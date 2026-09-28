Evladı genç yaşta öldü, ünlü modelin ocağı söndü... Kara yazı, bu ailenin alnına bir değil iki kez yazılmış!

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1980 ve 90'ların ünlü modeli Cindy Crawford ile aradığı mutluluğu yakaladığı ikinci kocası Rande Gerber'in aşklarının ilk meyvesi Presley Gerber hayata veda etti.

Kötü alışkanlıkları yüzünden bir rehabilitasyon merkezinde tedavi altında olan Presley, daha 27 yaşındaydı.

Böylesine ünlü ve zengin bir ailede dünyaya gelen, refah içinde büyüyen, üstelik anne ve babasının desteğiyle moda dünyasında çok da zorlanmadan bir kariyer yapmaya başlayan Presley Gerber'in ölümü, herkes için çok sarsıcıydı...

Elbette en çok da annesi Cindy, babası Rande ve kız kardeşi Kaia için.

Çok güzel, ünlü, zengin ve mutlu bir aileye sahip olan Cindy Crawford'un bile bu en büyük acıyla yüzleşmesi, daha da etkileyici oldu kuşkusuz.

Moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Presley'in 27 yaşındaki ölümü sadece ailesini yıkmadı. Bu acı olayın tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde yaşanması da tartışmaları beraberinde getirdi.





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İşin daha da ilginç yanı Cindy Crawford'un ailesi için tarih, acı bir şekilde kendini tekrar etmişti,

Bundan yıllar önce Crawford'un annesi Jennifer Sue ile babası John, bugün ünlü model ile kocası Rande Gerber'ın çektiği evlat acısının aynısını çekti.

Crawford henüz 10 yaşındayken, kendisinden altı yaş küçük olan erkek kardeşi Jeffrey, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti.

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Bu, anne ve babaları kadar, üç kız kardeşi daha bulunan Cindy Crawford için büyük bir şoktu. Henüz yaşı küçük olsa da yaşadığı kardeş acısını hiç unutmadı Crawford.

Aradan yıllar geçti.. Ünlü model şimdi annesinin yıllar önce yaşadığı o büyük acıyla yüzleşmek zorunda kaldı.



KENDİ ACISI YETMEDİ BİR DE KIZINA DESTEK OLMAK ZORUNDA

Daha geçen hafta gencecik oğlunu kaybeden Cindy Crawford'un işi daha da zor. Bir yandan kendisi yıllar önce annesinin yüreğini yakan evlat acısını yaşıyor, bir yandan da ağabeyiyle çok yakın olan model kızı Kaia'nın neler çektiğini çok iyi anlıyor.

Crawford, ünlü olduktan sonra verdiği bir röportajda kardeşi Jeffrey'in küçücük yaşta ölümünden sonra hayatta kaldığı için kendini yıllarca suçlu hissettiğini söylemişti.

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Crawford ve Gerber'e yakın kaynaklara bakılırsa bu ani kayıp annesi ve babası kadar Kaia'yı da etkiledi.

Ailenin küçük prensesiyken bir anda büyük çocuk oldu. Şimdi o da bir yandan kendi acısıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da anne ve babasına destek olmaya çabalayacak.



REHABİLİTASYON MERKEZİNDE ÖLMESİ KAFALARDA SORU İŞARETİ YARATTI

Cindy Crawford ve Rande Gerber'in oğlu Presley, tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezinde hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni henüz açıklanmasa da Presley'in aşırı doz nedeniyle gencecik yaşta öldüğü konuşuluyor.

Bu arada genellikle varlıklı kişilerin tedavi gördüğü Los Angeles'daki bu merkezde meydana gelen bu olay da şüphe yarattı.

Presley, bir süredir kurtulamadığı kötü alışkanlıkları hakkında sosyal medya paylaşımları yapıyordu.Kardeşi Kaia da onun uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için ne kadar çaba gösterdiğini daha yakın zamanda anlatmıştı.