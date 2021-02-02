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Haber Giriş: 02.02.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahin'in 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası!

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Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahin'in 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası!
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Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin geçtiğimiz yıl taşındıkları Beykoz Acarkent’teki villarının kapısını InStyle Home’a açtı. 4 katlı, 9 odalı, havuzlu evde Türk hamamı, sauna ve spor salonu da var.

Özlem Ada Şahin, “Dekorasyona duyduğum tutku, kendi evimi tasarlamamda büyük rol oynadı. Berkay da yardım etti tabii ki. Abartıdan kaçındık, huzur versin istedik. Fonsiyonel ve konforlu olmasına da dikkat ettik” diye konuştu.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası
Arya ve Zeynep'in odası.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

Hamam ve sauna.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

Burası hobi odası. Duvardaki tabloyu Berkay, İngiltere’den almış.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

Salon gereksiz detaylardan arındırılmış. L koltuk ve kitaplık özel yaptırılmış.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

Özlem Ada Şahin kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

2016 YILINDA EVLENDİLER

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlenen Özlem Ada Şahin, bir yıl sonra kızı Arya'yı kucağına aldı. İkili, geçtiğimiz sene ise Zeynep Mira'nın dünyaya gelmesiyle birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Şahin çifti kızlarıyla mutlu bir hayat sürüyor.

Evinin kapılarını açtı... İşte Özlem Ada Şahinin 4 katlı 9 odalı ultra lüks villası

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