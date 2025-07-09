Evladın böylesi de zor sevilir... Annesi gördüklerine dayanamadı.. Arkasından ağladı durduramadı

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2018'de Prens Harry ile evlendikten iki yıl sonra ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşınan Meghan Markle, öz annesini bile bezdirdi bu iddialara göre.

Halk diliyle anlatırsak "Evlat da olsa bir yere kadar" deyişi gerçek oldu.

Kızı Meghan, damadı Harry, torunları Archie ve Lilibet ile birlikte Montecito'da yaşayan Doria Ragland, tasını tarağını toplayıp orayı terk etti.

'BENİ BIRAKMA' DİYE AĞLADI

Söylenenlere göre Meghan annesinin arkasından "Beni bırakma" diye ağladı ama bu gözyaşları bile Doria'nın geri dönmesini sağlamadı.

Konuşulanlara göre Doria Ragland'ın, Sussex çiftinin malikanesini terk etmesinin nedeni de kızının durmadan sızlanmasından, sürekli drama yaratmasından bıkması...

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Daha da ötesinde Doria, kızı Meghan'ın kendisini çocukları Archie ve Lilibet'in bakıcısı gibi kullanmasından da bezdi. Bunların sonucunda da tasını tarağını toplayıp kızının ailesiyle yaşadığı evi terk etti.

İddialara bakılırsa Meghan ve Harry, Doria'nın ayrılmasından sonra evde bazı düzenlemeleri nasıl yapacaklarını bilemez hale geldiler.

DESTEK OLMAK İÇİN YANLARINA TAŞINMIŞTI

68 yaşındaki yoga eğitmeni Doria Ragland, geçen yıl, zorlu bir yoldan geçen Meghan ile Harry'ye destek olmak için onların yanına taşınmıştı.

Bu süreçte Doria ile Meghan arasındaki bağ giderek daha da güçlendi. Doria hem evin çekip çevrilmesine hem de 6 yaşındaki Archie ve 4 yaşındaki Lilibet'in bakımına destek olmaya başladı.

Yaklaşık 18 ay boyunca Sussex çiftiyle birlikte yaşayan Doria, zor zamanlarında Meghan ve Harry'ye destek oldu. Onlara ihtiyaç duydukları duygusal gücü sağladı ve karşılıksız sevgisiyle sarıp sarmaladı.

Ama onun da kendi çevresi var ve kızının sürekli sızlanmalarından bıktı. Bütün bunlara dayanamayan Doria, çareyi Los Angeles'taki kendi evine gitmekte buldu.

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Konuşulanlara göre bu ayrılık en çok Meghan Markle'ı etkiledi. Annesi elinde bavullarla bahçe kapısına doğru yürürken ona "Beni bırakma" deyip gözyaşı döktü.

Harry de Doria'yı anne yerine koymuştu. Bu yüzden Doria Ragland'ın ayrılışı onun kalbinde ve hayatında da büyük bir boşluk bıraktı.

KONUK EVİNDE KALIYORDU

Doria Ragland, Meghan ve Harry'nin 29 milyon dolarlık malikanesinin iki yatak odalı konuk evinde yaşıyordu.

Meghan Markle'ın annesi Doria, artık kendi evine döndü ve hayatına odaklanmaya başladı. Ama elbette kızını tamamıyla terk edip yalnız bırakmış da değil.

Belli ki Harry ile Meghan'ın olaylı hayatında biraz da olsa uzaklaşmak istedi.

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Doria Ragland, Meghan ile Harry'nin evlendiği törene gelin tarafından katılan tek kişiydi. Hatta kızı Harry ile evlilik yemini ederken gözyaşlarını tutamamıştı.

Doria Ragland, 2018 yılındaki düğüne Meghan Markle'ın ailesinden katılan tek kişiydi.