĞLUNA KAVUŞTU, HAMİLE OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ünlü çift, Bear'ın erken doğduğu için akciğerlerinin gelişmemiş olması nedeniyle onu büyük bir çabayla hayatta tuttular ve adeta üzerine titrediler.

Joss Stone 2023’te verdiği bir röportajda ailesini genişletmek istediğini “25 çocuk istiyorum” gibi abartılı bir ifadeyle açıklarken evlat edinme sürecini de başlattıklarını duyurmuştu. Joss Stone dördüncü çocuğu olan kızına Nalima Rose adını verdi

KOCASI DA EVLAT EDİNİLMİŞ BİR ÇOCUKTU

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Aslında ünlü şarkıcının evlat edinme sebebinin altında hüzünlü ve duyarlı bir gerekçe var…

Stone’un çocukları doğduktan sonra evlendiği aşkı Cody DaLuz da evlat edinilmiş bir çocuk…

Joss Stone evlat edineceğini açıkladığında “Cody'nin var olmasının nedeni, biyolojik annesinin onu doğurduktan sonra terk etmek zorunda kalınca başı boş bırakmayıp evlatlık vermeye karar vermesi ve bunun için iyi bir aile bulmasıdır” demiş ve kendi evlatlık oğulları Bear için de aynı durumun söz konusu olduğunun altını çizmişti.